[{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO szerint többen végeznek magukkal, mint ahányan a háborúkban meghalnak.","shortLead":"A WHO szerint többen végeznek magukkal, mint ahányan a háborúkban meghalnak.","id":"20190909_Minden_negyvenedik_masodpercben_ongyilkos_lesz_valaki_a_vilagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30994da9-f09e-4b2b-b5f6-5171d6eb5bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Minden_negyvenedik_masodpercben_ongyilkos_lesz_valaki_a_vilagon","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:15","title":"Minden negyvenedik másodpercben öngyilkos lesz valaki a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45b7693-4d12-442e-b600-022e59c7e483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszasírjuk még John Bercow nyakkendőit is.","shortLead":"Visszasírjuk még John Bercow nyakkendőit is.","id":"20190909_Tavozik_a_brit_parlament_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a45b7693-4d12-442e-b600-022e59c7e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bee580e-a98d-4890-ab41-69938a96a3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Tavozik_a_brit_parlament_elnoke","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:25","title":"Távozik a brit parlament elnöke, sajátos stílusa sokaknak fog hiányozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d59009f-de7f-4bb6-ad33-3df596ac2aad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szlovákia ellen még sosem győztek a magyarok, s most sem sikerült. Az itthoni vereséggel nagyon nehéz lesz a magyar válogatottnak elérnie a csoport második, továbbjutást jelentő helyét, még úgy is, hogy Horvátország meglepetésre csak döntetlenre volt képes Azerbajdzsánban.","shortLead":"Szlovákia ellen még sosem győztek a magyarok, s most sem sikerült. Az itthoni vereséggel nagyon nehéz lesz a magyar...","id":"20190909_magyarorszagszlovakia_ebselejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d59009f-de7f-4bb6-ad33-3df596ac2aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bf3543-b51e-4556-8eeb-a5355ca7ec3b","keywords":null,"link":"/sport/20190909_magyarorszagszlovakia_ebselejtezo","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:30","title":"Magyarország-Szlovákia 1-2 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ec6057-c337-40e9-ac31-020b1e9d035f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy sportkocsi azoknak, akik téli időjárási körülmények mellett sem kívánják garázsba állítani erős autójukat. ","shortLead":"Egy sportkocsi azoknak, akik téli időjárási körülmények mellett sem kívánják garázsba állítani erős autójukat. ","id":"20190910_fejlett_osszkerekhajtassal_tamad_az_uj_porsche_911_carrera_4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98ec6057-c337-40e9-ac31-020b1e9d035f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff746d5f-2ddb-4672-b098-e6f4efb9832e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_fejlett_osszkerekhajtassal_tamad_az_uj_porsche_911_carrera_4","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:21","title":"Fejlett összkerékhajtással támad az új Porsche 911 Carrera 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedb006b-efa4-47a3-9de9-e41e7a742b40","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szünetben pedig a tiltakozók a stadion körül élőláncot alkottak.","shortLead":"A szünetben pedig a tiltakozók a stadion körül élőláncot alkottak.","id":"20190911_Kifutyultek_a_kinai_himnuszt_Hongkongban_az_Iran_elleni_valogatott_meccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cedb006b-efa4-47a3-9de9-e41e7a742b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c808a3-63a5-4e56-8f50-1eab282bc4dd","keywords":null,"link":"/sport/20190911_Kifutyultek_a_kinai_himnuszt_Hongkongban_az_Iran_elleni_valogatott_meccsen","timestamp":"2019. szeptember. 11. 07:14","title":"Kifütyülték a kínai himnuszt Hongkongban az Irán elleni válogatott meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675f14ac-e07b-4719-b647-714edc00b699","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő elesett, több helyen elrepedt a lába.","shortLead":"A színésznő elesett, több helyen elrepedt a lába.","id":"20190910_Balesetet_szenvedett_Gor_Nagy_Maria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=675f14ac-e07b-4719-b647-714edc00b699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46da1ed5-a479-4848-9a67-eecf09f92fd7","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Balesetet_szenvedett_Gor_Nagy_Maria","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:20","title":"Balesetet szenvedett Gór Nagy Mária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tisztán állami támogatással készülő sportcentrum 7,1 milliárd forintba kerül. ","shortLead":"A tisztán állami támogatással készülő sportcentrum 7,1 milliárd forintba kerül. ","id":"20190909_Most_Nyiregyhazan_epitenek_atletikai_centrumot_allami_penzbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bafbb0-d253-435f-8045-fef03143ffab","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Most_Nyiregyhazan_epitenek_atletikai_centrumot_allami_penzbol","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:39","title":"Most Nyíregyházán építenek atlétikai centrumot állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c454872-eac8-4260-888e-d02b5d3d3bb9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az apró négykerekű a méretét és tömegét meghazudtolóan nehéz vontatmányokat képes elhúzni.","shortLead":"Ez az apró négykerekű a méretét és tömegét meghazudtolóan nehéz vontatmányokat képes elhúzni.","id":"20190910_a_nap_fotoi_ifa_az_ifan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c454872-eac8-4260-888e-d02b5d3d3bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8e3cbe-959a-4f7f-8a9a-031583f73bcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_a_nap_fotoi_ifa_az_ifan","timestamp":"2019. szeptember. 10. 06:41","title":"A nap fotói: IFA az IFA-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]