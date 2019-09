Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa1ac54d-14cd-4658-9ad0-594589b75b09","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ma már megszokott dolog, hogy a kiállításokat – a művek befogadását, végső soron hasznosulását segítő – múzeumpedagógiai foglalkozások kísérik. Ezek abban különböznek a hagyományos tárlatvezetésektől, hogy a látogató aktív részvételére építenek, az ismereteket is kreatív, gyakorlati tevékenységek révén igyekeznek átadni, ezáltal a közönség és a művészi alkotások közötti kapcsolatot közvetlenebbé tenni, mintegy lehetőséget nyújtani arra, hogy azokat a néző sajátjának is érezhesse.","shortLead":"Ma már megszokott dolog, hogy a kiállításokat – a művek befogadását, végső soron hasznosulását segítő –...","id":"20190904_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa1ac54d-14cd-4658-9ad0-594589b75b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c06f25-2c6b-4607-9fb8-177c94006a50","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190904_","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:38","title":"Vizuális nevelési laboratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafbe383-098a-4884-8d02-a203275f1997","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tolvajokat gyorsan elkapták.","shortLead":"A tolvajokat gyorsan elkapták.","id":"20190902_Lanya_keresztelojere_szervezte_meg_a_betorest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bafbe383-098a-4884-8d02-a203275f1997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896c334f-4075-4db3-bbea-e95a2a241054","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Lanya_keresztelojere_szervezte_meg_a_betorest","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:15","title":"Egy majdnem tökéletes terv: míg a rokon velük ünnepel, ketten kirámolják a házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dd76fa-cc09-43dc-8875-1947dd1bac69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez akkor is veszélyes, ha netán kiderül, hogy utasokat nem szállított.","shortLead":"Ez akkor is veszélyes, ha netán kiderül, hogy utasokat nem szállított.","id":"20190903_Video_Kanyarodo_savon_elozve_szaguldott_vegig_a_buszos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08dd76fa-cc09-43dc-8875-1947dd1bac69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a4c3c1-0c77-4438-a3e8-4bda27af94e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Video_Kanyarodo_savon_elozve_szaguldott_vegig_a_buszos","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:55","title":"Videó: Kanyarodó sávon előzve száguldott végig a buszos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec03aa8-2bc3-44ee-bceb-74b60efddad8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A parlament még július 11-én fogadta el az indítványt, amely a szexuális bűnözőkre kiszabott büntetést egészítené ki a kasztrálással. ","shortLead":"A parlament még július 11-én fogadta el az indítványt, amely a szexuális bűnözőkre kiszabott büntetést egészítené ki...","id":"20190904_Az_ukran_elnok_visszadobta_a_kemiai_kasztralasrol_szolo_torvenymodositast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ec03aa8-2bc3-44ee-bceb-74b60efddad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312df630-fe94-4552-b75f-b83cf34c67db","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_Az_ukran_elnok_visszadobta_a_kemiai_kasztralasrol_szolo_torvenymodositast","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:04","title":"Az ukrán elnök visszadobta a pedofilok kémiai kasztrálásáról szóló törvénymódosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hatóságok egyelőre nem állapították meg, hogy embercsempészetről van-e szó. ","shortLead":"A hatóságok egyelőre nem állapították meg, hogy embercsempészetről van-e szó. ","id":"20190904_csecsemo_fulop_szigetek_csempeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8846d7d-c196-4335-bb5e-590c2b9420ff","keywords":null,"link":"/elet/20190904_csecsemo_fulop_szigetek_csempeszet","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:55","title":"Táskában próbált repülőre csempészni egy csecsemőt egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c978ae41-965b-4bbd-bf3f-6218cf40434e","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt évtized generációs kutatásai igyekeztek mindent megtenni azért, hogy mindenki számára érthetőek legyen a generációk közötti különbségek és könnyedén felismerjük a különböző évben születettek jellegzetes karakterisztikáit. A vizsgálatok nagy része azonban sztereotípiákat hozott létre, ahelyett hogy az eltérésekben rejlő kiaknázatlan lehetőségeket emelte volna ki - vallja Kulcu-Gusztafik Anita business coach. ","shortLead":"Az elmúlt évtized generációs kutatásai igyekeztek mindent megtenni azért, hogy mindenki számára érthetőek legyen...","id":"HVG_Konferencia_20190902_Generaciok_tudasmegosztas_es_a_reverse_mentoring","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c978ae41-965b-4bbd-bf3f-6218cf40434e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3437cc0d-5b09-4d23-ba41-f01bf2f5f41f","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20190902_Generaciok_tudasmegosztas_es_a_reverse_mentoring","timestamp":"2019. szeptember. 03. 10:27","title":"Generációk, tudásmegosztás és a reverse mentoring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"38f36a1c-0d7c-4f5f-bb46-3bd28abd446d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szinte az összes frakció igennel szavazott az indítványra.","shortLead":"Szinte az összes frakció igennel szavazott az indítványra.","id":"20190903_Az_ukran_parlament_eltorolte_a_kepviseloi_mentelmi_jogot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f36a1c-0d7c-4f5f-bb46-3bd28abd446d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc50342-2385-4b4b-a3b0-69b06cb95ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Az_ukran_parlament_eltorolte_a_kepviseloi_mentelmi_jogot","timestamp":"2019. szeptember. 03. 12:59","title":"Az ukrán parlament eltörölte a képviselői mentelmi jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017baf26-be82-4c5a-9a96-1b349b55b802","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kormányzó szerint az ízesített e-cigivel akarják a gyártók rászoktatni a fiatalokat a nikotinra.","shortLead":"A kormányzó szerint az ízesített e-cigivel akarják a gyártók rászoktatni a fiatalokat a nikotinra.","id":"20190904_izesitett_e_cigaretta_tiltas_michigan_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=017baf26-be82-4c5a-9a96-1b349b55b802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5884abb-b710-4bb9-a87c-339e7ab972bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_izesitett_e_cigaretta_tiltas_michigan_egeszsegugy","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:42","title":"Betiltják az ízesített e-cigarettákat egy amerikai államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]