[{"available":true,"c_guid":"e5b225c0-0e8b-4428-bf54-f9285f7e38f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A narcisztikus sérülések felnőve nemcsak nekünk, környezetünknek is szenvedést okoznak.","shortLead":"A narcisztikus sérülések felnőve nemcsak nekünk, környezetünknek is szenvedést okoznak.","id":"20190813_A_gyermekkori_narcisztikus_sebek_ugy_hatnak_mint_a_vitaminhiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5b225c0-0e8b-4428-bf54-f9285f7e38f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd8805d-20cd-46ba-885b-be377444685b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190813_A_gyermekkori_narcisztikus_sebek_ugy_hatnak_mint_a_vitaminhiany","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:15","title":"A gyermekkori narcisztikus sebek úgy hatnak, mint a vitaminhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építőipart pörgeti a kormány az egyházak támogatásával.","shortLead":"Az építőipart pörgeti a kormány az egyházak támogatásával.","id":"20190813_A_felere_esett_az_egyhazak_tamogatasa_de_meg_igy_is_tizezreket_kapnak_a_hivok_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3425b1-c15c-418f-b847-59e17135dc98","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_A_felere_esett_az_egyhazak_tamogatasa_de_meg_igy_is_tizezreket_kapnak_a_hivok_utan","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:53","title":"A felére esett az egyházak támogatása, de még így is tízezreket kapnak a hívők után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A drogos múltat maga mögött hagyó színész azt mondja, képes arra, hogy átírjon kódokat az embereke fejében, de nincs igénye arra, hogy tömegeket mozgasson meg.","shortLead":"A drogos múltat maga mögött hagyó színész azt mondja, képes arra, hogy átírjon kódokat az embereke fejében, de nincs...","id":"20190814_Szabo_Gyozo_Csernus_modszerei_drasztikusak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011a823a-11b0-4cb6-b825-068114072794","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Szabo_Gyozo_Csernus_modszerei_drasztikusak","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:40","title":"Szabó Győző: Csernus módszerei drasztikusak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint együtt kell működni az afrikai országokkal is, hogy a leginkább rászorulók jussanak segítséghez.","shortLead":"A német kancellár szerint együtt kell működni az afrikai országokkal is, hogy a leginkább rászorulók jussanak...","id":"20190813_Merkel_A_tengeri_mentes_az_embersegesseg_parancsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced0e789-05d1-41d3-93e5-e7cd00dac0fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Merkel_A_tengeri_mentes_az_embersegesseg_parancsa","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:30","title":"Merkel: A tengeri mentés az emberségesség parancsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bed8c76-53a1-428c-a4e0-d97e34fbea99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A laposföld-hívő Mike Hughes legutóbb egy hulladékból összerakott rakétában indult útjára, igaz, 571 méter után visszazuhant. Az őrült feltaláló most ismét kilövi magát, hátha ezúttal magasabbra jut.","shortLead":"A laposföld-hívő Mike Hughes legutóbb egy hulladékból összerakott rakétában indult útjára, igaz, 571 méter után...","id":"20190812_laposfold_hivok_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bed8c76-53a1-428c-a4e0-d97e34fbea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b94098-8e72-495e-b37d-a9512b7d356a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_laposfold_hivok_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:03","title":"A laposföld-hívő amerikai megint kilövi magát, hátha fentről rálát a világ szélére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy kedvez az energetikai cégeknek egy kiszivárgott törvényi módosítással Donald Trump amerikai elnök, hogy közben csökkenti a vadon élő állatok életterét.","shortLead":"Úgy kedvez az energetikai cégeknek egy kiszivárgott törvényi módosítással Donald Trump amerikai elnök, hogy közben...","id":"20190813_donald_trump_veszelyeztetett_allatok_fajok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb520f3-3123-4b0c-b9ab-9c257da98c13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_donald_trump_veszelyeztetett_allatok_fajok","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:03","title":"Trumpék a veszélyeztetett fajokat védő törvény gyengítésére készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6850a8-afa8-4474-86df-23c3fa9c6bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP 4, a Momentum 3, a DK 2 egyéni választókerületben állít önkormányzati képviselőjelöltet a kerületben. ","shortLead":"Az MSZP 4, a Momentum 3, a DK 2 egyéni választókerületben állít önkormányzati képviselőjelöltet a kerületben. ","id":"20190813_Az_MSZP_es_a_Momentum_allitja_a_legtobb_onkormanyzati_jeloltet_Jozsefvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b6850a8-afa8-4474-86df-23c3fa9c6bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384d1891-2091-46ca-a439-b3fd345e5fe6","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Az_MSZP_es_a_Momentum_allitja_a_legtobb_onkormanyzati_jeloltet_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 14:05","title":"Az MSZP és a Momentum állítja a legtöbb önkormányzati jelöltet Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság 5,1 százalékkal nőtt 2019 második negyedévében.","shortLead":"A magyar gazdaság 5,1 százalékkal nőtt 2019 második negyedévében.","id":"20190814_Megint_meglepetest_okozott_a_magyar_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e3753f-1e7b-42cf-a440-62096ff43ccd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Megint_meglepetest_okozott_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:09","title":"Megint meglepetést okozott a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]