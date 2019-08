Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikust költségvetési csalással vádolják. ","shortLead":"A politikust költségvetési csalással vádolják. ","id":"20190822_Simonka_szerint_tisztazni_fogja_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03230219-73cb-4581-9588-42e6c848e27a","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Simonka_szerint_tisztazni_fogja_magat","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:36","title":"Simonka: Nem követtem el semmilyen törvénysértést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a0399e-8d33-4c1e-aedc-83eefa3910b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mint az őrült, ki letépte láncát.","shortLead":"Mint az őrült, ki letépte láncát.","id":"20190821_Nagy_matracvandorlas_volt_Denverben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65a0399e-8d33-4c1e-aedc-83eefa3910b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718d4aab-6f4c-4e71-a57d-c113382e60d1","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Nagy_matracvandorlas_volt_Denverben","timestamp":"2019. augusztus. 21. 18:13","title":"Nagy matracvándorlás volt Denverben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csak végső esetben lehet megoldás a rövidített munkaidő, de a Schaeffler egy gyárában már nincs más lehetőség.","shortLead":"Csak végső esetben lehet megoldás a rövidített munkaidő, de a Schaeffler egy gyárában már nincs más lehetőség.","id":"20190822_Roviditett_munkaidovel_sporol_egy_nemet_autoipari_ceg_akkora_a_baj_az_agazatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d0ca00-59b6-47b1-8902-f61d066d8cab","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Roviditett_munkaidovel_sporol_egy_nemet_autoipari_ceg_akkora_a_baj_az_agazatban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:14","title":"Rövidített munkaidővel spórol egy német autóipari cég, akkora a baj az ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e31b9d-eade-43de-8dd0-ef217b361a58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellopta Gulyás Gergely Orbán elől a show-t: az országgyűlési választás előtt a miniszterelnök maga jelentette be a gazdasági növekedés által lehetővé tett jótéteményeket.","shortLead":"Ellopta Gulyás Gergely Orbán elől a show-t: az országgyűlési választás előtt a miniszterelnök maga jelentette be...","id":"20190823_Orban_valasztas_kampany_erzsebet_utalvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2e31b9d-eade-43de-8dd0-ef217b361a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dade9a8-a53c-452d-8ee7-ac4bb91d9f25","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Orban_valasztas_kampany_erzsebet_utalvany","timestamp":"2019. augusztus. 23. 15:15","title":"Választási osztogatás: a Fidesz tudja, hogy kell meggyőzni a szavazókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember elsejétől Palkovics László az egyetemek ura, azonban a felsőoktatási törvény módosítására még várni kell, anélkül pedig macerásabb lesz az átadás-átvétel. ","shortLead":"Szeptember elsejétől Palkovics László az egyetemek ura, azonban a felsőoktatási törvény módosítására még várni kell...","id":"20190822_palkovics_itm_egyetem_fenntarto_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189bbd9c-8c7e-496e-88d7-e3bd60ea57df","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_palkovics_itm_egyetem_fenntarto_emmi","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:00","title":"Törvénymódosítás nélkül egyesével kell átadni Palkovicsnak az egyetemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csoportos pert indítottak a Google ellen azok az amerikai felhasználók, akik hangszóró-, illetve mikrofonhibát tapasztaltak Pixel telefonjukban. Még azok is kapnak némi pénzt, akiknek amúgy semmi bajuk a telefonjukkal.","shortLead":"Csoportos pert indítottak a Google ellen azok az amerikai felhasználók, akik hangszóró-, illetve mikrofonhibát...","id":"20190821_csoportos_per_a_google_ellen_pixel_telefonok_hangszoro_es_mikrofon_hibaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9bb5fe-394a-485a-9626-03f983f8f37a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_csoportos_per_a_google_ellen_pixel_telefonok_hangszoro_es_mikrofon_hibaja","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:03","title":"Dollármilliókat kell visszafizetnie a Google-nek, mert rossz volt a telefonok hangszórója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1207da-00dc-429e-aa50-16a5af3ad0cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA Titkárságának 68 dolgozóját az Akadémiát megcsonkító törvényjavaslat szeptember 1-ei határidővel átvezényelte az újonnan létrehozott Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (ELKH). A szervezet ugyanakkor még csak papíron létezik, az érintettek pedig egy héttel a határidő lejárta előtt még mindig csak annyit tudnak, hogy névleg és fizikailag is máshol dolgoznak majd, de hogy hol, mit, és milyen irányítással/feltételekkel, azt még senki nem kötötte az orrukra. ","shortLead":"Az MTA Titkárságának 68 dolgozóját az Akadémiát megcsonkító törvényjavaslat szeptember 1-ei határidővel átvezényelte...","id":"20190822_mta_elkh_palkovics_atalakitas_munkahely_szeptember_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c1207da-00dc-429e-aa50-16a5af3ad0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a5f0b7-03f1-4dde-82a2-9ea213019cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_mta_elkh_palkovics_atalakitas_munkahely_szeptember_1","timestamp":"2019. augusztus. 22. 06:30","title":"\"Egy fekete lyukba ugrunk\" – Semmit nem tudnak leendő munkájukról-munkahelyükről az MTA átvezényelt dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már el is fogták a feltételezett elkövetőket.","shortLead":"Már el is fogták a feltételezett elkövetőket.","id":"20190822_Kiraboltak_a_miskolci_rendorkapitanyhelyettest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee67bfe-b541-4688-9e06-9fef0cfa06f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Kiraboltak_a_miskolci_rendorkapitanyhelyettest","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:01","title":"Kirabolták a miskolci rendőrkapitány-helyettest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]