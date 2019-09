Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kihallgatása után megpróbált öngyilkos lenni.","shortLead":"A kihallgatása után megpróbált öngyilkos lenni.","id":"20190909_Megkeselte_szuleit_egy_12_eves_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ea12dc-0571-4d66-9a7c-dfbb506fcc54","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Megkeselte_szuleit_egy_12_eves_kislany","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:18","title":"Meg akart szökni otthonról, ezért késelte meg szüleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétnapos sztrájkba kezdtek hétfőn a BA pilótái, egy sor Budapestre induló vagy innen felszálló járatot töröltek. ","shortLead":"Kétnapos sztrájkba kezdtek hétfőn a BA pilótái, egy sor Budapestre induló vagy innen felszálló járatot töröltek. ","id":"20190909_Tucatnal_is_tobb_budapesti_jaratot_toroltek_a_British_Airways_sztrajkja_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c9b1c6-9617-4c43-b86e-f327e3d68809","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Tucatnal_is_tobb_budapesti_jaratot_toroltek_a_British_Airways_sztrajkja_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:59","title":"Tucatnál is több budapesti járatot töröltek a British Airways sztrájkja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétszeres Forma–1-es világbajnokot a párizsi Georges Pompidou kórházban kezelik a Le Parisien értesülései szerint.","shortLead":"A hétszeres Forma–1-es világbajnokot a párizsi Georges Pompidou kórházban kezelik a Le Parisien értesülései szerint.","id":"20190909_Michael_Schumacher_titokban_atszallitottak_egy_parizsi_korhazba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff14709d-d8ac-4ba3-8c60-d728a6177946","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Michael_Schumacher_titokban_atszallitottak_egy_parizsi_korhazba","timestamp":"2019. szeptember. 09. 21:06","title":"Michael Schumachert titokban átszállították egy párizsi kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barátaik pénzt gyűjtöttek nekik az újrakezdéshez.","shortLead":"Barátaik pénzt gyűjtöttek nekik az újrakezdéshez.","id":"20190909_magyar_csalad_horvatorszagi_baleset_penzgyujtes_sofor_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcdf83c-2652-4e4e-80d1-ab588f45e08d","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_magyar_csalad_horvatorszagi_baleset_penzgyujtes_sofor_orvos","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:02","title":"Hazatérhetett a Horvátországban balesetet szenvedett magyar család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Financial Times gyűjtése szerint Budapest az élbolyban van a bekamerázások terén. De a kínai Csungkingban figyel ám igazán a Nagy Testvér.

","shortLead":"A Financial Times gyűjtése szerint Budapest az élbolyban van a bekamerázások terén. De a kínai Csungkingban figyel ám...","id":"20190910_Budapest_a_hetedik_legjobban_bekamerazott_varos_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d732fc7b-8902-4f3d-b4f0-af5577fcf017","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Budapest_a_hetedik_legjobban_bekamerazott_varos_Europaban","timestamp":"2019. szeptember. 10. 08:50","title":"Budapest a hetedik legjobban bekamerázott város Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0aa5d1-3e76-44a7-a470-d48f33af312a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár felhasználó panaszkodik arról, hogy a legújabb – opcionális – Windows-frissítés után váratlan kiugrások jelennek meg a processzortevékenységben. Leginkább a digitális asszisztens használata érintett.","shortLead":"Jó pár felhasználó panaszkodik arról, hogy a legújabb – opcionális – Windows-frissítés után váratlan kiugrások jelennek...","id":"20190910_windows_10_augusztus_vegi_frissites_problema_cpu_processzor_porog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0aa5d1-3e76-44a7-a470-d48f33af312a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d460f35e-2939-4bd6-8146-293c0b5e4dd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_windows_10_augusztus_vegi_frissites_problema_cpu_processzor_porog","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:03","title":"Ha az ön gépe is felpörög, ne csodálkozzon: valami hibádzik a legutóbbi Windows-frissítésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45b7693-4d12-442e-b600-022e59c7e483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszasírjuk még John Bercow nyakkendőit is.","shortLead":"Visszasírjuk még John Bercow nyakkendőit is.","id":"20190909_Tavozik_a_brit_parlament_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a45b7693-4d12-442e-b600-022e59c7e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bee580e-a98d-4890-ab41-69938a96a3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Tavozik_a_brit_parlament_elnoke","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:25","title":"Távozik a brit parlament elnöke, sajátos stílusa sokaknak fog hiányozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a92f92b-1712-439a-a307-70b0bf5b1ed5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"91 millió dollárra becsült bevétellel indított az Az – Második fejezet című amerikai horrorfilm az észak-amerikai mozikban.\r

\r

","shortLead":"91 millió dollárra becsült bevétellel indított az Az – Második fejezet című amerikai horrorfilm az észak-amerikai...","id":"20190909_Minden_idok_masodik_legnagyobb_horrornyitohetvegejet_produkalta_az_Az_2_resze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a92f92b-1712-439a-a307-70b0bf5b1ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68bb3e28-bb8c-4a26-bb68-8b7459ad7d42","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Minden_idok_masodik_legnagyobb_horrornyitohetvegejet_produkalta_az_Az_2_resze","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:29","title":"Minden idők második legnagyobb horror-nyitóhétvégéjét produkálta az Az 2. része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]