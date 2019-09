Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63ad7228-ce30-4c00-9a37-84644b9a31d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kilencvennégy évvel ezelőtt ezen a napon született az amerikai Riley B. King, aki B. B. King néven minden idők egyik legismertebb bluesgitárosaként, a blues királyaként vonult be a zenetörténelembe.","shortLead":"Kilencvennégy évvel ezelőtt ezen a napon született az amerikai Riley B. King, aki B. B. King néven minden idők egyik...","id":"20190916_b_b_king_blues_szuletesenek_94_evforduloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ad7228-ce30-4c00-9a37-84644b9a31d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b49a6a7-8b24-42d1-ba8a-e0f666b6cc74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_b_b_king_blues_szuletesenek_94_evforduloja","timestamp":"2019. szeptember. 16. 07:33","title":"Miért énekel ma B. B. King a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6edff600-8ec9-44a2-9060-f2d948263948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök mentőt hívtak a helyszínre, de kiderült, a gyereknek szerencsére nem esett baja. ","shortLead":"A rendőrök mentőt hívtak a helyszínre, de kiderült, a gyereknek szerencsére nem esett baja. ","id":"20190915_Napon_allo_kocsiban_hagyta_gyereket_egy_no_Sopronban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6edff600-8ec9-44a2-9060-f2d948263948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf30ff6-7c90-4913-9694-1c7fd1c4d26f","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Napon_allo_kocsiban_hagyta_gyereket_egy_no_Sopronban","timestamp":"2019. szeptember. 15. 17:20","title":"Napon álló kocsiban hagyta gyerekét egy nő Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét második felében legfeljebb 20 fokig melegszik a hőmérséklet. ","shortLead":"A hét második felében legfeljebb 20 fokig melegszik a hőmérséklet. ","id":"20190915_Keddtol_jon_az_ujabb_lehules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abf8469-0e31-4f48-b324-1629ba27f2b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Keddtol_jon_az_ujabb_lehules","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:45","title":"Keddtől jön az újabb lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4a0a9c-2618-4d10-94bd-ea8609bde0f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tucat fideszes plakátot kellett lecserélni, mert az ellenzéki politikus csapata rendszeresen megrongálja azokat – közölte a kormánypárt józsefvárosi szervezete.","shortLead":"Több tucat fideszes plakátot kellett lecserélni, mert az ellenzéki politikus csapata rendszeresen megrongálja azokat –...","id":"20190914_Rongalassal_is_vadoljak_Piko_Andrasekat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc4a0a9c-2618-4d10-94bd-ea8609bde0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff72c16-1e89-43dd-80c1-b32602df9ec3","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Rongalassal_is_vadoljak_Piko_Andrasekat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:58","title":"Rongálással is vádolják Pikó Andrásékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok szükség esetén kész megnyitni stratégiai olajtartalékait a piac megnyugtatása céljából a szaúdi Aramco olajcég létesítményei ellen szombaton végrehajtott dróntámadások után - jelentette be az amerikai energiaügyi minisztérium egyik illetékese.



","shortLead":"Az Egyesült Államok szükség esetén kész megnyitni stratégiai olajtartalékait a piac megnyugtatása céljából a szaúdi...","id":"20190915_Washington_kesz_megnyitni_olajtartalekat_a_szaudi_Aramcot_ert_tamadas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af28286-2eb0-4da2-9531-fb8db736b1cc","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Washington_kesz_megnyitni_olajtartalekat_a_szaudi_Aramcot_ert_tamadas_utan","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:20","title":"Washington kész megnyitni olajtartalékát a szaúdi Aramcót ért támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vágányzári munkák miatt.","shortLead":"A vágányzári munkák miatt.","id":"20190916_Jelentos_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon_vonatkimaradassal_is_szamolni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c588e5-6a01-4d37-9742-2c6f1818bdae","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Jelentos_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon_vonatkimaradassal_is_szamolni_kell","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:00","title":"Jelentős késések a Budapest–Cegléd-vasútvonalon, vonatkimaradással is számolni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696551a6-d325-416e-9440-635bf982422c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az évforuló alkalmából Szörényi Leventével hallgathatják végig a rajongók az Illések és pofonokat.","shortLead":"Az évforuló alkalmából Szörényi Leventével hallgathatják végig a rajongók az Illések és pofonokat.","id":"20190916_50_eves_a_magyar_poptortenet_egyik_legfontosabb_albuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=696551a6-d325-416e-9440-635bf982422c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9ebb56-37dd-4a9e-9cb1-4c00b143c357","keywords":null,"link":"/kultura/20190916_50_eves_a_magyar_poptortenet_egyik_legfontosabb_albuma","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:50","title":"50 éves a magyar poptörténet egyik legfontosabb albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b12015-456e-485b-9cca-85b6a834f961","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folytathatja tevékenységét Afganisztánban vasárnaptól a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), mert a tálib lázadók visszavonták a segélyszervezetre áprilisban kimondott tilalmukat.","shortLead":"Folytathatja tevékenységét Afganisztánban vasárnaptól a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), mert a tálib lázadók...","id":"20190915_Visszatert_a_voroskereszt_Afganisztanba_es_biztonsagi_garanciat_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85b12015-456e-485b-9cca-85b6a834f961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e57ff4-233a-41b8-9599-3a51461a94d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Visszatert_a_voroskereszt_Afganisztanba_es_biztonsagi_garanciat_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:32","title":"Visszatért a vöröskereszt Afganisztánba, és biztonsági garanciát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]