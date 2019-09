Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"335925f8-0c1b-4bea-99cc-080dafa4fc66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Viktor, engedd a bábodat vitázni” – áll a Karmelita kolostor elé vitt molinón.","shortLead":"„Viktor, engedd a bábodat vitázni” – áll a Karmelita kolostor elé vitt molinón.","id":"20190920_Orban_irodaja_ele_feszitett_molinot_a_Parbeszed_hogy_engedje_vitazni_Tarlost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=335925f8-0c1b-4bea-99cc-080dafa4fc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f0670b-71a6-4dc5-aed0-f5193905cc24","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Orban_irodaja_ele_feszitett_molinot_a_Parbeszed_hogy_engedje_vitazni_Tarlost","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:41","title":"Orbán irodája elé feszített molinót a Párbeszéd, hogy engedje vitázni Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szociálpszichológiai Tanszékének három kutatója arra volt kíváncsi, mi alapján hisszük el egy álhírről, hogy valódi.","shortLead":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szociálpszichológiai Tanszékének három kutatója arra volt kíváncsi, mi alapján...","id":"20190920_elte_eotvos_lorand_tudomanyegyetem_kutatas_alhir_fake_news","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91cd7a0-8b81-472d-9196-dd52ace69504","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_elte_eotvos_lorand_tudomanyegyetem_kutatas_alhir_fake_news","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:03","title":"Az ELTE tudósai megfejtették, miért hisszük el az álhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gázrobbanás történt Budapesten, a VIII. kerületi Kőbányai úti piacon péntek délután - tájékoztatta a katasztrófavédelem az MTI-t. A rendőrség közölte: ketten súlyosan megsérültek.","shortLead":"Gázrobbanás történt Budapesten, a VIII. kerületi Kőbányai úti piacon péntek délután - tájékoztatta a katasztrófavédelem...","id":"20190920_Gazrobbanas_tortent_a_Kobanyai_uti_piacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f727f37-d123-414e-a631-37e812620ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Gazrobbanas_tortent_a_Kobanyai_uti_piacon","timestamp":"2019. szeptember. 20. 18:06","title":"Gázrobbanás történt a Kőbányai úti piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek délutántól már teljesen lezárják az Andrássy utat. ","shortLead":"Péntek délutántól már teljesen lezárják az Andrássy utat. ","id":"20190919_Automentes_lesz_a_hetvege_az_Andrassy_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616c34bc-863c-482d-9c66-16821539f318","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Automentes_lesz_a_hetvege_az_Andrassy_uton","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:16","title":"Hétfő hajnalig nem tud majd autózni a Belváros egy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ef197e-ce7f-4bd9-8bd5-2466c3e9cf08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mi az a perec – teszi fel a kérdést a Google, miközben a világ egyik legtöbb helyen ismert és legtöbbek által kedvelt pékáruját ünnepli ma keresője főoldalán. Nem véletlen az időzítés: ma kezdődik az Oktoberfest.","shortLead":"Mi az a perec – teszi fel a kérdést a Google, miközben a világ egyik legtöbb helyen ismert és legtöbbek által kedvelt...","id":"20190921_mi_az_a_perec_oktoberfest_sorkorcsolya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39ef197e-ce7f-4bd9-8bd5-2466c3e9cf08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1582aaf3-d5b7-431b-9514-8a71df958ba1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_mi_az_a_perec_oktoberfest_sorkorcsolya","timestamp":"2019. szeptember. 21. 07:33","title":"Mi az a perec, és mit keres ma a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrálók arról számoltak be, hogy gumibotokkal és ököllel is verték őket, többeket pedig megakadályoztak abban, hogy orvoshoz menjenek vagy jogi segítséget vegyenek igénybe.","shortLead":"A demonstrálók arról számoltak be, hogy gumibotokkal és ököllel is verték őket, többeket pedig megakadályoztak abban...","id":"20190920_Amnesty_International_tuntetoket_kinoztak_meg_a_hongkongi_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5abb0d-4060-482a-920d-c6e966936a50","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Amnesty_International_tuntetoket_kinoztak_meg_a_hongkongi_rendorok","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:32","title":"Amnesty International: tüntetőket kínoztak meg a hongkongi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb842de-9600-4fb5-a9be-b14061d8775b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számos, eddig kiszivárgott technikai részlet után most a még be sem jelentett Pixel 4-ek háttérképei is felkerültek az internetre, és akár le is tölthetők.","shortLead":"A számos, eddig kiszivárgott technikai részlet után most a még be sem jelentett Pixel 4-ek háttérképei is felkerültek...","id":"20190921_google_pixel_4_hatterkepek_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deb842de-9600-4fb5-a9be-b14061d8775b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a730110-2b22-494a-ad55-e9ef289a520e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_google_pixel_4_hatterkepek_letoltes","timestamp":"2019. szeptember. 21. 10:03","title":"Jóval a bejelentése előtt letöltheti a Google Pixel 4 háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a Központi Nyomozó Főügyészség az előkészítő ülésre azt az ajánlatot teszi Simonka elé, ha lemond a védekezésről, 8,5 év börtönt kap és teljes vagyonelkobzást.","shortLead":"A lap szerint a Központi Nyomozó Főügyészség az előkészítő ülésre azt az ajánlatot teszi Simonka elé, ha lemond...","id":"20190919_Magyar_Narancs_85_evet_kert_Simonka_Gyorgynek_az_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5c5bfc-ca86-4977-b222-a0ea76f22b73","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Magyar_Narancs_85_evet_kert_Simonka_Gyorgynek_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:59","title":"Magyar Narancs: 8,5 évet kért Simonka Györgyre az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]