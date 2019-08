Több külföldi híresség is kifejezte aggodalmát az erdőtüzek miatt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját farkába harapott a kígyó.","shortLead":"Saját farkába harapott a kígyó.","id":"20190823_A_Fidesz_udvozli_a_Fideszkormany_nyugdijasoknak_adott_9000_forintjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9598d14-8c1e-41a8-b4cd-adb3ec726e8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_A_Fidesz_udvozli_a_Fideszkormany_nyugdijasoknak_adott_9000_forintjat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:55","title":"A Fidesz üdvözli a Fidesz-kormány nyugdíjasoknak adott 9000 forintját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány döntése szerint a felsőoktatás szeptember 1-jétől a Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz kerül. De lesznek személyi átalakítások is.","shortLead":"A kormány döntése szerint a felsőoktatás szeptember 1-jétől a Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai...","id":"20190823_A_felsooktatas_atalakitasa_miniszteriumi_szemelycsereket_is_hoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4488b9e-4250-4c5c-8edf-f073c321bf8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_A_felsooktatas_atalakitasa_miniszteriumi_szemelycsereket_is_hoz","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:04","title":"A felsőoktatás átalakítása minisztériumi személycseréket is hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac058fb-a92e-4756-939c-26070c9ce719","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök szeméremsértés miatt keresik a férfit. ","shortLead":"A rendőrök szeméremsértés miatt keresik a férfit. ","id":"20190823_Maszkot_huzott_a_fejere_igy_zaklatott_egy_fiatal_lanyt_a_budafoki_utcan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ac058fb-a92e-4756-939c-26070c9ce719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821fa8f5-f990-405f-874a-941ee7ff6f8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Maszkot_huzott_a_fejere_igy_zaklatott_egy_fiatal_lanyt_a_budafoki_utcan","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:40","title":"Maszkot húzott a fejére, így zaklatott egy fiatal lányt a budafoki utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki kihívta a rendőrséget, mert gyanús zajokat hallott a szomszédból, utána pedig egész nap nem látta az ott élő családot. Az ügyeletes az előzmények alapján úgy döntött, nincs szükség intézkedésre, ezért a rendőrfőkapitány vizsgálatot rendelt el, aminek fegyelmi lett a vége. Valószínűleg arról az ügyről van szó, amiben hangos veszekedés és rendőri intézkedés után holtan találtak egy családot.\r

","shortLead":"Valaki kihívta a rendőrséget, mert gyanús zajokat hallott a szomszédból, utána pedig egész nap nem látta az ott élő...","id":"20190824_Belso_vizsgalat_volt_a_rendorsegen_valoszinuleg_a_budapesti_csaladgyilkossaggal_osszefuggesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488f50b2-46f6-41e4-929a-5914e3b67515","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Belso_vizsgalat_volt_a_rendorsegen_valoszinuleg_a_budapesti_csaladgyilkossaggal_osszefuggesben","timestamp":"2019. augusztus. 24. 11:57","title":"Belső vizsgálat volt a rendőrségen, szinte biztosan a budapesti családgyilkossággal összefüggésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290d428e-d5af-4d0f-8ec9-407de03c8baa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új Star Wars-sorozatot jelentettek be.

","shortLead":"Új Star Wars-sorozatot jelentettek be.

","id":"20190824_Ewan_McGregor_ujra_fenykardot_ragad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290d428e-d5af-4d0f-8ec9-407de03c8baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325146c2-e59e-45fa-9ecb-f57ea9c0fc1e","keywords":null,"link":"/elet/20190824_Ewan_McGregor_ujra_fenykardot_ragad","timestamp":"2019. augusztus. 24. 10:31","title":"Ewan McGregor újra fénykardot ragad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A most kezdődő tanévet is tanárhiánnyal kezdi több iskola, elithelyeken sincs feltöltve minden állás. A szakszervezet szerint baj van, az Emmi szerint nincs.","shortLead":"A most kezdődő tanévet is tanárhiánnyal kezdi több iskola, elithelyeken sincs feltöltve minden állás. A szakszervezet...","id":"20190823_Hogy_lehet_hogy_evek_ota_ugyanannyi_a_tanarmegis_hiany_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec23fd7-70d5-4168-a885-fb765a894006","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Hogy_lehet_hogy_evek_ota_ugyanannyi_a_tanarmegis_hiany_van","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:22","title":"Idén is kapós \"bármely szakos\" tanár, csak legyen, aki matekot, magyart, angolt tanít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Két szállítmányban, mindkettő Costa Ricából érkezett.

","shortLead":"Két szállítmányban, mindkettő Costa Ricából érkezett.

","id":"20190824_Egy_het_alatt_harom_tonna_kokaint_fogtak_a_rotterdami_kikotoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302317af-62f6-4ab4-98cb-01fecbb7ad04","keywords":null,"link":"/kkv/20190824_Egy_het_alatt_harom_tonna_kokaint_fogtak_a_rotterdami_kikotoben","timestamp":"2019. augusztus. 24. 15:39","title":"Egy hét alatt három tonna kokaint fogtak a rotterdami kikötőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe6d0c5-695a-4711-b436-639d0debaf70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentgyörgyvölgyi Péter lapátot ragadott. ","shortLead":"Szentgyörgyvölgyi Péter lapátot ragadott. ","id":"20190823_Jon_a_valasztas_fakat_ultet_a_Jozsef_nador_teren_az_V_keruleti_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fe6d0c5-695a-4711-b436-639d0debaf70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb5e786-156b-4f2b-8391-17fe3055d83c","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Jon_a_valasztas_fakat_ultet_a_Jozsef_nador_teren_az_V_keruleti_polgarmester","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:54","title":"Jön a választás, fákat ültet a József nádor téren az V. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]