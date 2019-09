Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Zágráb felé tartó Gradec IC Dinnyés és Székesfehérvár között elütött egy embert, emiatt a Budapest-Székesfehérvár vonalon 15-30 perccel megnőhet a vonatok menetideje - közölte a Mávinform.","shortLead":"A Zágráb felé tartó Gradec IC Dinnyés és Székesfehérvár között elütött egy embert, emiatt a Budapest-Székesfehérvár...","id":"20190915_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestSzekesfehervar_vonalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43bbd0f-8187-4e3b-b4ee-01166a14aa32","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestSzekesfehervar_vonalon","timestamp":"2019. szeptember. 15. 09:08","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Székesfehérvár vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ac3241-e30f-42eb-97d2-69f0d145565b","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"A nagyhatalmak előrébb helyezik a gazdasági érdekeiket, mint a demokráciába vetett hitüket - erre utalnak az elmúlt hónapok magyar külpolitikai fejleményei is. Orbán Viktor próbál szövetségeket építeni a fegyverbeszerzések révén és úgy tűnik van erre fogadó készség a világ vezetői részéről. Közben a kritikus skandináv államokkal a gazdasági kapcsolatokat sem fűzi szorosra a magyar diplomácia.","shortLead":"A nagyhatalmak előrébb helyezik a gazdasági érdekeiket, mint a demokráciába vetett hitüket - erre utalnak az elmúlt...","id":"201937__fegyverdiplomacia__haderofejlesztes__jogallamisag__az_illiberalizmus_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08ac3241-e30f-42eb-97d2-69f0d145565b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527fd3c3-5afb-4929-ade2-52d25b81f903","keywords":null,"link":"/itthon/201937__fegyverdiplomacia__haderofejlesztes__jogallamisag__az_illiberalizmus_ara","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:00","title":"Orbán rájött: fegyvervásárlással elkerülheti, hogy számonkérjék a jogállam lebontása miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d50b0f-570a-431c-95cc-cc9b60177a0c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ejtőernyősöket szállító gép zuhant le Németországban, a pilóta a becsapódás előtt még el tudta vinni a repülőt olyan távolságra a bázistól, hogy ott ne veszélyeztessen senkit.","shortLead":"Egy ejtőernyősöket szállító gép zuhant le Németországban, a pilóta a becsapódás előtt még el tudta vinni a repülőt...","id":"20190914_Tizennegy_ember_eletet_megmentve_halt_meg_egy_magyar_pilota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8d50b0f-570a-431c-95cc-cc9b60177a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203a8427-72c3-4e9a-a4bc-26dc1fa86aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Tizennegy_ember_eletet_megmentve_halt_meg_egy_magyar_pilota","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:37","title":"Tizennégy ember életét megmentve halt meg egy magyar pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87afadb5-25b4-4ecc-afc1-a382676b2d8f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megkezdték az újbudai Móricz Zsigmond tér és környékének kiürítését, ahol egy világháborús bombát hatástalanítanak a honvédség tűzszerészei vasárnap. Több villamos és busz módosított útvonalon közlekedik.","shortLead":"Megkezdték az újbudai Móricz Zsigmond tér és környékének kiürítését, ahol egy világháborús bombát hatástalanítanak...","id":"20190915_Megkezdodott_a_Moricz_Zsigmond_ter_kornyekenek_kiuritese_bomba_hatastalanitasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87afadb5-25b4-4ecc-afc1-a382676b2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e9b124-98cd-45f0-ae98-17669edb8d8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Megkezdodott_a_Moricz_Zsigmond_ter_kornyekenek_kiuritese_bomba_hatastalanitasa_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 15. 08:47","title":"Megkezdődött a Móricz Zsigmond tér környékének kiürítése bomba hatástalanítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vannak részei a fővárosnak, ahol egymillió forinthoz közelít az átlagos négyzetméterár. Vidéken a 300 ezer forintot lépte túl az átlag.","shortLead":"Vannak részei a fővárosnak, ahol egymillió forinthoz közelít az átlagos négyzetméterár. Vidéken a 300 ezer forintot...","id":"20190914_500_ezer_forint_alatti_negyzetmeteraron_nem_is_nagyon_erdemes_budapesti_lakasra_szamitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f6d861-c0f3-4422-b302-3d333d8073d7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190914_500_ezer_forint_alatti_negyzetmeteraron_nem_is_nagyon_erdemes_budapesti_lakasra_szamitani","timestamp":"2019. szeptember. 14. 11:07","title":"500 ezer forint alatti négyzetméteráron nem is nagyon érdemes budapesti lakásra számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A National Geographic új dokumentumfilmje exkluzív felvételekkel és interjúkkal rekonstruálja április 15-ét, amikor kigyulladt a párizsi Notre-Dame.","shortLead":"A National Geographic új dokumentumfilmje exkluzív felvételekkel és interjúkkal rekonstruálja április 15-ét, amikor...","id":"20190913_Film_keszult_a_NotreDame_leegeserol__a_hetvegen_meg_is_nezheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1096d27-2c8a-4013-a256-00d0f1195da3","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Film_keszult_a_NotreDame_leegeserol__a_hetvegen_meg_is_nezheti","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:30","title":"Film készült a Notre-Dame leégéséről – a hétvégén meg is nézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6addbf24-3318-41c0-b3ea-e441bddef5d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétszázötven éve ezen a napon, 1769. szeptember 14-én született Alexander von Humboldt német felfedező, botanikus, geográfus, meteorológus, csillagász, esszéíró...","shortLead":"Kétszázötven éve ezen a napon, 1769. szeptember 14-én született Alexander von Humboldt német felfedező, botanikus...","id":"20190914_alexander_von_humboldt_250_eve_szuletett_felfedezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6addbf24-3318-41c0-b3ea-e441bddef5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b27f5e5-7bfa-410b-9c54-b59c9f5b48ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190914_alexander_von_humboldt_250_eve_szuletett_felfedezo","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:03","title":"250 éve született az ember, akinél meg sem lehet számlálni, mi mindenhez értett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762796bf-04f9-4b4c-b7bb-e94f0cbbbe74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körmendi Gábor Attila korábban a Fidelitas tagja volt, azután ment át az MSZP-be, most viszont elindul a közös jelölt ellen. ","shortLead":"Körmendi Gábor Attila korábban a Fidelitas tagja volt, azután ment át az MSZP-be, most viszont elindul a közös jelölt...","id":"20190913_mszp_kizaras_polgarmesterjelolt_onkormanyzati_valasztas_jozsefvaros_kormendi_gabor_piko_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=762796bf-04f9-4b4c-b7bb-e94f0cbbbe74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8e9dd3-0739-4ffe-9897-cd247f26bc0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_mszp_kizaras_polgarmesterjelolt_onkormanyzati_valasztas_jozsefvaros_kormendi_gabor_piko_andras","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:44","title":"Kizárta az MSZP a józsefvárosi polgármesterjelöltet, aki elindul Pikóval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]