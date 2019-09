Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd43bbae-a8de-4ccd-8a71-de995d7fa86e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dupla záróvonal és abszolút nem életszerű forgalmi helyzet, mégis nekivág a szembesávnak.","shortLead":"Dupla záróvonal és abszolút nem életszerű forgalmi helyzet, mégis nekivág a szembesávnak.","id":"20190923_Klasszikus_pelda_hogyan_kerul_szembe_a_forgalommal_egy_autos__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd43bbae-a8de-4ccd-8a71-de995d7fa86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff66b0e-aec2-4362-b507-ebda842e2f91","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Klasszikus_pelda_hogyan_kerul_szembe_a_forgalommal_egy_autos__video","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:48","title":"Klasszikus példa, hogyan kerül szembe a forgalommal egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A döntést egyhangúlag hozta meg az ügyben határozó testület.","shortLead":"A döntést egyhangúlag hozta meg az ügyben határozó testület.","id":"20190924_brit_legfelsobb_birosag_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa2344a-fc56-4049-a9fd-f79a82f19f36","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_brit_legfelsobb_birosag_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:56","title":"Törvénytelen volt a brit parlament felfüggesztése a Legfelsőbb Bíróság szerint is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af29b79-6256-4bbe-9988-a4339893a3bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ egyik legősibb madárfajának maradványait fedezték fel az új-zélandi Waiparában.","shortLead":"A világ egyik legősibb madárfajának maradványait fedezték fel az új-zélandi Waiparában.","id":"20190922_vilag_legosibb_madarfaja_protodontopteryx_ruthae_maradvanyai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3af29b79-6256-4bbe-9988-a4339893a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f58642-a9ae-4814-89db-c9c529e491ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_vilag_legosibb_madarfaja_protodontopteryx_ruthae_maradvanyai","timestamp":"2019. szeptember. 22. 17:03","title":"62 millió éves furcsa madár maradványaira bukkant egy amatőr őslénykutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b9cdd8-0fb5-49d1-8fb5-1a01c64c8a8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis méret, alacsony tömeg, pörgős motor - ez volt a legkisebb GSi titka, és ezen a vonalon indul el a most kijött új Corsa variáns is.","shortLead":"Kis méret, alacsony tömeg, pörgős motor - ez volt a legkisebb GSi titka, és ezen a vonalon indul el a most kijött új...","id":"20190923_az_elso_corsa_gsinek_allit_emleket_a_legujabb_sportos_kis_opel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b9cdd8-0fb5-49d1-8fb5-1a01c64c8a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c526a4ad-0fef-4e16-b8d2-642bb0ddfddf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_az_elso_corsa_gsinek_allit_emleket_a_legujabb_sportos_kis_opel","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:21","title":"Az első Corsa GSi-nek állít emléket a legújabb sportos Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A járművek környezetvédelmi állapotát mérik fel.","shortLead":"A járművek környezetvédelmi állapotát mérik fel.","id":"20190923_Negy_varosban_is_ellenorzesre_szamithatnak_az_autosok_a_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466904d8-190e-477a-9c1a-4f4af5325750","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Negy_varosban_is_ellenorzesre_szamithatnak_az_autosok_a_heten","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:01","title":"Négy városban is ellenőrzésre számíthatnak az autósok a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:\r

\r

","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20190922_Lassuk_nyerte_a_hatos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c9e382-be2e-47d0-a9de-fe268dd1bba3","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Lassuk_nyerte_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:48","title":"Lássuk, nyert-e a hatos lottón!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73368e16-354e-4fe7-9472-9a4e6f39f930","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen átkelés egy hagyományos motorú autót szinte biztosan tönkretenne, az elektromos autóval meg csak őrültségnek tűnik.","shortLead":"Egy ilyen átkelés egy hagyományos motorú autót szinte biztosan tönkretenne, az elektromos autóval meg csak őrültségnek...","id":"20190923_Vizet_biztosan_nem_sziv_a_Tesla_motorja_de_attol_meg_eleg_bator_viz_ala_menni_vele__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73368e16-354e-4fe7-9472-9a4e6f39f930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d69c3d-14ba-4031-a4d5-af6838ffda59","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Vizet_biztosan_nem_sziv_a_Tesla_motorja_de_attol_meg_eleg_bator_viz_ala_menni_vele__video","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:22","title":"Vizet biztosan nem szív a Tesla motorja, de attól még elég bátor víz alá menni vele – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f41ab9-88e5-4016-9f68-383d5a24aecc","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A világ egyik legnagyobb kísérleti archeológiai terepén, Burgundiában két évtizede építgetnek hajdani technikákkal egy középkori várat. ","shortLead":"A világ egyik legnagyobb kísérleti archeológiai terepén, Burgundiában két évtizede építgetnek hajdani technikákkal...","id":"201938__kozepkori_kastelyepites__latvanyregeszet__900_eves_habarcs__varjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96f41ab9-88e5-4016-9f68-383d5a24aecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edfaaf0-5d87-424f-9b33-98030d3be3ae","keywords":null,"link":"/360/201938__kozepkori_kastelyepites__latvanyregeszet__900_eves_habarcs__varjatek","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:30","title":"Amit raktak délig, nem omlott le estére, de volt, hogy a habarcs 900 évig száradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]