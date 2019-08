Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7e14d99-ace9-4e10-aecc-818e9d12f257","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald Trumppal – azon ügyködik, hogy kirobbantsa. Ha ez bekövetkezik, a magyar gazdaság aligha marad sértetlen.","shortLead":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald...","id":"20190814_HVGelemzes_a_politikusok_jelentik_a_legnagyobb_veszelyt_a_gazdasag_novekedesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e14d99-ace9-4e10-aecc-818e9d12f257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389e572c-ce38-4b29-aecd-d807173c7453","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_HVGelemzes_a_politikusok_jelentik_a_legnagyobb_veszelyt_a_gazdasag_novekedesere","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:24","title":"HVG-elemzés: a politikusok jelentik a legnagyobb veszélyt a gazdaság növekedésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Donald Trump elnök a kínaiakat vádolja, míg a kínaiak állítják: a kereskedelmi háború miatt esik a jüan árfolyama, nem Pekingben döntöttek így.","shortLead":"Donald Trump elnök a kínaiakat vádolja, míg a kínaiak állítják: a kereskedelmi háború miatt esik a jüan árfolyama, nem...","id":"20190812_kereskedelmi_haboru_juan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0a416c-757d-4490-a7ea-803d0f2ac908","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_kereskedelmi_haboru_juan","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:24","title":"Lélektani határt lépett át a kínai deviza, Peking és Washington egymásra mutogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc57e728-f5e2-4dbb-8000-5665ff6c31d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkal hangosabbnak érződik, mint a fesztivál átlagos zajszintje.","shortLead":"Sokkal hangosabbnak érződik, mint a fesztivál átlagos zajszintje.","id":"20190813_Uj_ebresztovel_szolgalt_a_Sziget_ejfel_korul_tuzijatek_borzolta_az_obudaiak_idegeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc57e728-f5e2-4dbb-8000-5665ff6c31d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9748a5c-d8ee-4dd0-8e10-69f65ffd31c9","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Uj_ebresztovel_szolgalt_a_Sziget_ejfel_korul_tuzijatek_borzolta_az_obudaiak_idegeit","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:14","title":"Új ébresztővel szolgált a Sziget éjfél körül: tűzijáték borzolta az óbudaiak idegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ba214e-76cd-48df-8631-b55d19d28bec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindig pontos információiról ismert szivárogtató, Evan Blass egy friss Twitter-bejegyzése szerint a Samsung készen áll arra, hogy bevesse a grafénalapú akkumulátort.","shortLead":"A mindig pontos információiról ismert szivárogtató, Evan Blass egy friss Twitter-bejegyzése szerint a Samsung készen...","id":"20190814_samsung_okostelefon_grafen_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46ba214e-76cd-48df-8631-b55d19d28bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fce4110-bb9d-4e82-829f-87db6bbf1922","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_samsung_okostelefon_grafen_akkumulator","timestamp":"2019. augusztus. 14. 08:03","title":"Már jövőre jöhet a Samsung akkuja, amellyel hetekig bírja a telefon egy feltöltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3ef4e0-b5fb-4727-a3a6-8b3de59297ac","c_author":"Nagy Iván László","category":"elet","description":"Drága, poros, tele van részegekkel, drogosokkal, britekkel, meztelenekkel, melegekkel, libsikkel, és még a zene is rossz. Most, hogy a károgók kétharmada nagy egyetértésben bólogatott, és továbbment, érezzük jól magunkat idén is a Szigeten! Ez volt a vasárnapunk.","shortLead":"Drága, poros, tele van részegekkel, drogosokkal, britekkel, meztelenekkel, melegekkel, libsikkel, és még a zene is...","id":"20190812_sziget_riport_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f3ef4e0-b5fb-4727-a3a6-8b3de59297ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785f0425-2956-4612-8bf4-386e10bb95f6","keywords":null,"link":"/elet/20190812_sziget_riport_vasarnap","timestamp":"2019. augusztus. 12. 20:00","title":"A Sziget tulajdonképpen egy hétvégi kiruccanás Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál zárónapjára több sokak által várt szupersztár érkezik, tulajdonképpen ez egy két headlineres nap lesz. Már ennyi is elég lenne a méltó búcsúhoz, de lesz azért itt még egy csomó érdekesség.","shortLead":"A fesztivál zárónapjára több sokak által várt szupersztár érkezik, tulajdonképpen ez egy két headlineres nap lesz. Már...","id":"20190813_A_Sziget_a_legerosebb_napjaval_zar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e83e95-e616-40a1-87b0-f249dba5e2b7","keywords":null,"link":"/kultura/20190813_A_Sziget_a_legerosebb_napjaval_zar","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:30","title":"A Sziget a legerősebb napjával zár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f326a2-482b-47da-aaf6-04783dfc1d16","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Lehet-e életfogytiglani börtönbüntetésre ítélni egy 16 éves elkövetőt? ","shortLead":"Lehet-e életfogytiglani börtönbüntetésre ítélni egy 16 éves elkövetőt? ","id":"20190812_Kinek_jar_a_kegyelem_a_gyilkosnak_vagy_az_aldozatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f326a2-482b-47da-aaf6-04783dfc1d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edc924d-ad30-4cd4-ae89-1c123dd5dde9","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Kinek_jar_a_kegyelem_a_gyilkosnak_vagy_az_aldozatnak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:00","title":"Kinek jár a kegyelem: a gyilkosnak vagy az áldozatnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de237921-4688-475f-a594-bc0cd7a43d3d","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Budapestről, az éjszakai életről és a liberalizmusról. ","shortLead":"Budapestről, az éjszakai életről és a liberalizmusról. ","id":"20190813_Hont_Ez_a_varos_egy_tavoli_bolygo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de237921-4688-475f-a594-bc0cd7a43d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d3ff0e-25cf-46dc-8777-d30df1b3a1a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Hont_Ez_a_varos_egy_tavoli_bolygo","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:50","title":"Hont: Ez a város egy távoli bolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]