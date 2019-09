Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c5301f1-8da4-42d8-b799-3a7a4ba5540e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók mostantól valós időben követhetik nyomon, épp mekkora az általuk írt szöveg mérete.","shortLead":"A felhasználók mostantól valós időben követhetik nyomon, épp mekkora az általuk írt szöveg mérete.","id":"20190910_google_dokumentumok_szavak_szama_megjelenites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5301f1-8da4-42d8-b799-3a7a4ba5540e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa4fd66-e4ea-4a9d-901b-6b6d6650f05b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_google_dokumentumok_szavak_szama_megjelenites","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:03","title":"Régóta várt hasznos funkció került a Google Dokumentumokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Minden uniós polgár kapjon 120 ezer eurót 25 éves korában – ezt javasolja a többi között Thomas Piketty francia sztárközgazdász a legújabb könyvében. 