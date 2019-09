Úgy tűnik, egyre több tanár vet be személyre szabott, játékos üdvözlést az iskolákban. Még két évvel ezelőtt mutattuk be azt az üdvözléssorozatot, amellyel egy amerikai pedagógus köszöntötte ötödikes diákjait. A példáját később többen is követték, így egy szintén amerikai tanítónő is. Most egy fiatal brazil tanárnő tette közzé, milyen vidáman indul egy-egy nap náluk az osztályteremben.

A gyerekek választhatnak, hogy pacsizni, táncolni szeretnének, vagy éppen egy óriási öleléshez van kedvük.

A 19 éves gyakornok tanárnő elmondta, számára nagyon fontos, hogy örömet okozzon, és mosolyogni lássa a diákokat – írja az Eduline, a HVG oktatási szakportálja. Camila Guimaraest az amerikai példák ihlették meg, és a felvétel alapján úgy látszik, a gyerekek szívesen beszállnak a játékba.