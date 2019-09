Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gyakoribb a túlsúlyos kutya a kövér gazdiknál, mint a normál testsúlyú kutyatulajdonosoknál – derítette ki a Koppenhágai Egyetem állatorvosainak kutatása.","shortLead":"Gyakoribb a túlsúlyos kutya a kövér gazdiknál, mint a normál testsúlyú kutyatulajdonosoknál – derítette ki...","id":"20190920_kutya_gazda_testsuly_elhizas_kutatas_allatorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683b230d-c5da-4c10-bb99-6f4cad36b81b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_kutya_gazda_testsuly_elhizas_kutatas_allatorvos","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:57","title":"Itt az újabb bizonyíték arra, hogy olyan a kutya, amilyen a gazdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezzel a Forma–1-es pályafutásának is vége lehet. ","shortLead":"Ezzel a Forma–1-es pályafutásának is vége lehet. ","id":"20190919_Kubica_otthagyja_a_Williamset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef18bec6-f6ee-4455-9f5f-cb57c9f6818c","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Kubica_otthagyja_a_Williamset","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:26","title":"Kubica otthagyja a Williamset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5decd76-6079-4096-91b7-449d2973114e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Nem véletlenül tartunk munkakörünk vagy munkahelyünk megszűnésétől, főleg, ha érettebb korban ér minket egy ilyen életesemény. Szakemberek szerint viszont, ha nagyon lassan is, de észrevehető egyfajta pozitív változás a középkorúak munkaerőpiacán, ami új reményt adhat ennek a generációnak. Sőt, azt rebesgetik, nemsokára ki lehet jelenteni, hogy a régi ötvenes munkaerők az új negyvenesek.","shortLead":"Nem véletlenül tartunk munkakörünk vagy munkahelyünk megszűnésétől, főleg, ha érettebb korban ér minket egy ilyen...","id":"remifeminplus_20190918_50_feletti_nok_munkakereses_otvenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5decd76-6079-4096-91b7-449d2973114e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6660a72d-93b0-4b13-a2e8-b3084fee3da9","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20190918_50_feletti_nok_munkakereses_otvenes","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:30","title":"Ötvenes nő vagyok, munkát akarok – egyáltalán nem lehetetlen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"6a65c62f-d420-413f-9657-4c3c1120116f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem kemény, de nem is szamaritánus – állítja az ellenzék ferencvárosi polgármesterjelöltje. Viszont ha valamit csinál, azt rendesen teszi, elmegy a végsőkig. HVG-portré.","shortLead":"Nem kemény, de nem is szamaritánus – állítja az ellenzék ferencvárosi polgármesterjelöltje. Viszont ha valamit csinál...","id":"201938_baranyi_krisztina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a65c62f-d420-413f-9657-4c3c1120116f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b59e9be-70f4-4ea4-8f2c-bad562ec456e","keywords":null,"link":"/360/201938_baranyi_krisztina","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:30","title":"Baranyi Krisztina: \"Nem azért lettem politikus, hogy szerepelhessek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8348ee-16a4-43ca-86a3-1517d81b2d1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két babára már régóta hatalmas volt az igény. ","shortLead":"A két babára már régóta hatalmas volt az igény. ","id":"20190920_Magyarorszagon_is_debutal_a_kerekesszekes_es_a_mulabas_Barbie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8348ee-16a4-43ca-86a3-1517d81b2d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9069d62-5cb8-45e4-a5b5-fee5fac60d41","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Magyarorszagon_is_debutal_a_kerekesszekes_es_a_mulabas_Barbie","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:37","title":"Magyarországon is debütál a kerekesszékes és a műlábas Barbie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34e89b1-1d47-4132-9cca-a8f463db2ea9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A 2,3 literes turbós benzinmotorral szerelt új ST a Hungaroringen bizonyította képességeit, ahol többek közt a dízel ST és az új Focus Active is felbukkant.","shortLead":"A 2,3 literes turbós benzinmotorral szerelt új ST a Hungaroringen bizonyította képességeit, ahol többek közt a dízel ST...","id":"20190919_hazankba_erkezett_a_280_loeros_ford_focus_st","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b34e89b1-1d47-4132-9cca-a8f463db2ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f00f8f-d904-47b1-b2a5-694960b2ab04","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_hazankba_erkezett_a_280_loeros_ford_focus_st","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:41","title":"Hazánkba érkezett a 280 lóerős új Ford Focus ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c595a40c-be2e-4ba3-a908-f2918c76c3c8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tiborcz István beszáll a borkereskedelembe, és a vendéglátásban is kamatoztathatja kapcsolatait a HVG hetilap forrásai szerint. Ebben az Origo.hu kormányközelbe juttatásával már bizonyított Száraz István lehet a segítségére.","shortLead":"Tiborcz István beszáll a borkereskedelembe, és a vendéglátásban is kamatoztathatja kapcsolatait a HVG hetilap forrásai...","id":"20190918_Orban_veje_a_vendeglatas_es_a_borok_korul_surgolodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c595a40c-be2e-4ba3-a908-f2918c76c3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48703a87-cc6f-4dc1-a779-125027e2bfb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Orban_veje_a_vendeglatas_es_a_borok_korul_surgolodik","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:29","title":"Tiborcz István már egy étterem és egy bornagyker körül sürgölődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243d716a-7970-4cf0-965f-c49c22541373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kafiya Mahdi letette az állampolgári esküt Fóton, ahová évekkel ezelőtt még menekültként érkezett Szomáliából. ","shortLead":"Kafiya Mahdi letette az állampolgári esküt Fóton, ahová évekkel ezelőtt még menekültként érkezett Szomáliából. ","id":"20190919_Konnyu_Leckek_Kafiya_magyar_allampolgar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=243d716a-7970-4cf0-965f-c49c22541373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d72d102-a847-4c74-bcf7-6da8204d09cd","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Konnyu_Leckek_Kafiya_magyar_allampolgar","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:09","title":"Magyar állampolgár lett a menekült lány, akiről film is készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]