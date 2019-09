Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő védelmébe vette Woody Allent egy interjúban. Scarlett Johansson azt mondta, hogy hisz a rendező ártatlanságában, és bármikor szívesen dolgozna vele a jövőben is. ","shortLead":"A színésznő védelmébe vette Woody Allent egy interjúban. Scarlett Johansson azt mondta, hogy hisz a rendező...","id":"20190905_Szeretem_Woodyt_es_hiszek_neki__Scarlett_Johansson_kiall_a_zaklatassal_vadolt_rendezo_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481133e6-8089-4a53-a360-b9f5e91c693d","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Szeretem_Woodyt_es_hiszek_neki__Scarlett_Johansson_kiall_a_zaklatassal_vadolt_rendezo_mellett","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:09","title":"„Szeretem Woodyt és hiszek neki” – Scarlett Johansson kiáll a zaklatással vádolt rendező mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d2baf4-f5a2-41a5-8ae4-d496f831028d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gyömrői úti felüljárónál ütközött össze három autó.","shortLead":"A Gyömrői úti felüljárónál ütközött össze három autó.","id":"20190904_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut_baleset_tuzoltok_helyszineles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63d2baf4-f5a2-41a5-8ae4-d496f831028d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9b9add-11b2-450f-b8af-44b3c8f75425","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut_baleset_tuzoltok_helyszineles","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:28","title":"Fotókon a súlyos baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e916aa53-878c-4e3b-9228-e1f0333780f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos vezeték volt a ludas.","shortLead":"Elektromos vezeték volt a ludas.","id":"20190905_foldalatti_fustoles_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e916aa53-878c-4e3b-9228-e1f0333780f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20eaa1a9-9f6a-4e6f-90c9-75a5975c07ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_foldalatti_fustoles_bkk","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:53","title":"Füstölt a földalatti, nem is jár egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96c1dd6-12e8-4802-b185-834f2b8f2bdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület nemcsak az Erzsébetvárosban segít megtörni az ellenzéki egységet Hunvald György jelölésével, hanem a Ferencvárosban is képes volt elérni, hogy szórólapját a kerületi újsággal együtt terjesszék. Azt nem árulja el a Facebookon 35 követővel rendelkező szervezet, mindezt miből sikerült elérni.\r

