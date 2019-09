Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hiába ígérte meg a YouTube az év elején, hogy száműzi az ajánlórendszeréből a kamu videókat, ez még mindig nem történt meg.","shortLead":"Úgy tűnik, hiába ígérte meg a YouTube az év elején, hogy száműzi az ajánlórendszeréből a kamu videókat, ez még mindig...","id":"20190913_rakgyogyitas_youtube_kamu_video_atveros_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3570c283-8cb3-4d80-88df-e3d2c8b22602","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_rakgyogyitas_youtube_kamu_video_atveros_video","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:03","title":"10 nyelven vizsgálta meg a BBC a YouTube-ot, és sötét dolgokat talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1aa969-046c-471d-ac46-ea59db0f5cc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar jelölttel kapcsolatban Manfred Weber szerint is sok még a kérdés. Meghallgatásán előtérbe kerülhetnek gazdasági érdekeltségei is. ","shortLead":"A magyar jelölttel kapcsolatban Manfred Weber szerint is sok még a kérdés. Meghallgatásán előtérbe kerülhetnek...","id":"20190913_trocsanyi_laszlo_manfred_weber_europai_parlament_meghallgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a1aa969-046c-471d-ac46-ea59db0f5cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db85d82-4fcd-46e5-b1a5-9ee11021274b","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_trocsanyi_laszlo_manfred_weber_europai_parlament_meghallgatas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:30","title":"Nagyobb a baj Trócsányi jelölésével, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851e7000-2d99-468b-a8e2-5f9c95a93214","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint még mindig legendásak az iPhone-osok márkahűségükről. Valami azonban történhetett, a lojalitást már nem mindenki méri egyformán jónak.","shortLead":"Az Apple szerint még mindig legendásak az iPhone-osok márkahűségükről. Valami azonban történhetett, a lojalitást már...","id":"20190912_apple_markahuseg_iphone_android_lojalitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=851e7000-2d99-468b-a8e2-5f9c95a93214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98946518-11aa-4603-99ba-e2b9ddba1184","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_apple_markahuseg_iphone_android_lojalitas","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:03","title":"Hűségesek az iPhone-használók? Mennyien váltanak Androidra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok az ukrán nyugdíjasok sem maradtak ki a kormány választás előtti ajándékából, akik magyar nyugdíjat kapnak – derül ki Rétvári Bence államtitkárnak Vadai Ágnes DK-s képviselő írásbeli kérdésére adott válaszából.\r

","shortLead":"Azok az ukrán nyugdíjasok sem maradtak ki a kormány választás előtti ajándékából, akik magyar nyugdíjat kapnak – derül...","id":"20190913_ukran_nyugdijasok_rezsiutalvany_retvari_bence_vadai_agnes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c890fac2-5dff-41db-9d01-9e5d98244233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190913_ukran_nyugdijasok_rezsiutalvany_retvari_bence_vadai_agnes","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:14","title":"Az ukrán nyugdíjasok is megkapják a magyar rezsiutalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még kellemes 20+ fokos hőmérséklet mellett telnek napjaink, de a közelgő fagyos időszakra nem árt időben felkészülniük az autósoknak. ","shortLead":"Egyelőre még kellemes 20+ fokos hőmérséklet mellett telnek napjaink, de a közelgő fagyos időszakra nem árt időben...","id":"20190913_a_tel_kozeledtet_jelzi_az_elso_idei_teligumi_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d63c4b-396d-4e9e-b6af-a738465497fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_a_tel_kozeledtet_jelzi_az_elso_idei_teligumi_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 13. 06:41","title":"A tél közeledtét jelzi az első idei téligumiteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ross Geller pedig férfikontyot növesztene. ","shortLead":"Ross Geller pedig férfikontyot növesztene. ","id":"20190912_Jobaratok_friends_sorozat_Seth_Meyers","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1becccac-4741-4acf-986b-8d2a7fca3114","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Jobaratok_friends_sorozat_Seth_Meyers","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:25","title":"Ha a Jóbarátok ma játszódna, Joey Trumpra szavazott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bbf193-3715-411d-ada8-612cdcc13955","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonságot villanymotorok hajtják, de azok nem nagy és nehéz akkumulátorból nyerik a működésükhöz szükséges energiát.","shortLead":"Az újdonságot villanymotorok hajtják, de azok nem nagy és nehéz akkumulátorból nyerik a működésükhöz szükséges energiát.","id":"20190912_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_bmw_itt_a_hidrogenes_x5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2bbf193-3715-411d-ada8-612cdcc13955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d07a66f-11f3-4ce0-89dd-d9b06c6942f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_bmw_itt_a_hidrogenes_x5","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:59","title":"Percek alatt feltölthető villanymotoros BMW: itt a hidrogénes X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e672cea7-dfe3-4d73-a69f-98c6b9355fea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók timelapse-kamerával rögzítették, hogy a szerves anyag bomlása közben mozognak a halott testek. Egy halottkém azt mondja, meglepődött, amikor látta, mennyit.","shortLead":"Ausztrál kutatók timelapse-kamerával rögzítették, hogy a szerves anyag bomlása közben mozognak a halott testek...","id":"20190913_tafonomia_halottak_teste_timelapse_kamera_mozgas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e672cea7-dfe3-4d73-a69f-98c6b9355fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4c13ca-b29a-4032-84c6-d8e570ca351e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_tafonomia_halottak_teste_timelapse_kamera_mozgas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:03","title":"Meglepődtek a tudósok, amikor kifigyelték: mozognak a halottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]