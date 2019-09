Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44097584-c06c-41b4-845b-84eb0127034c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valaki nagy erővel eltépte a kábelt, és elvitte a 350 kilós készüléket.","shortLead":"Valaki nagy erővel eltépte a kábelt, és elvitte a 350 kilós készüléket.","id":"20190906_Laba_kelt_egy_tenger_alatti_kutatoallomasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44097584-c06c-41b4-845b-84eb0127034c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54de7d9-90e4-4470-8547-69e642508a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_Laba_kelt_egy_tenger_alatti_kutatoallomasnak","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:19","title":"Lába kélt egy tenger alatti kutatóállomásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb csapás Boris Johnsonra.","shortLead":"Újabb csapás Boris Johnsonra.","id":"20190906_A_brit_felsohazon_is_atment_a_no_deal_Brexitet_meggatlo_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326257f9-1db4-41db-9528-2efa706df344","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_A_brit_felsohazon_is_atment_a_no_deal_Brexitet_meggatlo_torveny","timestamp":"2019. szeptember. 06. 17:31","title":"A brit felsőházon is átment a no deal Brexitet meggátló törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5c3f9a-bf86-4bf8-a5e4-6b759cb1957c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tökéletesen működik az a fényképezőgép, amit az iráni Alireza Rostami az 1999-ben megvásárolt számítógépéből épített meg.","shortLead":"Tökéletesen működik az a fényképezőgép, amit az iráni Alireza Rostami az 1999-ben megvásárolt számítógépéből épített...","id":"20190906_alireza_rostami_foto_szamitogep_fenykepezogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a5c3f9a-bf86-4bf8-a5e4-6b759cb1957c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668fd314-0b51-4fcc-bc8e-740ad498efe8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_alireza_rostami_foto_szamitogep_fenykepezogep","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:03","title":"Fogta a 20 éves számítógépét, fényképezőgépet csinált belőle a fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815fe9ca-2cf5-4bf5-a697-891e4fec51d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Percek voltak hátra a leszállásig, amikor megszűnt a kommunikációs kapcsolat a Csandraján-2 holdszonda Vikram nevű egységével.","shortLead":"Percek voltak hátra a leszállásig, amikor megszűnt a kommunikációs kapcsolat a Csandraján-2 holdszonda Vikram nevű...","id":"20190907_Elveszett_a_kapcsolat_az_indiai_holdra_szallo_egyseggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=815fe9ca-2cf5-4bf5-a697-891e4fec51d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8329c652-4de7-434b-bf5a-914811226f83","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Elveszett_a_kapcsolat_az_indiai_holdra_szallo_egyseggel","timestamp":"2019. szeptember. 07. 07:20","title":"Elveszett a kapcsolat az indiai holdra szálló egységgel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a34917-0f20-4fd0-8b62-77e53a034964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elesnek a támogatástól ugyanis azok, akik helyben járatják iskolába gyermeküket, illetve azok is, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosultak.","shortLead":"Elesnek a támogatástól ugyanis azok, akik helyben járatják iskolába gyermeküket, illetve azok is, akik rendszeres...","id":"20190906_Csak_azokat_tamogatja_a_sajokazai_onkormanyzat_akiki_mas_telepulesen_jarnak_iskolaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a34917-0f20-4fd0-8b62-77e53a034964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493b47d5-cf9b-45ef-bef0-2e4acd1a21fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Csak_azokat_tamogatja_a_sajokazai_onkormanyzat_akiki_mas_telepulesen_jarnak_iskolaba","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:51","title":"Csak azoknak nem jár iskolakezdési támogatás Sajókazán, akik a leginkább rászorulnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c515231-09e0-46e7-a7e1-03a96e6fac57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl sokat kértek, egyelőre nem épül meg a zalaegerszegi tesztpálya központja.","shortLead":"Túl sokat kértek, egyelőre nem épül meg a zalaegerszegi tesztpálya központja.","id":"20190907_Meszarosek_kicsit_tulfeszitetettek_a_kozbeszerzesi_ajanlatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c515231-09e0-46e7-a7e1-03a96e6fac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af334411-a6ba-4b64-8544-00df47bed6a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190907_Meszarosek_kicsit_tulfeszitetettek_a_kozbeszerzesi_ajanlatot","timestamp":"2019. szeptember. 07. 11:10","title":"Mészárosék kicsit túlfeszítetették a közbeszerzési ajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombat hajnaltól lép életbe az intézkedés.","shortLead":"Szombat hajnaltól lép életbe az intézkedés.","id":"20190906_Ha_ebben_a_negy_megyeben_el_fel_evig_fokozott_rendori_ellenorzesre_szamithat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa52ca40-c367-442f-a4bc-907ce957f728","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Ha_ebben_a_negy_megyeben_el_fel_evig_fokozott_rendori_ellenorzesre_szamithat","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:18","title":"Ha ebben a négy megyében él, fél évig fokozott rendőri ellenőrzésre számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9c82c8-b4a7-46b5-a0f3-c7cbd279c94c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az irányítót három kiskorú szexuális bántalmazásával és hétrendbeli gyermekpornográfiával való visszaéléssel vádolják.","shortLead":"Az irányítót három kiskorú szexuális bántalmazásával és hétrendbeli gyermekpornográfiával való visszaéléssel vádolják.","id":"20190906_Gyermekbantalmazas_es_szexualis_zaklatas_miatt_letartoztattak_a_magyar_kosarvalogatott_volt_jatekosat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b9c82c8-b4a7-46b5-a0f3-c7cbd279c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55265c64-a508-4895-bef3-84d8f3b2e707","keywords":null,"link":"/sport/20190906_Gyermekbantalmazas_es_szexualis_zaklatas_miatt_letartoztattak_a_magyar_kosarvalogatott_volt_jatekosat","timestamp":"2019. szeptember. 06. 16:44","title":"Gyermekbántalmazás és szexuális zaklatás miatt letartóztatták a magyar kosárválogatott volt játékosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]