[{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy hét alatt kétszeresére nőtt azoknak az embereknek a száma, akik légzőszervi betegséget kaptak azután, hogy e-cigarettát szívtak.\r

","shortLead":"Egy hét alatt kétszeresére nőtt azoknak az embereknek a száma, akik légzőszervi betegséget kaptak azután...","id":"20190823_Eloszor_okozhatott_halalesetet_elektromos_cigaretta_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d34f46-344b-456d-98eb-3c4665fe7c36","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Eloszor_okozhatott_halalesetet_elektromos_cigaretta_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 20:31","title":"Először okozhatott halálesetet elektromos cigaretta az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 7-én érkezik a török kormányfő, a szinte már szokásosnak mondható éves egyeztetésre.","shortLead":"November 7-én érkezik a török kormányfő, a szinte már szokásosnak mondható éves egyeztetésre.","id":"20190824_erdogan_orban_talalkozo_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c600a53-d1ea-41af-a58a-47388481ea5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_erdogan_orban_talalkozo_2019","timestamp":"2019. augusztus. 24. 13:27","title":"Újra Magyarországra jön Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ 12 országának több mint négyszázezer kényelmi élelmiszertermékét felmérő globális kutatás eredménye szerint az Egyesült Királyságban készült előkészített, félkész és késztermékek tartalmazzák a legkevesebb cukrot, telített zsírt és sót.","shortLead":"A világ 12 országának több mint négyszázezer kényelmi élelmiszertermékét felmérő globális kutatás eredménye szerint...","id":"20190824_kenyelmi_elelmiszerek_a_egeszsegesek_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6661c6c-b6af-4480-af96-08eb48cba03c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190824_kenyelmi_elelmiszerek_a_egeszsegesek_kutatas","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:03","title":"Egészségesek-e a kényelmi élelmiszerek? Egy új kutatás szerint attól is függ, honnan valók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09531d91-223d-4b7b-b99b-55d396b4bc76","c_author":"","category":"elet","description":"Augusztus 29-én este 21.25-től mutatja be a Duna TV az Egy másik életben című filmet.\r

\r

","shortLead":"Augusztus 29-én este 21.25-től mutatja be a Duna TV az Egy másik életben című filmet.\r

\r

","id":"20190823_Ujra_egyutt_a_fel_Aranyeletstab_jovo_heten_bemutato_a_Dunan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09531d91-223d-4b7b-b99b-55d396b4bc76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d0765-f75a-4dbc-90d6-299294e1df87","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Ujra_egyutt_a_fel_Aranyeletstab_jovo_heten_bemutato_a_Dunan","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:12","title":"Újra együtt a fél Aranyélet-stáb: jövő héten bemutató a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A választási irodák összesen 318 ezer ajánlóívet adtak ki a kampány első napján az önkormányzati választásokon indulni kívánó jelölteknek és jelölőszervezeteknek.","shortLead":"A választási irodák összesen 318 ezer ajánlóívet adtak ki a kampány első napján az önkormányzati választásokon indulni...","id":"20190824_Csaknem_320_ezer_ajanloivet_adtak_ki_a_valasztasi_irodak_az_elso_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d935b8-a41e-404c-9eef-0ded5f5c429e","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Csaknem_320_ezer_ajanloivet_adtak_ki_a_valasztasi_irodak_az_elso_nap","timestamp":"2019. augusztus. 24. 18:05","title":"Csaknem 320 ezer ajánlóívet adtak ki a választási irodák az első nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2d640-7c07-4322-a6d2-456efdc942b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Bertalan sajtófőnök frappáns magyarázatot adott arra, hogy a miniszterelnök milyen szempontok alapján, kinek küld gratuláló vagy éppen részvétet nyilvánító üzenetet.","shortLead":"Havasi Bertalan sajtófőnök frappáns magyarázatot adott arra, hogy a miniszterelnök milyen szempontok alapján, kinek...","id":"20190823_Maig_nem_tudni_Orban_miert_nem_kuldott_gyasztaviratot_Heller_Agnesnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2d640-7c07-4322-a6d2-456efdc942b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02103d2-7bed-46b4-94cd-7a0dde222294","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Maig_nem_tudni_Orban_miert_nem_kuldott_gyasztaviratot_Heller_Agnesnek","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:28","title":"Máig nem tudni, Orbán miért nem küldött gyásztáviratot Heller Ágnes halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d2c605c-dc47-43ff-86e5-01f57b26ee71","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Éves gyűlését tartja Jackson Hole-ban a Fed, a nemzeti bankok vezetői, a pénzügyminiszterek és sok-sok szakértő Wyoming isten háta mögötti részén keresik a választ a kérdésre.","shortLead":"Éves gyűlését tartja Jackson Hole-ban a Fed, a nemzeti bankok vezetői, a pénzügyminiszterek és sok-sok szakértő Wyoming...","id":"20190823_jackson_hole_powell_fed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d2c605c-dc47-43ff-86e5-01f57b26ee71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e3314c-fdcd-470a-9e9d-522d3fe918ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_jackson_hole_powell_fed","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:20","title":"Elháríthatja a fenyegető globális recessziót az amerikai jegybank?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771e1184-47a1-42f5-ac0b-6f3ef20e274a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ég és csak ég a bolygó tüdejének is nevezett brazil esőerdő, a tűz pedig már nagyon messziről is jól kivehető. Mi lesz ennek a vége?","shortLead":"Ég és csak ég a bolygó tüdejének is nevezett brazil esőerdő, a tűz pedig már nagyon messziről is jól kivehető. Mi lesz...","id":"20190823_brazilia_erdotuzek_amazonas_urfoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=771e1184-47a1-42f5-ac0b-6f3ef20e274a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e9274f-fcc3-4705-a84e-5e22d2033992","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_brazilia_erdotuzek_amazonas_urfoto","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:03","title":"Nagy a baj: már az űrből is látni az amazonasi erdőtüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]