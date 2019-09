Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc21ec4b-9aee-4834-baa8-1209769f4466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szakembereknek sikerült még 161 extra lóerőt és 64 extra Nm-t találniuk a biturbó V8-as motorban.","shortLead":"A szakembereknek sikerült még 161 extra lóerőt és 64 extra Nm-t találniuk a biturbó V8-as motorban.","id":"20190926_puskagolyokent_lo_ki_a_800_loero_fole_huzott_lamborghini_divatterepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc21ec4b-9aee-4834-baa8-1209769f4466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f67f7f3-71b7-414f-8475-48948b250093","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_puskagolyokent_lo_ki_a_800_loero_fole_huzott_lamborghini_divatterepjaro","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:59","title":"Puskagolyóként lő ki a 800 lóerő fölé húzott Lamborghini divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44ad90c-61f2-41d0-af4f-93de3bdd7373","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Még a kiszabott pénzbírságot is csökkentette az UEFA fegyelmi testülete. A mi ügyünkben hallgatnak.","shortLead":"Még a kiszabott pénzbírságot is csökkentette az UEFA fegyelmi testülete. A mi ügyünkben hallgatnak.","id":"20190926_Sikerrel_fellebbeztek_a_szlovakok_megsem_lesz_zartkapus_a_Wales_elleni_meccsuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a44ad90c-61f2-41d0-af4f-93de3bdd7373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c30facc-18ba-4103-8073-323bcd4ff6d2","keywords":null,"link":"/sport/20190926_Sikerrel_fellebbeztek_a_szlovakok_megsem_lesz_zartkapus_a_Wales_elleni_meccsuk","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:44","title":"Sikerrel fellebbeztek a szlovákok, mégsem lesz zárt kapus a Wales elleni meccsük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793a3af8-1caa-4404-8146-14978d638d5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már az időpont is megvan, az orosz elnök október 30-án érkezik.","shortLead":"Már az időpont is megvan, az orosz elnök október 30-án érkezik.","id":"20190926_orban_putyin_talalkozo_oktober_30","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=793a3af8-1caa-4404-8146-14978d638d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5b6449-233a-42a6-bb2b-1b47002604a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_orban_putyin_talalkozo_oktober_30","timestamp":"2019. szeptember. 26. 08:19","title":"Szijjártó New Yorkig ment, hogy összehangolják az újabb Orbán–Putyin-találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első hét hónapjában a születések száma 2,2 százalékkal kevesebb, a halálozásoké 0,8 százalékkal több volt, mint egy évvel korábban. Ennek következtében a természetes fogyás 6,6 százalékkal, 1697 fővel nőtt 2018 január–júliusához képest.","shortLead":"Az év első hét hónapjában a születések száma 2,2 százalékkal kevesebb, a halálozásoké 0,8 százalékkal több volt, mint...","id":"20190926_Nem_tudjak_meg_csak_lassitani_sem_a_termeszetes_fogyast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9dd0028-63ea-4b24-af91-2a17d69c255f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190926_Nem_tudjak_meg_csak_lassitani_sem_a_termeszetes_fogyast","timestamp":"2019. szeptember. 26. 09:28","title":"Nem tudják még csak lassítani sem a természetes fogyást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d2b428-1993-47d1-bb75-b5b43dd389f9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat tizennégy góllal volt jobb Litvániánál.","shortLead":"A csapat tizennégy góllal volt jobb Litvániánál.","id":"20190925_Gyozelemmel_kezdte_az_Ebselejtezoit_a_magyar_noi_kezivalogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3d2b428-1993-47d1-bb75-b5b43dd389f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e00b32-350c-4991-9fc2-4a3887fe12e9","keywords":null,"link":"/sport/20190925_Gyozelemmel_kezdte_az_Ebselejtezoit_a_magyar_noi_kezivalogatott","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:23","title":"Győzelemmel kezdte az Eb-selejtezőit a magyar női kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenkettőt viszont sikerült kimentenie a görög parti őrségnek. A csónak Törökországból indult, a Frontex is segített a mentésben.","shortLead":"Tizenkettőt viszont sikerült kimentenie a görög parti őrségnek. A csónak Törökországból indult, a Frontex is segített...","id":"20190927_Het_ember_fulladt_az_Egeitengerbe_amikor_elsullyedt_egy_csonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3483ce57-e181-4036-aaa0-d568c0cdb66a","keywords":null,"link":"/vilag/20190927_Het_ember_fulladt_az_Egeitengerbe_amikor_elsullyedt_egy_csonak","timestamp":"2019. szeptember. 27. 17:43","title":"Hét ember fulladt az Égei-tengerbe, amikor elsüllyedt egy csónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873ab660-9abe-4aeb-ab29-dfd0845eadb1","c_author":"Molnár Andor","category":"360","description":"Koktélozni trendi, ezt a több mint százéves múltú gin tonik fel-feltámadó népszerűsége is jelzi. Nem vitás, hogy az ital jellegét nagyban meghatározza a felhasznált párlat, ugyanakkor a sikerhez nem kevés köze van a hozzáadott toniknak is.","shortLead":"Koktélozni trendi, ezt a több mint százéves múltú gin tonik fel-feltámadó népszerűsége is jelzi. Nem vitás...","id":"20190926_Keseru_karrier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=873ab660-9abe-4aeb-ab29-dfd0845eadb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6685ca10-10fb-4a3d-8445-135455b78507","keywords":null,"link":"/360/20190926_Keseru_karrier","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:00","title":"Gyógyítja a maláriát, fluoreszkál, és fontos szerepe van napjaink \"koktélforradalmában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa1e0ad-c59d-4a20-8728-0214bbf529e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alpesi országban ritka a potyautas, így nem kell attól tartani, hogy a szolgáltató cég esetleg csődbe megy. ","shortLead":"Az alpesi országban ritka a potyautas, így nem kell attól tartani, hogy a szolgáltató cég esetleg csődbe megy. ","id":"20190926_A_vilagon_Svajc_lesz_az_elso_allam_ahol_csak_leszallaskor_kell_fizetni_a_villamoson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaa1e0ad-c59d-4a20-8728-0214bbf529e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3676668-b00a-462e-8fce-740fc793c82c","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_A_vilagon_Svajc_lesz_az_elso_allam_ahol_csak_leszallaskor_kell_fizetni_a_villamoson","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:45","title":"A világon Svájc lesz az első állam, ahol csak leszálláskor kell fizetni a villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]