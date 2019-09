Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jelöltek és listák nyilvántartásba vételéről szóló határozatok jogorvoslatainak lezárása után, csütörtökig döntenek a választási bizottságok az októberi önkormányzati és nemzetiségi választás szavazólapjainak adattartalmáról.","shortLead":"A jelöltek és listák nyilvántartásba vételéről szóló határozatok jogorvoslatainak lezárása után, csütörtökig döntenek...","id":"20190915_Legkesobb_csutortokig_dontenek_a_szavazolapokrol_a_valasztasi_bizottsagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fb68cd-4686-4521-8e6b-eebcf44fde9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Legkesobb_csutortokig_dontenek_a_szavazolapokrol_a_valasztasi_bizottsagok","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:17","title":"Legkésőbb csütörtökig döntenek a szavazólapokról a választási bizottságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe27e70-94e3-4bbe-ac6c-a29bcab4a6d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 26 éves férfit egy napon belül elfogták, és kiderült, további bűncselekményeket is elkövetett már. ","shortLead":"A 26 éves férfit egy napon belül elfogták, és kiderült, további bűncselekményeket is elkövetett már. ","id":"20190915_Egy_VII_keruleti_lepcsohazba_berantva_probalt_megeroszakolni_egy_not_egy_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfe27e70-94e3-4bbe-ac6c-a29bcab4a6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6f7e68-09b3-4eb7-9d46-853ce97519a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Egy_VII_keruleti_lepcsohazba_berantva_probalt_megeroszakolni_egy_not_egy_ferfi","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:02","title":"Egy VII. kerületi lépcsőházba berántva próbált megerőszakolni egy nőt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190914_Otoslotto_ime_a_nyero_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eaee53-bbba-4e19-9356-75d94f3f192e","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Otoslotto_ime_a_nyero_szamok","timestamp":"2019. szeptember. 14. 19:29","title":"Ötöslottó: íme, a nyerő számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Zágráb felé tartó Gradec IC Dinnyés és Székesfehérvár között elütött egy embert, emiatt a Budapest-Székesfehérvár vonalon 15-30 perccel megnőhet a vonatok menetideje - közölte a Mávinform.","shortLead":"A Zágráb felé tartó Gradec IC Dinnyés és Székesfehérvár között elütött egy embert, emiatt a Budapest-Székesfehérvár...","id":"20190915_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestSzekesfehervar_vonalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43bbd0f-8187-4e3b-b4ee-01166a14aa32","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestSzekesfehervar_vonalon","timestamp":"2019. szeptember. 15. 09:08","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Székesfehérvár vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae9c836-c285-4af2-930e-44060638915b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy alpesi turistaházban ezekben a percekben is zajlik a kísérlet, melyben a műszaki cikkek hiányának mentális egészségre gyakorolt hatását figyelik meg.","shortLead":"Egy alpesi turistaházban ezekben a percekben is zajlik a kísérlet, melyben a műszaki cikkek hiányának mentális...","id":"20190916_muszaki_cikkek_hianyanak_hatasa_az_egeszsegre_recharge_in_nature","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aae9c836-c285-4af2-930e-44060638915b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d4e1b9-0fb6-4aa0-93af-d9c1654b0b0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_muszaki_cikkek_hianyanak_hatasa_az_egeszsegre_recharge_in_nature","timestamp":"2019. szeptember. 16. 00:03","title":"Egy kis alpesi házikóban 10 ember most éppen azon stresszel, hogy el van zárva a műszaki cikkektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee2bf7-53dc-43a0-a3a3-7260605b229b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bevándorláspárti bosszúállók mindent megtesznek Magyarország ellen az új Európai Parlamentben, és erről szól a hétfői brüsszeli meghallgatás is - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.","shortLead":"Bevándorláspárti bosszúállók mindent megtesznek Magyarország ellen az új Európai Parlamentben, és erről szól a hétfői...","id":"20190915_Kovacs_Zoltan_bevandorlasparti_bosszuallok_tamadjak_Magyarorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ee2bf7-53dc-43a0-a3a3-7260605b229b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528c6877-5fa3-4ff5-a988-a75fb7203268","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Kovacs_Zoltan_bevandorlasparti_bosszuallok_tamadjak_Magyarorszagot","timestamp":"2019. szeptember. 15. 13:41","title":"Kovács Zoltán: bevándorláspárti bosszúállók támadják Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07654f3b-5d2e-42ca-a76c-c9fb5e1e4e68","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint a felére csökkent átmenetileg a szaúdi napi olajkitermelés azután, hogy a jemeni húszi lázadók dróntámadásokat intéztek két szaúdi olajterminál ellen - ismerte el vasárnap a rijádi kormány és az Aramco szaúdi olajvállalat.","shortLead":"Több mint a felére csökkent átmenetileg a szaúdi napi olajkitermelés azután, hogy a jemeni húszi lázadók...","id":"20190915_A_felere_csokkent_a_szaudi_olajtermeles_a_drontamadasok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07654f3b-5d2e-42ca-a76c-c9fb5e1e4e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31608ca-d5a0-4671-b070-6204c95f589d","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_A_felere_csokkent_a_szaudi_olajtermeles_a_drontamadasok_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 15. 08:02","title":"A felére csökkent a szaúdi olajtermelés a dróntámadások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"\"Mi haszna az államnak a hajléktalanokból? Annyian vannak, hogy már mindenhol találkozni velük Budapest szerte, és most mi is közéjük fogunk tartozni. Hol van az állam, hogy megvédjen minket?\" – ezzel kezdte a történetét a Hős utca egyik lakója azon az utcafórumon, amelyet a velük foglalkozó civilek szerveztek Kőbányán, mert a hivatalos utakon nem kaptak jogorvoslatot, de még válaszokat is alig.","shortLead":"\"Mi haszna az államnak a hajléktalanokból? Annyian vannak, hogy már mindenhol találkozni velük Budapest szerte, és most...","id":"20190916_A_torveny_erejevel_rabolnak__nem_hallgattak_meg_a_Hos_utcai_lakokat_elmondtak_hat_mindenkinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c509ac-c055-47a1-8b87-4b29154904a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_A_torveny_erejevel_rabolnak__nem_hallgattak_meg_a_Hos_utcai_lakokat_elmondtak_hat_mindenkinek","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:20","title":"Hős utcai lakáspolitika: „A törvény erejével rabolnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]