[{"available":true,"c_guid":"c88be832-a06d-4f68-b307-3a1575280248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stumpf István volt alkotmánybíró, az első Orbán-kormány kancelláriaminisztere meglepően nyíltan beszélt Orbán Viktor gyakorlatilag elnöki hatalmáról, az egykori Rogán–Lázár-szembenállásról, és arról, mennyire akadálytalanul lép meg bármit a kétharmados hatalom.\r

","shortLead":"Stumpf István volt alkotmánybíró, az első Orbán-kormány kancelláriaminisztere meglepően nyíltan beszélt Orbán Viktor...","id":"20190905_Stumpf_Istvan_2010_utan_a_kormanyban_penteken_kitalaltak_valamit_hetfon_beleirtak_az_Alkotmanyba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c88be832-a06d-4f68-b307-3a1575280248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b6a17a-5909-4070-bd77-a95724dee8f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Stumpf_Istvan_2010_utan_a_kormanyban_penteken_kitalaltak_valamit_hetfon_beleirtak_az_Alkotmanyba","timestamp":"2019. szeptember. 05. 17:57","title":"Stumpf István: 2010 után \"a kormányban pénteken kitaláltak valamit, hétfőn beleírták az Alkotmányba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7947fc-a396-40a6-9b56-ab4fed1272e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többgenerációs család és a nagyszülők szerepe a gyerekek nevelésében a kormány szerint örök érték és jelenség, de a valóság az, régen sem volt ilyen, és most is egyre kevésbé jellemző.\r

\r

","shortLead":"A többgenerációs család és a nagyszülők szerepe a gyerekek nevelésében a kormány szerint örök érték és jelenség, de...","id":"20190905_Bucsu_a_nagyszuloktol_a_csaladi_eletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b7947fc-a396-40a6-9b56-ab4fed1272e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554400f3-dbbf-4a4b-92b4-2ccb99848a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Bucsu_a_nagyszuloktol_a_csaladi_eletben","timestamp":"2019. szeptember. 05. 17:05","title":"Búcsú a nagyszülőktől a családi életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cadc20-b3c2-4bef-91b0-b36d7ffdcdc4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A meggyengült Dorian hurrikán Észak-Karolina partjaitól Kanada felé halad, ahol már kihirdették a hurrikán-riadót. ","shortLead":"A meggyengült Dorian hurrikán Észak-Karolina partjaitól Kanada felé halad, ahol már kihirdették a hurrikán-riadót. ","id":"20190907_dorian_hurrikan_usa_eszak_karolina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78cadc20-b3c2-4bef-91b0-b36d7ffdcdc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af47847-d1f8-4d64-8045-905b0622906e","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_dorian_hurrikan_usa_eszak_karolina","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:14","title":"135 ezer lakás maradt áram nélkül a Dorian hurrikán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna viszont tagadja, hogy Kárász Róbert bármi ilyesmit tenne.","shortLead":"A csatorna viszont tagadja, hogy Kárász Róbert bármi ilyesmit tenne.","id":"20190905_Berki_Krisztian_karasz_tanacsado_atv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8df02-b805-41fc-bfab-92d825a81099","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Berki_Krisztian_karasz_tanacsado_atv","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:41","title":"Berki Krisztián állítja, az ATV műsorvezetője a kommunikációs tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8501fb38-03db-491c-9ff7-27e264fed067","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hatalmas angolna lehetett a tó híres és mitikus szörnye, erre a következtetésre jutottak a tó vizében talált DNS-nyomokat elemző tudósok. Breaking: dinoszauruszra utaló nyomot nem találtak.\r

\r

","shortLead":"Egy hatalmas angolna lehetett a tó híres és mitikus szörnye, erre a következtetésre jutottak a tó vizében talált...","id":"20190905_Egyszerubb_lehet_a_Loch_Nessi_to_rejtelye_mint_gondoltuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8501fb38-03db-491c-9ff7-27e264fed067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ccf52d-cd8b-4c49-8d05-9fe14e69842f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_Egyszerubb_lehet_a_Loch_Nessi_to_rejtelye_mint_gondoltuk","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:17","title":"Egyszerűbb lehet a Loch Ness-i tó rejtélye, mint gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fbd8d4-1d60-4dc0-a9c3-2861f759db3e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A nokiás újdonságok között a retro kedvelői éppúgy megtalálhatják a számításukat, mint a fejlett mobil képalkotásra szavazók.","shortLead":"A nokiás újdonságok között a retro kedvelői éppúgy megtalálhatják a számításukat, mint a fejlett mobil képalkotásra...","id":"20190906_uj_nokia_telefonok_2720_flip_800_tough_nokia_62_72_ifa_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57fbd8d4-1d60-4dc0-a9c3-2861f759db3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08276f5c-8057-479b-aa80-c25383a6d8d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_uj_nokia_telefonok_2720_flip_800_tough_nokia_62_72_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 06. 12:03","title":"Szétnyitható szuperolcsó, strapabíró és sokkamerás új mobilok a Nokiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes videót tett közzé az ABC News az Egyesült Államok partvidékén pusztító vihar egyik utózengéjéről.","shortLead":"Érdekes videót tett közzé az ABC News az Egyesült Államok partvidékén pusztító vihar egyik utózengéjéről.","id":"20190907_Meg_az_eg_szine_is_mas_lett_a_Dorian_hurrikan_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1c87fa-c2c9-4c2e-af7e-9a903467a777","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Meg_az_eg_szine_is_mas_lett_a_Dorian_hurrikan_utan","timestamp":"2019. szeptember. 07. 11:27","title":"Még az ég színe is más lett a Dorian hurrikán után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4607ca0-ecd0-4fc2-be94-a610934060f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kár milliós.","shortLead":"A kár milliós.","id":"20190907_Vandalok_rongaltak_meg_egy_mentoautot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4607ca0-ecd0-4fc2-be94-a610934060f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4528f20-f7c1-47c0-8007-7967cc789a4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Vandalok_rongaltak_meg_egy_mentoautot","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:53","title":"Vandálok rongálták meg a mentők autóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]