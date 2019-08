Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9566fd47-4383-4b54-afbc-c95938c4dab5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Másfél év után búcsúzik, de azért nem tűnik el teljesen.","shortLead":"Másfél év után búcsúzik, de azért nem tűnik el teljesen.","id":"20190815_Wossala_Rozina_otthagyja_az_RTL_Klub_Reggeli_musorat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9566fd47-4383-4b54-afbc-c95938c4dab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b198ac3e-9023-43a6-83c7-b1e74f4990af","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Wossala_Rozina_otthagyja_az_RTL_Klub_Reggeli_musorat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:22","title":"Wossala Rozina otthagyja az RTL Klub Reggeli műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram egy új funkciót élesített, amivel megmutathatjuk a rendszernek, mely posztok tartalmaznak hamis információt.","shortLead":"Az Instagram egy új funkciót élesített, amivel megmutathatjuk a rendszernek, mely posztok tartalmaznak hamis...","id":"20190816_instagram_kamu_poszt_hamis_informacio_jelentese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d77b3c-b2c9-496f-a684-69e8638e528c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_instagram_kamu_poszt_hamis_informacio_jelentese","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:03","title":"Nekimegy az Instagram a kamu posztoknak, a felhasználók segítségét kérik hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cdc7398-33ae-4356-99db-26c8cd4ec708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok külföldi vendég nem tud azonnal hazautazni a fesztivál után, akad, aki a reptéren várja ki a gépét.","shortLead":"Sok külföldi vendég nem tud azonnal hazautazni a fesztivál után, akad, aki a reptéren várja ki a gépét.","id":"20190815_Tobb_szaz_kulfoldi_piheni_ki_a_Sziget_faradalmait_a_ferihegyi_repteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cdc7398-33ae-4356-99db-26c8cd4ec708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52833df-01a2-4a8c-89b6-02015a826fea","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Tobb_szaz_kulfoldi_piheni_ki_a_Sziget_faradalmait_a_ferihegyi_repteren","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:20","title":"Több száz külföldi piheni ki a Sziget fáradalmait a ferihegyi reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b7985e-9129-4ac1-aa5a-7ba070702396","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban 55,2 millió forintos alapárú luxusautó sportkocsikat megszégyenítő menetdinamikával bír, pedig bőven nehezebb 2 tonnánál.","shortLead":"A hazánkban 55,2 millió forintos alapárú luxusautó sportkocsikat megszégyenítő menetdinamikával bír, pedig bőven...","id":"20190816_video_igy_gyorsul_a_bmw_uj_biturbo_v12es_7es_limuzinja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03b7985e-9129-4ac1-aa5a-7ba070702396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce1dd69-bb9e-4b56-96bb-7cfda630e610","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_video_igy_gyorsul_a_bmw_uj_biturbo_v12es_7es_limuzinja","timestamp":"2019. augusztus. 16. 06:41","title":"Videó: így gyorsul a BMW új biturbó V12-es 7-es limuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f3179e-f270-4bb3-86e1-4aac6a0069ae","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Kutatások kimutatták, hogy a személyiségjegyek nagymértékben befolyásolják a csapatok működését. 