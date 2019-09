Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a8b5fb0-fbe6-451c-b926-d4796abdff05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott egy lista arról, a Samsung mely modelljei kapják meg \"a közeljövőben\" az Android operációs rendszer új funkciókkal telepakolt friss főverzióját.","shortLead":"Kiszivárgott egy lista arról, a Samsung mely modelljei kapják meg \"a közeljövőben\" az Android operációs rendszer új...","id":"20190927_samsung_szoftverfrissites_android_10_melyik_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a8b5fb0-fbe6-451c-b926-d4796abdff05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feab71a0-d60b-4c27-afad-1b9e22ef2a4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_samsung_szoftverfrissites_android_10_melyik_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 27. 08:03","title":"Itt a lista, melyik Samsung telefonok használói örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b715bb5d-18f1-4b41-9c5e-5dee48fa0121","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába panaszkodnak a kicsik gyakran arra, hogy fáj a fejük, a legtöbb szülő nem veszi komolyan, nem tekinti a tüneteket betegség jeleinek, ezért aztán nem is kezelik megfelelően. A fájdalomcsillapítók ráadásul még fokozhatják is a problémát.","shortLead":"Hiába panaszkodnak a kicsik gyakran arra, hogy fáj a fejük, a legtöbb szülő nem veszi komolyan, nem tekinti a tüneteket...","id":"201939_gyakori_migren_gyerekeknel_mas_fejeben_dol_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b715bb5d-18f1-4b41-9c5e-5dee48fa0121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5186e465-163a-4cf0-b5ab-7ffd23578ac9","keywords":null,"link":"/360/201939_gyakori_migren_gyerekeknel_mas_fejeben_dol_el","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:00","title":"Nagy baj, hogy sok szülő nem veszi komolyan, ha a gyerekének fáj a feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef81a83c-ee36-4e92-993a-4e336a8998d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legnagyobb kalózoldal elvileg lekövethetetlen kriptovalutát is elfogad adományként. Nem túl nagy az adakozó kedv, de sok kicsi sokra mehet, különösen egy olyan ingadozó értékű pénzeszköznél, mint amilyen a Bitcoin.","shortLead":"Az egyik legnagyobb kalózoldal elvileg lekövethetetlen kriptovalutát is elfogad adományként. Nem túl nagy az adakozó...","id":"20190925_bitcoin_adomanyok_pirate_bay","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef81a83c-ee36-4e92-993a-4e336a8998d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831cae75-c278-4804-a003-28d4334a3d74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_bitcoin_adomanyok_pirate_bay","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:03","title":"Akár meg is gazdagodhat a Pirate Bay a torrentezők adományaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b605ba91-6b8b-48aa-92d5-0eb495f63923","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Takaros ház medencével, rengeteg zöldfelülettel.","shortLead":"Takaros ház medencével, rengeteg zöldfelülettel.","id":"20190925_Ime_a_haz_amit_a_Rogan_csalad_berel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b605ba91-6b8b-48aa-92d5-0eb495f63923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059e0744-1808-496a-839d-e516fdf24526","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Ime_a_haz_amit_a_Rogan_csalad_berel","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:03","title":"Így néz ki a ház, amit a Rogán-család bérel – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos előrejelzés készült már arról, mire készülhetünk, ha tovább melegszenek az óceánok. Egy új ábra előrejelzését elnézve meglehetősen kellemetlen kép tárul elénk.","shortLead":"Számos előrejelzés készült már arról, mire készülhetünk, ha tovább melegszenek az óceánok. Egy új ábra előrejelzését...","id":"20190927_oceanok_homerseklete_statista_elovilag_melegedes_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef04e7d-f1dc-43b1-a4ea-6a9ee1502294","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_oceanok_homerseklete_statista_elovilag_melegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. szeptember. 27. 09:03","title":"Ez az egyetlen ábra megmutatja, mekkora bajban van a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állami iskolákban kötelező e-Kréta rendszernél sokkal jobb érteléseket gyűjtött össze az e-Szivacs nevű app, ami egy 18 esztendős fiatal munkája.","shortLead":"Az állami iskolákban kötelező e-Kréta rendszernél sokkal jobb érteléseket gyűjtött össze az e-Szivacs nevű app, ami...","id":"20190925_kreta_rendszer_e_naplo_e_kreta_e_szivacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757da48f-213e-4cd8-a164-8458356a4ad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_kreta_rendszer_e_naplo_e_kreta_e_szivacs","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:10","title":"Jobb alkalmazást fejlesztett egy 18 éves diák a hivatalos iskolai e-naplónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várakozáson felüli a kereslet az iPhone 11 iránt. Ez egyrészt nagyon jó hír az Apple-nek, de banki elemzők a hátulütőjére is figyelmeztetnek.","shortLead":"Várakozáson felüli a kereslet az iPhone 11 iránt. Ez egyrészt nagyon jó hír az Apple-nek, de banki elemzők...","id":"20190926_apple_iphone11_ertekesitesi_siker_iphone_ar_csokkenese_asp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae4f42b-0b21-42a5-8186-e5b82c0c396d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_apple_iphone11_ertekesitesi_siker_iphone_ar_csokkenese_asp","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:03","title":"Viszik, mint a cukrot az iPhone 11-et, és ez gond lehet az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többek közt orosz hackerektől indult tartalmak terjesztésével is foglalkozott az a Facebook-oldal, amit Donald Trump amerikai elnök támogatására indítottak ismeretlenek. Az oldal már nem él, a közösségi oldal zárolta.","shortLead":"Többek közt orosz hackerektől indult tartalmak terjesztésével is foglalkozott az a Facebook-oldal, amit Donald Trump...","id":"20190926_alhir_orosz_hackerek_donald_trump_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcf3cf6-97c3-467a-954b-8135c013497e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_alhir_orosz_hackerek_donald_trump_facebook","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:33","title":"Trumpot fényező ukrán oldalakat törölt a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]