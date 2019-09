Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a5c3f9a-bf86-4bf8-a5e4-6b759cb1957c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tökéletesen működik az a fényképezőgép, amit az iráni Alireza Rostami az 1999-ben megvásárolt számítógépéből épített meg.","shortLead":"Tökéletesen működik az a fényképezőgép, amit az iráni Alireza Rostami az 1999-ben megvásárolt számítógépéből épített...","id":"20190906_alireza_rostami_foto_szamitogep_fenykepezogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a5c3f9a-bf86-4bf8-a5e4-6b759cb1957c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668fd314-0b51-4fcc-bc8e-740ad498efe8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_alireza_rostami_foto_szamitogep_fenykepezogep","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:03","title":"Fogta a 20 éves számítógépét, fényképezőgépet csinált belőle a fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24451ac5-226b-48ae-af35-3fc962e8af46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan jobban megérthetik majd a függőség, a depresszió és az egyéb, az idegi áramkörökkel kapcsolatos eltérések okait a szakemberek. Koreai és amerikai kutatók sikeres állatkísérleteket végeztek okostelefonnal irányítható, parányi agyi implantátumokkal.","shortLead":"Hamarosan jobban megérthetik majd a függőség, a depresszió és az egyéb, az idegi áramkörökkel kapcsolatos eltérések...","id":"20190905_okostelefonnal_iranyithato_gyogyszeradagolo_agyi_implantatum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24451ac5-226b-48ae-af35-3fc962e8af46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61550320-59f3-48e3-932d-f5074bc89d95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_okostelefonnal_iranyithato_gyogyszeradagolo_agyi_implantatum","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:03","title":"Ha beültetik ezt a kis kütyüt az agyba, telefonnal is manipulálni tudják azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy hónappal korábbi visszaesés után nagyot nőtt a magyar ipar.","shortLead":"Az egy hónappal korábbi visszaesés után nagyot nőtt a magyar ipar.","id":"20190906_Oriasit_nott_a_magyar_ipar_de_csak_elso_ranezesre_lehet_felhotlen_az_orom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2161f059-bdfe-4b93-ace8-4bdace689686","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Oriasit_nott_a_magyar_ipar_de_csak_elso_ranezesre_lehet_felhotlen_az_orom","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:40","title":"Óriásit nőtt a magyar ipar, de csak első ránézésre lehet felhőtlen az öröm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombatra több megyére, vasárnapra és hétfőre az egész országra figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok.","shortLead":"Szombatra több megyére, vasárnapra és hétfőre az egész országra figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok.","id":"20190906_idojaras_zivatar_eso_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd8c817-0bf3-42de-a59c-f39449af2916","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_idojaras_zivatar_eso_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2019. szeptember. 06. 21:29","title":"Fordulat az időjárásban: zivataros napok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NAV tisztázta, hogy egy kattintással nem lehet adót visszaigényelni, mert arra ott a jó öreg 1917-es nyomtatvány.","shortLead":"A NAV tisztázta, hogy egy kattintással nem lehet adót visszaigényelni, mert arra ott a jó öreg 1917-es nyomtatvány.","id":"20190905_nav_adathalasz_adovisszaigenyles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fde16d8-3707-41a6-bd36-b97a261ccf75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_nav_adathalasz_adovisszaigenyles","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:25","title":"Riadót fújt a NAV: a nevében ígérnek adóvisszaigénylést adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a418232-c96c-48e7-b552-afdc332627fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az ikergyerekei szeme láttára lőtte le az apjukat.","shortLead":"A férfi az ikergyerekei szeme láttára lőtte le az apjukat.","id":"20190905_Kiadtak_a_korozott_roman_orvost_Magyarorszagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a418232-c96c-48e7-b552-afdc332627fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0305cd-d992-44a4-862b-8e367cff23c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Kiadtak_a_korozott_roman_orvost_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:54","title":"Kiadták a körözött román orvost Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db076df-beaa-4267-8a33-8946bee93de5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A döntéssel Washington meg akarja mutatni, hogy mennyire fontosnak tartja a korrupcióellenes harcot és a törvényesség fenntartását Romániában. Liviu Dragnea egyelőre amúgy sem utazgathat, mert három és féléves börtönbüntetését tölti egy korrupciós ügy miatt Romániában.","shortLead":"A döntéssel Washington meg akarja mutatni, hogy mennyire fontosnak tartja a korrupcióellenes harcot és a törvényesség...","id":"20190907_romania_usa_korrupcio_kitiltias","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db076df-beaa-4267-8a33-8946bee93de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68592a1-2d2a-4cce-9de0-324f1fd61c19","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_romania_usa_korrupcio_kitiltias","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:38","title":"Kitiltották Románia egykori erős emberét az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e58bac-1bc9-4392-a4a3-f536f2d9bba3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"LaShawn Daniels Grammy-díjat is nyert a Destiny's Child egy számával. ","shortLead":"LaShawn Daniels Grammy-díjat is nyert a Destiny's Child egy számával. ","id":"20190905_lashawn_daniels_big_shiz_halal_autobaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89e58bac-1bc9-4392-a4a3-f536f2d9bba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b93c04-32d6-496e-a816-e5695f01d5fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190905_lashawn_daniels_big_shiz_halal_autobaleset","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:49","title":"Autóbalesetben halt meg több világhírű R&B-sláger szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]