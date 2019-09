Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Fotók – a háttérben ügyködő mesterséges intelligenciának köszönhetően – remek arcfelismerő képességgel rendelkezik, azonban nem tévedhetetlen. A jövőben, egy új funkciónak köszönhetően, a felhasználó is tanítgathatja az algoritmust.","shortLead":"A Google Fotók – a háttérben ügyködő mesterséges intelligenciának köszönhetően – remek arcfelismerő képességgel...","id":"20190909_google_fotok_arcfelismeres_modositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb8ec60-7b5d-42ca-90ff-b0ccdb97267a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_google_fotok_arcfelismeres_modositas","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:03","title":"Hasznos funkcióval bővül a Google Fotók, ön is tanítani tudja majd a programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni hivatala.



","shortLead":"Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni...","id":"20190908_Kosa_Lajos_az_elcsalt_milliardokrol_Kevesebbet_hibazunk_mint_a_svajci_oragyarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce088c2-fa5a-457e-b4a1-1dbcb7433e50","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Kosa_Lajos_az_elcsalt_milliardokrol_Kevesebbet_hibazunk_mint_a_svajci_oragyarak","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:30","title":"Kósa Lajos az elcsalt milliárdokról: Kevesebbet hibázunk, mint a svájci óragyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb lépést jelentett be az orvosi egyetem rektora, ami a hvg.hu által közreadott nagy palkovicsi mestertervvel megegyezik.","shortLead":"Újabb lépést jelentett be az orvosi egyetem rektora, ami a hvg.hu által közreadott nagy palkovicsi mestertervvel...","id":"20190910_Az_innovacio_fele_fordul_a_Semmelweis_Egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193607bd-07a9-464c-9683-08cb074d0efa","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Az_innovacio_fele_fordul_a_Semmelweis_Egyetem","timestamp":"2019. szeptember. 10. 06:17","title":"Az innováció felé fordul a Semmelweis Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c8f25d-5884-4871-9459-085af7c307a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexuális visszaélések hatására nem tér ki a HM közleménye.","shortLead":"A szexuális visszaélések hatására nem tér ki a HM közleménye.","id":"20190910_A_HM_szerint_egyre_nepszerubbek_a_honvedelmi_taborok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83c8f25d-5884-4871-9459-085af7c307a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bc42c4-12b8-4156-bb13-5384fd41347c","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_A_HM_szerint_egyre_nepszerubbek_a_honvedelmi_taborok","timestamp":"2019. szeptember. 10. 06:25","title":"A HM szerint egyre népszerűbbek a honvédelmi táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed045a3-aee4-4c26-88e5-ca6db36073fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Városban jól jön a tisztán elektromos üzemmód, a hosszú utakra pedig ott a takarékos dízelmotor.","shortLead":"Városban jól jön a tisztán elektromos üzemmód, a hosszú utakra pedig ott a takarékos dízelmotor.","id":"20190909_gazolaj_es_aram_ime_egy_dizel_plugin_hibrid_uj_divatterepjaro_a_mercedestol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ed045a3-aee4-4c26-88e5-ca6db36073fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bc8fcb-5667-4a26-8025-cd79658513ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_gazolaj_es_aram_ime_egy_dizel_plugin_hibrid_uj_divatterepjaro_a_mercedestol","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:21","title":"Gázolaj és áram: itt egy dízelhibrid divatterepjáró a Mercedestől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson egymás után kapja a pofonokat, újabb szavazás után sem sikerült kieszközölnie az előrehozott választásokat.","shortLead":"Boris Johnson egymás után kapja a pofonokat, újabb szavazás után sem sikerült kieszközölnie az előrehozott...","id":"20190910_Megint_nem_sikerult_nem_lesz_elorehozott_valasztas_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788a3373-963e-4ae0-aaaf-b941e046d09c","keywords":null,"link":"/vilag/20190910_Megint_nem_sikerult_nem_lesz_elorehozott_valasztas_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:19","title":"Megint nem sikerült: nem lesz előrehozott választás Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a főváros felé vezető oldalon történt, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.



","shortLead":"A baleset a főváros felé vezető oldalon történt, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.



","id":"20190908_Halalos_baleset_az_M6os_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a29884-ac1e-45a2-b0b5-09ab978c1992","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Halalos_baleset_az_M6os_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 08. 19:35","title":"Két mentőhelikopter szállt ki az M6-oson történt halálos balesethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7392b9-b7b4-45b5-a651-b80c1c4be449","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell a kezünket használni ahhoz, ha az iPhone-unkkal (iPadünkkel) böngésznénk az interneten, ugyanis elég, ha ide-oda mozgatjuk a szemünket. Egy korábbi ígéretes projekt gyümölcse immár elérhető az App Store-ban.","shortLead":"Nem kell a kezünket használni ahhoz, ha az iPhone-unkkal (iPadünkkel) böngésznénk az interneten, ugyanis elég, ha...","id":"20190909_hawkey_access_app_szemmozgassal_vezerelheto_az_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d7392b9-b7b4-45b5-a651-b80c1c4be449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56ab4d8-d2ed-4d87-ae81-b32c91c924ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_hawkey_access_app_szemmozgassal_vezerelheto_az_iphone","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:03","title":"Letölthető az app: a szemével vezérelheti az iPhone-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]