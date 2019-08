Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választás tétje az, \"hogy visszaadjuk Budapestet a budapestieknek\" - fogalmazott Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt vasárnap ellenzéki kerületi polgármesterjelöltek társaságában Budapesten.","shortLead":"Az önkormányzati választás tétje az, \"hogy visszaadjuk Budapestet a budapestieknek\" - fogalmazott Karácsony Gergely...","id":"20190825_Karacsony_vissza_akarja_adni_Budapestet_a_budapestieknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a426cc-4543-43ea-8546-4439b7da74c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Karacsony_vissza_akarja_adni_Budapestet_a_budapestieknek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:55","title":"Karácsony vissza akarja adni Budapestet a budapestieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén eddig közel 8 százalékkal nőtt a természetes fogyás. Sokkal több pár kötött házasságot, mint korábban, de a gyerekvállalási szám még nem nőtt.","shortLead":"Idén eddig közel 8 százalékkal nőtt a természetes fogyás. Sokkal több pár kötött házasságot, mint korábban, de...","id":"20190827_Egyre_kevesebb_gyereket_vallalnak_a_magyar_parok_nagyot_nott_a_termeszetes_fogyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3131ed-bb6a-4b15-9169-2cfad4883973","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Egyre_kevesebb_gyereket_vallalnak_a_magyar_parok_nagyot_nott_a_termeszetes_fogyas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:29","title":"Egyre kevesebb gyereket vállalnak a magyar párok, nagyot nőtt a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a082ed60-454c-4233-8eb0-2c68d391e103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kulcsár Gergely önkormányzati képviselőnek indult volna Debrecenben, az LMP és a Momentum is mögötte volt. Visszalép. Továbbra is hisz a Jobbik–LMP–Momentum összefogás erejében.","shortLead":"Kulcsár Gergely önkormányzati képviselőnek indult volna Debrecenben, az LMP és a Momentum is mögötte volt. Visszalép...","id":"20190827_Visszalep_a_jeloltsegtol_az_egykor_zsidozo_jobbikos_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a082ed60-454c-4233-8eb0-2c68d391e103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afb6319-7bac-428a-a6ae-382be8ed3fd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Visszalep_a_jeloltsegtol_az_egykor_zsidozo_jobbikos_kepviselo","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:24","title":"Visszalép a jelöltségtől az egykor zsidózó jobbikos képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzemeltető is kénytelen volt elismerni, hogy nem nyereséges a felcsúti kisvasút. Csak az elmúlt évben több mint 5 millió forint veszteséget termelt.","shortLead":"Az üzemeltető is kénytelen volt elismerni, hogy nem nyereséges a felcsúti kisvasút. Csak az elmúlt évben több mint 5...","id":"20190826_Felcsuti_kisvasut_Harom_ev_alatt_174_millios_veszteseg_17_utasok_nelkuli_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e59c865-04e7-476a-b28a-f23236d5a5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Felcsuti_kisvasut_Harom_ev_alatt_174_millios_veszteseg_17_utasok_nelkuli_nap","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:43","title":"Felcsúti kisvasút: három év alatt 17 milliós veszteség, 17 utasok nélküli nap egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak rövid időkre tűnik úgy, hogy el tud szakadni a forint a 329-es árfolyamtól.","shortLead":"Csak rövid időkre tűnik úgy, hogy el tud szakadni a forint a 329-es árfolyamtól.","id":"20190826_Keptelen_erosodni_a_forint_329nel_jar_az_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0848ddba-2b2d-4fd9-99f1-6dc0facb2837","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Keptelen_erosodni_a_forint_329nel_jar_az_euro","timestamp":"2019. augusztus. 26. 15:36","title":"Képtelen erősödni a forint, 329-nél jár az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041ccc44-449e-4ded-a6d3-e803f60bd268","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Tizennyolc veszélyeztetett cápa- és rájafaj, valamint háromféle tengeriuborka védelem alá helyezését szavazták meg a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló washingtoni egyezmény (CITES) kiterjesztéséről Genfben zajló tanácskozáson. ","shortLead":" Tizennyolc veszélyeztetett cápa- és rájafaj, valamint háromféle tengeriuborka védelem alá helyezését szavazták meg...","id":"20190825_Vedett_capak_tengeriuborkak_vidrak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=041ccc44-449e-4ded-a6d3-e803f60bd268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef29658-c0e8-46c5-81dd-afc0a93e5b93","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_Vedett_capak_tengeriuborkak_vidrak","timestamp":"2019. augusztus. 25. 18:13","title":"Védett cápák, tengeriuborkák, vidrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eed3c53-eeee-4e84-862b-7b79b696f920","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezúttal 5000 méteren született győzelem.","shortLead":"Ezúttal 5000 méteren született győzelem.","id":"20190825_Ujabb_aranyerem_a_szegedi_kajakkenu_vilagbajnoksagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eed3c53-eeee-4e84-862b-7b79b696f920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2c4f93-d44a-4f88-972f-0d173d6cd05e","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Ujabb_aranyerem_a_szegedi_kajakkenu_vilagbajnoksagon","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:23","title":"Újabb aranyérem a szegedi kajak-kenu világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f159dd-e643-44e6-914d-973ab2b32bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag halálra éheztette kutyáit a hernádnémeti nő. ","shortLead":"Gyakorlatilag halálra éheztette kutyáit a hernádnémeti nő. ","id":"20190827_Oszlo_agartetemeket_talalt_a_rendorseg_a_no_udvaran_allatkinzas_miatt_emeltek_vadat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f159dd-e643-44e6-914d-973ab2b32bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da97783d-3334-4570-a532-ad6bacc74451","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Oszlo_agartetemeket_talalt_a_rendorseg_a_no_udvaran_allatkinzas_miatt_emeltek_vadat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:09","title":"Oszló agártetemeket talált a rendőrség a nő udvarán, állatkínzás miatt emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]