[{"available":true,"c_guid":"8e307403-7aa3-4132-9107-835c90a0b1fd","c_author":"","category":"itthon","description":"A Momentum szerint dübörög a kampány.","shortLead":"A Momentum szerint dübörög a kampány.","id":"20190919_Fekaliaval_kentek_ossze_egy_momentumos_aktivista_autojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e307403-7aa3-4132-9107-835c90a0b1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948fdf36-1eaf-482f-8f58-3fa9ad152269","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Fekaliaval_kentek_ossze_egy_momentumos_aktivista_autojat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:52","title":"Fekáliával kenték össze egy momentumos aktivista autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877ad36b-17a7-412d-93a8-58d2b789df97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei a kínai közösségi oldalra, a Weibóra posztolt három olyan videót, ami a Huawei Mate 30 Pro tulajdonságait lebegteti meg. Ezek alapján több, eddig csak pletykált tulajdonsága is igaznak bizonyulhat.","shortLead":"A Huawei a kínai közösségi oldalra, a Weibóra posztolt három olyan videót, ami a Huawei Mate 30 Pro tulajdonságait...","id":"20190918_huawei_mate_30_pro_teaser_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=877ad36b-17a7-412d-93a8-58d2b789df97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0441ad-017f-4b38-b938-ec694b1fedc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_huawei_mate_30_pro_teaser_video","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:03","title":"Jött három videó a Huawei Mate 30 Próról, több pletykát is megerősítettek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21627a13-7fef-4990-9a26-881129725da8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Még trombitáltak is a gyerekek Boldog István fideszes politikus keddi cserkeszőlői parkolóavatásán. Egy olvasónk arról küldött képet, hogy szerdán már fel is bontották az átadott parkoló egy részét. Utánajártunk a dolognak, és kiderült, a most átadott \"innovatív parkolóból\" még a fák és a lámpák is hiányoznak.\r

\r

","shortLead":"Még trombitáltak is a gyerekek Boldog István fideszes politikus keddi cserkeszőlői parkolóavatásán. Egy olvasónk arról...","id":"20190919_Kiderult_Boldog_Istvan_fideszes_kepviselo_egy_felkesz_parkolot_adott_at_a_gyerekek_gyurujeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21627a13-7fef-4990-9a26-881129725da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efed320c-6fe7-4c4e-8489-1bbe5a870617","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Kiderult_Boldog_Istvan_fideszes_kepviselo_egy_felkesz_parkolot_adott_at_a_gyerekek_gyurujeben","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:45","title":"Kiderült, Boldog István fideszes képviselő egy félkész parkolót adott át a gyerekek gyűrűjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szerdai rendkívüli parlamenti ülést az LMP kezdeményezte, támogatta az ellenzék is, de a Fidesz nem ment el. Így a képviselők nem vitáztak az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó feladatokról.","shortLead":"A szerdai rendkívüli parlamenti ülést az LMP kezdeményezte, támogatta az ellenzék is, de a Fidesz nem ment el...","id":"20190918_A_Fidesz_el_sem_ment_igy_hatarozatkeptelen_lett_a_parlamenti_ules_ahol_a_klimavalsagrol_vitaztak_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c61a9f3-0fe7-4275-957b-d36751acfc94","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_A_Fidesz_el_sem_ment_igy_hatarozatkeptelen_lett_a_parlamenti_ules_ahol_a_klimavalsagrol_vitaztak_volna","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:35","title":"A Fidesz el sem ment, így határozatképtelen lett a parlamenti ülés, ahol a klímaválságról vitáztak volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Christine Lagarde kinevezésére rábólintott az Európai Parlament. ","shortLead":"Christine Lagarde kinevezésére rábólintott az Európai Parlament. ","id":"20190917_christine_lagard_europai_kozponti_bank_europai_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7b1edf-29e8-4bb0-b853-b86673801b04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_christine_lagard_europai_kozponti_bank_europai_parlament","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:57","title":"Először vezetheti nő az Európai Központi Bankot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0c0115-de90-4236-8816-31b417fdfac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerbergék sokáig küzdöttek, hogy megszerezzék a Snapchatet, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az app pedig azóta is ontja magából a fejlesztéseket, most például egy szelfis újdonságot készítettek.","shortLead":"Mark Zuckerbergék sokáig küzdöttek, hogy megszerezzék a Snapchatet, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az app pedig...","id":"20190917_snapchat_3d_szelfi_mark_zuckerberg_facebook_instagram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f0c0115-de90-4236-8816-31b417fdfac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ef6fd0-e664-4b1f-9de0-4b26818deefc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_snapchat_3d_szelfi_mark_zuckerberg_facebook_instagram","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:48","title":"Olyan dolgot talált ki a Snapchat, amit a Facebook azonnal le akar majd másolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e23d36-f29e-4e2e-8f2e-eced5af949dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz volt miniszterének köre újabb beruházásokra készül Szabolcsveresmarton – írta az Mfor.hu.","shortLead":"A Fidesz volt miniszterének köre újabb beruházásokra készül Szabolcsveresmarton – írta az Mfor.hu.","id":"20190919_Ami_Meszarosnak_a_Balaton_az_Sesztak_es_korenek_a_Retkozito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e23d36-f29e-4e2e-8f2e-eced5af949dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee32441-f5c4-4924-8283-6fe305dd3250","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_Ami_Meszarosnak_a_Balaton_az_Sesztak_es_korenek_a_Retkozito","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:51","title":"Ami Mészárosnak a Balaton, az Seszták és körének a Rétközi-tó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f29218-db76-45e3-a6e2-4871e27ee807","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vevők egy jó része hajlandó többet is fizetni azért, hogy korszerűbb fűtése legyen a lakásának. ","shortLead":"A vevők egy jó része hajlandó többet is fizetni azért, hogy korszerűbb fűtése legyen a lakásának. ","id":"20190918_Megeri_felujitani_a_lakast_eladas_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f29218-db76-45e3-a6e2-4871e27ee807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e031964-a815-42f5-b157-03c87cfbf3ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Megeri_felujitani_a_lakast_eladas_elott","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:40","title":"Megéri felújítani a lakást eladás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]