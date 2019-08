Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f64e805-f5bd-41df-930a-d256c11710ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Vesták és a Nivák mellé hamarosan teljesen hangtalan elektromos autók gördülnek majd be a szalonokba. ","shortLead":"A Vesták és a Nivák mellé hamarosan teljesen hangtalan elektromos autók gördülnek majd be a szalonokba. ","id":"20190815_meglepetes_kinai_villanyautok_bukkannak_fel_a_nemet_lada_kereskedesekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f64e805-f5bd-41df-930a-d256c11710ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e22899-239b-4992-8701-fce13870b384","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_meglepetes_kinai_villanyautok_bukkannak_fel_a_nemet_lada_kereskedesekben","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:41","title":"Meglepetés: kínai villanyautók bukkannak fel a német Lada-kereskedésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gödi házba érkezett leveleket külföldi hangzású személyeknek címezte a Nemzeti Választási Iroda. ","shortLead":"A gödi házba érkezett leveleket külföldi hangzású személyeknek címezte a Nemzeti Választási Iroda. ","id":"20190815_Plusz_14_valasztasi_ertesitot_talalt_a_postaladajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dbaef5-dfa4-4d38-92b4-cdfaf3ef897e","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Plusz_14_valasztasi_ertesitot_talalt_a_postaladajaban","timestamp":"2019. augusztus. 15. 20:40","title":"Plusz 14 választási értesítőt talált a postaládájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75757e0-dc93-4040-b50e-9b590b73a3b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kerületben napokig tartó korlátozások várhatók.","shortLead":"Több kerületben napokig tartó korlátozások várhatók.","id":"20190816_Augusztus_20a_remalom_lesz_a_kozlekedes_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f75757e0-dc93-4040-b50e-9b590b73a3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6c20fe-3113-4a0a-90d9-b233daa8f732","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Augusztus_20a_remalom_lesz_a_kozlekedes_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 16. 05:37","title":"Augusztus 20-a: rémálom lesz a közlekedés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2fbb17-fbf7-4305-9681-c154a6055a7d","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Visszaváltható palackban, közvetlenül a gyártótól házhoz szállított tisztított, szűrt szén-dioxiddal dúsított víz – ha komolyan vesszük a műanyagmentes életet, a csapvízen kívül talán ez a legjobb választás. A szódavíz ráadásul hungarikum, és azt minden magyar tudja, hogy a fröccs mással nem is jó. A szódások számára mégsem hozott sikert a hulladékcsökkentésre irányuló akció. A helyzetről Szabó István szikvízgyártóval, az ipartestület elnökével beszélgettünk.","shortLead":"Visszaváltható palackban, közvetlenül a gyártótól házhoz szállított tisztított, szűrt szén-dioxiddal dúsított víz – ha...","id":"20190815_szikviz_szoda_hungarikum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb2fbb17-fbf7-4305-9681-c154a6055a7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdc1ebf-bb1b-4e90-ba7b-077ff10561a8","keywords":null,"link":"/kkv/20190815_szikviz_szoda_hungarikum","timestamp":"2019. augusztus. 15. 20:00","title":"A szódások országa vagyunk, mégis hagynánk, hogy kihaljon a szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009fc8e0-0991-49e6-88f7-e3afbe790297","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Augusztus 20. helyett szeptember 1-ig tart a főszezon a balatoni hajózásban. A BAHART 19-én és 20-án külön tűzijátéknéző hajókat indít.","shortLead":"Augusztus 20. helyett szeptember 1-ig tart a főszezon a balatoni hajózásban. A BAHART 19-én és 20-án külön...","id":"20190815_Meghosszabbitjak_a_Balatonon_a_hajozasi_foszezont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=009fc8e0-0991-49e6-88f7-e3afbe790297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c134820d-a8f9-4bd3-81de-b2ef0926e575","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_Meghosszabbitjak_a_Balatonon_a_hajozasi_foszezont","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:36","title":"Meghosszabbítják a Balatonon a hajózási főszezont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Soha ennyire szemérmetlenül nem volt divat belekotnyeleskedni a tudományba olyanok részéről, akik semmit sem konyítanak hozzá” – véli egy fizikus.","shortLead":"„Soha ennyire szemérmetlenül nem volt divat belekotnyeleskedni a tudományba olyanok részéről, akik semmit sem...","id":"20190816_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztos_A_klimavaltozasra_nem_Greta_Thunberg_adja_a_megoldast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c82e70-19a9-46b1-8bfb-73d2ee4648d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztos_A_klimavaltozasra_nem_Greta_Thunberg_adja_a_megoldast","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:41","title":"Űrkutatásért felelős miniszteri biztos: A klímaváltozásra nem Greta Thunberg adja a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A múltban alábecsülték a túlsúly hatását daganatos betegségek kialakulására.","shortLead":"A múltban alábecsülték a túlsúly hatását daganatos betegségek kialakulására.","id":"20190814_rak_kockazatat_elhizas_rizikofaktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2116fb83-f399-430e-bb1d-8248eb0a9478","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_rak_kockazatat_elhizas_rizikofaktor","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:03","title":"Kétszer jobban növeli a rák kockázatát az elhízás, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f93841-33c1-43c1-b862-dac7f7af30b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A facebookos hirdetések általában csak zavarják a felhasználót. A közösségi oldal most olyat talált ki, ami jóval hasznosabb az eddigieknél.","shortLead":"A facebookos hirdetések általában csak zavarják a felhasználót. A közösségi oldal most olyat talált ki, ami jóval...","id":"20190815_facebook_reklam_hirdetes_mozifilm_elozetes_mozijegy_vasarlasa_a_facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80f93841-33c1-43c1-b862-dac7f7af30b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88da3d21-3a58-48ac-9c1c-a219c89879ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_facebook_reklam_hirdetes_mozifilm_elozetes_mozijegy_vasarlasa_a_facebookon","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:03","title":"Jön egy új reklámfajta a Facebookra, de ezt alighanem imádni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]