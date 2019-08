Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még három gyilkosság, két ügyész és egy ügyvéd megölésének előkészítése miatt is vádat emeltek szerdán a szlovák hatóságok az ellen a négy ember ellen, akiket Jan Kuciak szlovák újságíró és mennyasszonya meggyilkolásával is vádolnak.","shortLead":"Még három gyilkosság, két ügyész és egy ügyvéd megölésének előkészítése miatt is vádat emeltek szerdán a szlovák...","id":"20190815_Kuciakgyilkossag_tovabbi_gyilkossagok_kitervelesevel_vadoltak_meg_a_gyanusitottakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203a234d-c7c2-4650-b709-883cf64aff8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Kuciakgyilkossag_tovabbi_gyilkossagok_kitervelesevel_vadoltak_meg_a_gyanusitottakat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:09","title":"Kuciak-gyilkosság: további gyilkosságok kitervelésével vádolták meg a gyanúsítottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két év szünet után ismét meghirdették a tanfolyamot.","shortLead":"Két év szünet után ismét meghirdették a tanfolyamot.","id":"20190815_Ujraindul_az_ujsagirokepzes_a_MUOSZnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7767fbac-d4db-47bf-8435-5c20d53fd1c1","keywords":null,"link":"/kultura/20190815_Ujraindul_az_ujsagirokepzes_a_MUOSZnal","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:45","title":"Újraindul az újságíróképzés a MÚOSZ-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66bfb48-e03c-4327-8cda-c483e0f85658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokon belül Magyarországon is elérhető lesz a Huawei szárnyai alól kinőtt Honor aktuális csúcsmodellje.","shortLead":"Napokon belül Magyarországon is elérhető lesz a Huawei szárnyai alól kinőtt Honor aktuális csúcsmodellje.","id":"20190815_honor_20_pro_ar_magyarorszagi_forgalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d66bfb48-e03c-4327-8cda-c483e0f85658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954e4025-fc95-4fe7-a0b7-972d9da31d80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_honor_20_pro_ar_magyarorszagi_forgalmazas","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:33","title":"48 megapixeles a kamerája – itthon is piacra dobják a Honor 20 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a6ba64-bd94-4520-a2b3-96586868b280","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alaposan megvizsgálta a Huawei 5G-s telefonját, és annak chipjeit az IHS Markit. Kiderült, a kínaiak modemje gyengébb és drágább is a konkurens Qualcomménál.","shortLead":"Alaposan megvizsgálta a Huawei 5G-s telefonját, és annak chipjeit az IHS Markit. Kiderült, a kínaiak modemje gyengébb...","id":"20190815_huawei_mate_20x_5g_balong_5000_modemchip_5g_s_halozat_telefon_qualcomm_x50","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87a6ba64-bd94-4520-a2b3-96586868b280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428c08e9-07ca-463f-b526-376859244f16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_huawei_mate_20x_5g_balong_5000_modemchip_5g_s_halozat_telefon_qualcomm_x50","timestamp":"2019. augusztus. 15. 13:03","title":"Szétszedték a Huawei 5G-s telefonját, és nem ájultak el attól, amit találtak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec02397-d73d-4546-97ff-4d2f2bb88e19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rászoruló családok jelentkezését várja a TV2, hogy lakásukat egy profi csapat, Ördög Nóra és Stohl András műsorvezetők segítségével, felújítsa. ","shortLead":"Rászoruló családok jelentkezését várja a TV2, hogy lakásukat egy profi csapat, Ördög Nóra és Stohl András műsorvezetők...","id":"20190814_Masokon_fog_segiteni_Ordog_Nora_es_Stohl_Andras_a_TV2_uj_musoraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ec02397-d73d-4546-97ff-4d2f2bb88e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e358ab11-fd0a-4295-a82f-1a4cbe140251","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Masokon_fog_segiteni_Ordog_Nora_es_Stohl_Andras_a_TV2_uj_musoraban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:34","title":"Másokon fog segíteni Ördög Nóra és Stohl András a TV2 új műsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A San Franciscó-i opera lemondta a koncertjét, a Los Angeles-i opera külső tanácsadókat kér fel a sztár elleni vádak kivizsgálására\r

","shortLead":"A San Franciscó-i opera lemondta a koncertjét, a Los Angeles-i opera külső tanácsadókat kér fel a sztár elleni vádak...","id":"20190814_Nehany_opera_mar_szabadulna_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Placido_Domingotol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da7ddc3-6b51-4a05-bb71-11f9dea576cb","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Nehany_opera_mar_szabadulna_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Placido_Domingotol","timestamp":"2019. augusztus. 14. 07:42","title":"Néhány opera már szabadulna a szexuális zaklatással vádolt Plácido Domingótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b32f85a-ca77-416a-9e43-b0b9854413e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis most úgy tűnik. ","shortLead":"Legalábbis most úgy tűnik. ","id":"20190814_Nincs_ok_panikra_a_hosszu_hetvegen_kegyes_lesz_hozzank_az_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b32f85a-ca77-416a-9e43-b0b9854413e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3824bd-5c08-468d-9372-ea7390e1c65c","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Nincs_ok_panikra_a_hosszu_hetvegen_kegyes_lesz_hozzank_az_idojaras","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:56","title":"Nincs ok pánikra: a hosszú hétvégén kegyes lesz hozzánk az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4926db0a-5c1f-4eb2-a3f6-c4eac9c87af0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aluljáró szigetelésének a pluszköltsége megdobta az árat.","shortLead":"Az aluljáró szigetelésének a pluszköltsége megdobta az árat.","id":"20190814_A_vartnal_nagyobb_felfordulassal_jar_majd_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4926db0a-5c1f-4eb2-a3f6-c4eac9c87af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b18cb7-64c5-4ff2-911b-43480c4f2609","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_A_vartnal_nagyobb_felfordulassal_jar_majd_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:42","title":"A vártnál nagyobb felfordulással jár majd a Blaha Lujza tér felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]