Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b665aeca-6986-46d9-b3b2-a27f85dbb222","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy alapítvány két éve indított gyűjtést, eddig 10 millió euró gyűlt össze. ","shortLead":"Egy alapítvány két éve indított gyűjtést, eddig 10 millió euró gyűlt össze. ","id":"20190815_Milliokat_adott_az_elso_romaniai_gyermekonkologiai_klinika_epitesere_a_Metallica","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b665aeca-6986-46d9-b3b2-a27f85dbb222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60391188-6e40-41c8-b9cb-a99cd067a428","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Milliokat_adott_az_elso_romaniai_gyermekonkologiai_klinika_epitesere_a_Metallica","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:07","title":"Milliókat adott az első romániai gyermekonkológiai klinika építésére a Metallica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Második világháborús légibombát találtak a Kreml területén.","shortLead":"Második világháborús légibombát találtak a Kreml területén.","id":"20190815_Legibombat_talaltak_a_Kremlben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b93670-7aba-47c0-a020-9a4952ac128b","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Legibombat_talaltak_a_Kremlben","timestamp":"2019. augusztus. 15. 16:02","title":"Légibombát találtak a Kremlben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11ce7c5-cbce-48a1-ac87-5551c3db6a69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig közel 300 millió forint közpénz.","shortLead":"Eddig közel 300 millió forint közpénz.","id":"20190816_Megjelent_Szijjarto_testvere_a_kamionsportban_omlik_az_allami_penz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e11ce7c5-cbce-48a1-ac87-5551c3db6a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1271bdd-b516-4d8a-bcdd-7f3fcb25f2e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Megjelent_Szijjarto_testvere_a_kamionsportban_omlik_az_allami_penz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:10","title":"Megjelent Szijjártó testvére a kamionsportban, ömlik az állami pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonban előtte lesz olyan időszak is, amikor egyáltalán nem fog közlekedni a 4-es és a 6-os villamos.","shortLead":"Azonban előtte lesz olyan időszak is, amikor egyáltalán nem fog közlekedni a 4-es és a 6-os villamos.","id":"20190816_Meg_egyet_kavarnak_a_nagykoruti_villamos_menetrendjen_de_szeptember_elejere_igerik_minden_rendben_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d7ad2c-01e3-4d30-83c3-8b75d873a898","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Meg_egyet_kavarnak_a_nagykoruti_villamos_menetrendjen_de_szeptember_elejere_igerik_minden_rendben_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:10","title":"Még egyet kavarnak a nagykörúti villamos menetrendjén, de szeptember elejére ígérik, minden rendben lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786a2bd1-0c98-4339-94f4-9d773eec8d3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 777X program eleve csúszik a 737 MAX-ok újratervezése miatt. ","shortLead":"A 777X program eleve csúszik a 737 MAX-ok újratervezése miatt. ","id":"20190815_A_Boeing_felfuggesztette_a_7778as_repulogepe_fejleszteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=786a2bd1-0c98-4339-94f4-9d773eec8d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6fe17e-14e9-4bd1-b3b7-56fab6f73191","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_A_Boeing_felfuggesztette_a_7778as_repulogepe_fejleszteset","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:43","title":"A Boeing felfüggesztette a 777-8-as repülőgépe fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Portugális és Dánia után a Lidl az Egyesült Királyságban is többször használható zacskókat kínál a vásárlóinak. A magyar Lidl nem árulta el, Magyarországon elérhetőek lesznek-e ilyenek.","shortLead":"Portugális és Dánia után a Lidl az Egyesült Királyságban is többször használható zacskókat kínál a vásárlóinak...","id":"20190815_A_Lidl_ujabb_orszagban_vezet_be_tobbszor_hasznalhato_zacskokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d262cf06-015a-43c5-8c8e-b5e34a19dc27","keywords":null,"link":"/kkv/20190815_A_Lidl_ujabb_orszagban_vezet_be_tobbszor_hasznalhato_zacskokat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:35","title":"A Lidl újabb országban vezet be többször használható zacskókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nőt is elsodort, ő életben maradt, a gyermek a helyszínen elhunyt.","shortLead":"Egy nőt is elsodort, ő életben maradt, a gyermek a helyszínen elhunyt.","id":"20190816_Hateves_gyereket_gazolt_halalra_a_zebran_egy_kamionos_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60b1888-5e90-4cee-9d2f-e9c8b2802aa3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Hateves_gyereket_gazolt_halalra_a_zebran_egy_kamionos_Romaniaban","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:58","title":"Hatéves gyereket gázolt halálra a zebrán egy kamionos Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2336f26a-ad38-4d41-aedf-6f6f12b6171e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Például dokumentumfilmet forgat. Itt a Midnight Traveler előzetese.","shortLead":"Például dokumentumfilmet forgat. Itt a Midnight Traveler előzetese.","id":"20190816_Mihez_kezd_egy_menekult_csalad_harom_mobiltelefonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2336f26a-ad38-4d41-aedf-6f6f12b6171e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5654ee6-d7c8-48e3-92b1-67355cdb86a2","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Mihez_kezd_egy_menekult_csalad_harom_mobiltelefonnal","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:52","title":"Mihez kezd egy menekült család három mobiltelefonnal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]