[{"available":true,"c_guid":"8d2da07a-598d-4f62-acdc-58684e64cf09","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A floridai repteret már korábban lezárták.","shortLead":"A floridai repteret már korábban lezárták.","id":"20190903_Dorian_eszak_fele_tart_Florida_Georgia_es_Karolina_veszelyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d2da07a-598d-4f62-acdc-58684e64cf09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41420f20-16f9-4ab0-8cbc-f7f03204f978","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Dorian_eszak_fele_tart_Florida_Georgia_es_Karolina_veszelyben","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:52","title":"Dorian észak felé araszol, Florida, Georgia és Karolina veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3a5a6f-a7a3-4935-8826-bcf64e0dc4d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bosch olyan villanybabakocsit dob piacra, ami szenzorokkal is rendelkezik, hogy felismerje az előtte lévő akadályokat.","shortLead":"A Bosch olyan villanybabakocsit dob piacra, ami szenzorokkal is rendelkezik, hogy felismerje az előtte lévő akadályokat.","id":"20190903_bosch_elektromos_babakocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb3a5a6f-a7a3-4935-8826-bcf64e0dc4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a73313a-177f-4900-9845-e87626fcf920","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_bosch_elektromos_babakocsi","timestamp":"2019. szeptember. 03. 15:03","title":"Megjött a segítség kimerült szülők számára: elektromos babakocsit ad ki a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f734b18a-f8dc-453a-8d7d-aede34b275d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Stabilizálni kell a hajót, hogy később legyen esély arra, hogy felhozzák a még meg nem talált 14 holttestet.","shortLead":"Stabilizálni kell a hajót, hogy később legyen esély arra, hogy felhozzák a még meg nem talált 14 holttestet.","id":"20190904_Abbahagytak_a_kaliforniai_hajokatasztrofa_aldozatainak_kereseset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f734b18a-f8dc-453a-8d7d-aede34b275d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1dd878-6f48-4a5f-8d00-732accf1ec7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_Abbahagytak_a_kaliforniai_hajokatasztrofa_aldozatainak_kereseset","timestamp":"2019. szeptember. 04. 05:42","title":"Abbahagyták a kaliforniai hajókatasztrófa áldozatainak keresését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Andy Vajna halála után a NER hivatalosan is kipucolta a padlás egy részét: a TV2, a csatorna műsoridejét értékesítő atmedia és a tévének műsorokat gyártó IKO egyaránt Mészáros Lőrinc bizalmasához került, a kaszinókról és a többi cégről viszont nem lehet tudni semmit, a Vajna-birodalom ezen része ugyanis egy offshore vállalkozásban végződik. És hogy mi lesz az özveggyel? Egyelőre annyi elmondható, hogy vannak Vajna Tímeánál sokkal rosszabb helyzetben lévő emberek is.","shortLead":"Andy Vajna halála után a NER hivatalosan is kipucolta a padlás egy részét: a TV2, a csatorna műsoridejét értékesítő...","id":"20190904_vajna_hagyatek_cegbirodalom_offshore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3032e3af-5072-4607-a358-09f88a81fb63","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_vajna_hagyatek_cegbirodalom_offshore","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:30","title":"Andy Vajna öröksége: a megválaszolatlan tízmilliárdos kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad0fa18-044b-48b5-8e1f-3c59b5627d27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A miskolci ügyészség vádat emelt három férfi ellen, akik üzletszerűen loptak felniket és abroncsokat, itthon és Ausztriában egyaránt.","shortLead":"A miskolci ügyészség vádat emelt három férfi ellen, akik üzletszerűen loptak felniket és abroncsokat, itthon és...","id":"20190902_10_millios_ertekben_lopta_a_felniket_egy_miskolci_banda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad0fa18-044b-48b5-8e1f-3c59b5627d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436dc496-8e4b-49ea-b8ff-81abe7998159","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_10_millios_ertekben_lopta_a_felniket_egy_miskolci_banda","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:31","title":"Tízmilliós értékben lopta a felniket és gumikat egy miskolci banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2da07a-598d-4f62-acdc-58684e64cf09","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bahamán végigsöpört és az amerikai kontinens felé tart minden idők egyik legerősebb hurrikánja. A kiürítésekkel emberéleteket mentenek, ám kérdés, hogy az emberi tevékenység mennyiben járulhat hozzá ahhoz, hogy a hurrikánszezonok idején egyre nagyobb pusztításra kell felkészülniük a térségben élőknek.","shortLead":"Bahamán végigsöpört és az amerikai kontinens felé tart minden idők egyik legerősebb hurrikánja. A kiürítésekkel...","id":"20190902_dorian_hurrikan_florida_bahama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d2da07a-598d-4f62-acdc-58684e64cf09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c62149f-876b-44e3-8445-22e0814eab14","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_dorian_hurrikan_florida_bahama","timestamp":"2019. szeptember. 02. 21:00","title":"Rekordokat dönt a Dorian hurrikán, ám ennél is rosszabbra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány határozott a maximális árról, a kivitelezői ajánlatok sokkal olcsóbbak lettek. ","shortLead":"A kormány határozott a maximális árról, a kivitelezői ajánlatok sokkal olcsóbbak lettek. ","id":"20190903_Lefaragtak_80_milliardot_a_tervezett_uj_giga_kezicsarnok_arabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22a4b91-22ee-4bac-9cc5-6a25d80712e6","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Lefaragtak_80_milliardot_a_tervezett_uj_giga_kezicsarnok_arabol","timestamp":"2019. szeptember. 03. 19:40","title":"Hirtelen lefaragtak 80 milliárdot a tervezett új gigakézicsarnok árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfd8d13-9040-4e7d-89ec-defa6c355dec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig 1500 milliárdot költöttek el belőle.","shortLead":"Eddig 1500 milliárdot költöttek el belőle.","id":"20190903_4000_milliard_forint_jut_a_Modern_Varosok_Programra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adfd8d13-9040-4e7d-89ec-defa6c355dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bd2fc6-5c35-4b0d-b36b-1ec9440c806d","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_4000_milliard_forint_jut_a_Modern_Varosok_Programra","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:07","title":"4000 milliárd forint jut a Modern Városok Programra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]