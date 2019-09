Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4465e2f2-9d5a-45a8-975f-9bdd9a9b935e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idén 25 éves Junkies lesz az előzenekara az Amerikában fellépő, szintén jubiláló Tankcsapdának. A két zenekar október 4-én San Franciscóban, október 5-én pedig Los Angelesben, a legendás Whisky a Go Góban lép fel.\r

","shortLead":"Az idén 25 éves Junkies lesz az előzenekara az Amerikában fellépő, szintén jubiláló Tankcsapdának. A két zenekar...","id":"20190909_Hollywoodban_es_San_Franciscoban_is_fellep_a_Junkies_es_a_tankcsapda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4465e2f2-9d5a-45a8-975f-9bdd9a9b935e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb76808-4ffb-499e-879d-69858981627f","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Hollywoodban_es_San_Franciscoban_is_fellep_a_Junkies_es_a_tankcsapda","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:15","title":"Legendás hollywoodi helyen lép fel a Tankcsapda és a Junkies októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bec314b-b425-4557-8e1d-c967ffab80e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha nem láttak még ekkora sorokat – állítják a londoni repülőtér dolgozói.","shortLead":"Soha nem láttak még ekkora sorokat – állítják a londoni repülőtér dolgozói.","id":"20190909_Elromlott_a_Heathrow_utlevelellenorzoje_gigantikus_sorok_alakultak_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bec314b-b425-4557-8e1d-c967ffab80e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a53c19-61cb-4474-bcf7-74ed87ed69c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Elromlott_a_Heathrow_utlevelellenorzoje_gigantikus_sorok_alakultak_ki","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:25","title":"Elromlott a Heathrow útlevél-ellenőrzője, gigantikus sorok alakultak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután az időjárás megmutatta, mire képes, kedden a családbarát arcát mutatja nekünk.","shortLead":"Miután az időjárás megmutatta, mire képes, kedden a családbarát arcát mutatja nekünk.","id":"20190910_Vegre_egy_esomentes_szep_koraoszi_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88ca836-0e3b-445f-9f30-3c7feb54f702","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Vegre_egy_esomentes_szep_koraoszi_nap","timestamp":"2019. szeptember. 10. 04:59","title":"Végre egy esőmentes, szép kora őszi nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed3bf28-bac8-4333-a581-edee2e8c5aea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Reggel gyorsan leleplezték az F8 Spidert, amit alig néhány órával később követett a 812 GTS. A V12-es szívómotor és a kabriózás rajongói már nyithatják is a pénztárcájukat.","shortLead":"Reggel gyorsan leleplezték az F8 Spidert, amit alig néhány órával később követett a 812 GTS. A V12-es szívómotor és...","id":"20190909_ritka_nap_a_mai_ime_a_masodik_vadonatuj_ferrari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fed3bf28-bac8-4333-a581-edee2e8c5aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a2f170-331d-423c-91dd-229aed3f508a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_ritka_nap_a_mai_ime_a_masodik_vadonatuj_ferrari","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:21","title":"Ritka nap a mai: íme, a második vadonatúj Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 40 éves tűzoltó zászlóst órákkal azután találták meg, hogy balesetet szenvedett.","shortLead":"A 40 éves tűzoltó zászlóst órákkal azután találták meg, hogy balesetet szenvedett.","id":"20190909_Egy_tuzolto_holtteste_volt_a_Csepelen_felborult_auto_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601940e6-3a4f-41d6-a49c-af4b32a1eac7","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Egy_tuzolto_holtteste_volt_a_Csepelen_felborult_auto_alatt","timestamp":"2019. szeptember. 09. 05:43","title":"Egy tűzoltó holtteste volt a Csepelen felborult autó alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dominic Raab brit külügyminiszter szerint a kormány tartja magát ahhoz a törvényhez, amely megtiltja, hogy az Egyesült Királyság október végén megállapodás nélkül lépjen ki az Európai Unióból, de \"a tűréshatárig fogja tesztelni\" a jogszabályt.","shortLead":"Dominic Raab brit külügyminiszter szerint a kormány tartja magát ahhoz a törvényhez, amely megtiltja, hogy az Egyesült...","id":"20190908_Mar_sajat_bevallasa_szerint_is_a_tureshatart_teszteli_Boris_Johnson_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f27aca-9d5a-43c1-ab92-e2c0b69b86fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Mar_sajat_bevallasa_szerint_is_a_tureshatart_teszteli_Boris_Johnson_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 08. 11:46","title":"Már saját bevallása szerint is a tűréshatárt teszteli Boris Johnson kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303c27d0-7d6a-4e09-8ae9-224531d9ba23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Békéscsabai Jókai Színház egykori színművésze hosszan tartó, súlyos betegsége után, kórházban hunyt el pénteken.","shortLead":"A Békéscsabai Jókai Színház egykori színművésze hosszan tartó, súlyos betegsége után, kórházban hunyt el pénteken.","id":"20190908_Elhunyt_Kara_Tunde_szineszno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=303c27d0-7d6a-4e09-8ae9-224531d9ba23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6717b1-444b-4ff6-a092-5fad37185dfa","keywords":null,"link":"/kultura/20190908_Elhunyt_Kara_Tunde_szineszno","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:19","title":"Elhunyt Kara Tünde Jászai Mari-díjas színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c8f25d-5884-4871-9459-085af7c307a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexuális visszaélések hatására nem tér ki a HM közleménye.","shortLead":"A szexuális visszaélések hatására nem tér ki a HM közleménye.","id":"20190910_A_HM_szerint_egyre_nepszerubbek_a_honvedelmi_taborok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83c8f25d-5884-4871-9459-085af7c307a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bc42c4-12b8-4156-bb13-5384fd41347c","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_A_HM_szerint_egyre_nepszerubbek_a_honvedelmi_taborok","timestamp":"2019. szeptember. 10. 06:25","title":"A HM szerint egyre népszerűbbek a honvédelmi táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]