Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"580c9c90-a9be-4d3a-a1a6-4bfde940fb0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai iskola diákjai megtehetik, a fotóik pedig zseniálisak. ","shortLead":"Egy amerikai iskola diákjai megtehetik, a fotóik pedig zseniálisak. ","id":"20190913_North_Farmington_kozepiskola_diakok_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=580c9c90-a9be-4d3a-a1a6-4bfde940fb0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9367e7b-454c-4d88-b32c-73a259880b2f","keywords":null,"link":"/elet/20190913_North_Farmington_kozepiskola_diakok_igazolvany","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:17","title":"Ön beöltözne az igazolványképén, ha tehetné? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105dc39a-6ce9-4633-be57-58d24b7c982b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 77. évében, csütörtökön elhunyt Marton László Kossuth-díjas rendező – közölte az MTI-vel a család pénteken.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 77. évében, csütörtökön elhunyt Marton László Kossuth-díjas rendező –...","id":"20190913_Meghalt_Marton_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=105dc39a-6ce9-4633-be57-58d24b7c982b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737e33a9-1ffc-4962-b286-5bca1a100af4","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Meghalt_Marton_Laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:22","title":"Meghalt Marton László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Durván nekiment Varga Mihály pénzügyminiszternek Matolcsy György jegybankelnök, amivel a korábban megindult üzengetést koronázta meg.","shortLead":"Durván nekiment Varga Mihály pénzügyminiszternek Matolcsy György jegybankelnök, amivel a korábban megindult üzengetést...","id":"201937__matolcsy_gyorgy__varga_mihaly__vad_vitak__toresvonalak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a6353c-88d0-4d36-b11a-2fa09be37225","keywords":null,"link":"/gazdasag/201937__matolcsy_gyorgy__varga_mihaly__vad_vitak__toresvonalak","timestamp":"2019. szeptember. 14. 07:00","title":"A kutyaviadal semmi ahhoz képest, amikor gazdaságpolitikusok ugranak egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok az ukrán nyugdíjasok sem maradtak ki a kormány választás előtti ajándékából, akik magyar nyugdíjat kapnak – derül ki Rétvári Bence államtitkárnak Vadai Ágnes DK-s képviselő írásbeli kérdésére adott válaszából.\r

","shortLead":"Azok az ukrán nyugdíjasok sem maradtak ki a kormány választás előtti ajándékából, akik magyar nyugdíjat kapnak – derül...","id":"20190913_ukran_nyugdijasok_rezsiutalvany_retvari_bence_vadai_agnes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c890fac2-5dff-41db-9d01-9e5d98244233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190913_ukran_nyugdijasok_rezsiutalvany_retvari_bence_vadai_agnes","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:14","title":"Az ukrán nyugdíjasok is megkapják a magyar rezsiutalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e1f5a5-e5ff-471c-b157-060245a917fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi fideszes képviselőjelölt még a fotójukat is közzétette.","shortLead":"A helyi fideszes képviselőjelölt még a fotójukat is közzétette.","id":"20190912_Kozmunkasokkal_vitettek_ki_a_Fidesz_szorolapjait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75e1f5a5-e5ff-471c-b157-060245a917fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dc63e0-254b-42d4-807e-472024dcf79f","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Kozmunkasokkal_vitettek_ki_a_Fidesz_szorolapjait","timestamp":"2019. szeptember. 12. 21:04","title":"Közmunkásokkal vitették ki a Fidesz szórólapjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7152be-e496-4867-aea0-eff1fa1614bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A játszási jog lejártával szeptember 22-én különleges előadással búcsúzik Elton John és Lee Hall zenés darabja, a Magyar Állami Operaház botrányokat kavart Billy Elliot – a Musical című előadása. ","shortLead":"A játszási jog lejártával szeptember 22-én különleges előadással búcsúzik Elton John és Lee Hall zenés darabja...","id":"20190913_Temeti_az_Opera_a_Billy_Elliotot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a7152be-e496-4867-aea0-eff1fa1614bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2f247b-b8e1-4a89-ac73-f6f30f332d58","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Temeti_az_Opera_a_Billy_Elliotot","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:03","title":"Temeti az Opera a Billy Elliotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fesztiválzenekarra világszerte Magyarország kulturális nagyköveteként tekintenek. A tao megszűnésével több száz millió forint esett ki a zenekar költségvetéséből. Fischer Iván viszont bizakodó.","shortLead":"A Fesztiválzenekarra világszerte Magyarország kulturális nagyköveteként tekintenek. A tao megszűnésével több száz...","id":"20190913_Fischer_Ivan_A_taokompenzacio_nelkul_osszeomlanak_a_terveink","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310ddaed-d498-4475-826f-f0958f0f21a1","keywords":null,"link":"/kultura/20190913_Fischer_Ivan_A_taokompenzacio_nelkul_osszeomlanak_a_terveink","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:10","title":"Fischer Iván: \"A zene a legjobb eszköz a különböző kultúrák közötti híd szerepére\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, hogy terrorista, és azt is kiáltotta, hogy \"Allahu Akbar\".","shortLead":"Azt mondta, hogy terrorista, és azt is kiáltotta, hogy \"Allahu Akbar\".","id":"20190913_keleti_palyaudvar_vonat_terrorista_vadirat_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adb0f3f-747e-48ed-9b15-6929fb96b603","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_keleti_palyaudvar_vonat_terrorista_vadirat_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:01","title":"A Keletiben már rendőrök várták a részeg férfit, aki kiakadt az IC-n, és azt mondta, felrobbantja a Parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]