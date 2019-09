Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmérést készített Tóth István János korrupciókutató vezetésével az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF). Drámai képet festenek az akadémiai dolgozók jelenéről és jövőjéről. A kutatók közel 80 százaléka munkahelyet akart váltani, miután értesült a Tudományos Akadémia átszervezésének terveiről. ","shortLead":"Felmérést készített Tóth István János korrupciókutató vezetésével az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF). Drámai képet...","id":"20190926_Alig_van_olyan_fiatal_kutato_aki_ne_kulfoldon_kepzelne_el_a_jovojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d58b99-ef8d-4dba-a9cb-eef412a9028b","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Alig_van_olyan_fiatal_kutato_aki_ne_kulfoldon_kepzelne_el_a_jovojet","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:16","title":"Alig van olyan fiatal kutató, aki ne külföldön képzelné el a jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint komoly dizájnváltás jöhet a 2020-as iPhone-oknál.","shortLead":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint komoly dizájnváltás jöhet a 2020-as iPhone-oknál.","id":"20190925_apple_iphone_12_okostelefon_iphone_2020_fem_keret_iphone_4_ming_chi_kuo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797795c9-7042-4487-a410-0a8dcfa60e9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_apple_iphone_12_okostelefon_iphone_2020_fem_keret_iphone_4_ming_chi_kuo","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:03","title":"Nagy változás jöhet az iPhone-oknál, új formát kaphatnak jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár közös képzéseket is indíthatnak majd az egyetemek, a bolognai rendszerben, pedig jöhetnek a 4+1 éves szakok.","shortLead":"Akár közös képzéseket is indíthatnak majd az egyetemek, a bolognai rendszerben, pedig jöhetnek a 4+1 éves szakok.","id":"20190927_Palkovicsek_atalakitanak_a_bolognai_rendszert_johetnek_a_4_eves_alapkepzesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea38328e-d78f-4a79-bcb7-b2031a2c3a28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Palkovicsek_atalakitanak_a_bolognai_rendszert_johetnek_a_4_eves_alapkepzesek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:10","title":"Átalakítanák a bolognai rendszert, jöhetnek a 4 éves alapképzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d692d3a-e007-4a8b-813f-6775b593cb29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester bejelentette, hogy 3424 fát és cserjét ültettek el Szekszárdon, az ellenzéki jelölt meg azt állítja, hogy leginkább csak elszáradt bokorkezdeményeket talált.","shortLead":"A polgármester bejelentette, hogy 3424 fát és cserjét ültettek el Szekszárdon, az ellenzéki jelölt meg azt állítja...","id":"20190927_A_szekszardi_kampanyban_a_cserje_a_jovo_faja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d692d3a-e007-4a8b-813f-6775b593cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c46302a-3c1f-4443-bc77-a61b50bc141d","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_A_szekszardi_kampanyban_a_cserje_a_jovo_faja","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:00","title":"A szekszárdi kampányban már a cserje is fa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5366f4ac-a4b1-46c2-8d05-e9c2cca81dd7","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A feltehetőleg iráni részvétellel Szaúd-Arábia ellen végrehajtott légitámadás új, veszélyes fejezetet nyitott az öbölbeli konfliktusban. Trump nyáron már egyszer visszakozott egy Irán elleni katonai konfliktusból, noha részletekig kidolgozott terv volt rá. Teherán pedig egyre bátrabb, hisz gyengének látja Washingtont.","shortLead":"A feltehetőleg iráni részvétellel Szaúd-Arábia ellen végrehajtott légitámadás új, veszélyes fejezetet nyitott...","id":"201939__szaudi_kar__irani_szal__gyamoltalan_usa__tagadas_es_haritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5366f4ac-a4b1-46c2-8d05-e9c2cca81dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05772999-1f7f-419e-a647-c787a1006439","keywords":null,"link":"/360/201939__szaudi_kar__irani_szal__gyamoltalan_usa__tagadas_es_haritas","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:00","title":"Miért nem támadja meg Iránt az USA?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dba5af4-d6ed-466c-bda1-d807dbb08c53","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Miért utalnak háromszor annyi adományt egyetlen beteg gyerek gyógyszerére, mint amennyi egy teljes karácsonyi adakozási akcióban összegyűlt? Hogy lehet az, hogy a magyarok keveset jótékonykodnak, de néhány ilyen gyűjtés nagy sikerre vezet? Tényleg kevésbé szívesen adakoznak a természeti katasztrófák áldozatainak a menekültválság után? Áttekintettük, milyen a jótékonykodási kedv ma Magyarországon.","shortLead":"Miért utalnak háromszor annyi adományt egyetlen beteg gyerek gyógyszerére, mint amennyi egy teljes karácsonyi adakozási...","id":"20190925_jotekonykodas_adakozas_zente_gyogyszer_adomanyok_segelyszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dba5af4-d6ed-466c-bda1-d807dbb08c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c06f8a-0011-4747-a62c-1938fb9ac10d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_jotekonykodas_adakozas_zente_gyogyszer_adomanyok_segelyszervezet","timestamp":"2019. szeptember. 25. 20:00","title":"Ha a magyarok ritkán adakoznak, hogyan lehetett ennyire sikeres a 700 milliós gyűjtés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d262aa8-4283-457b-9098-8b2381f6c3ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy 3000 videóból álló adatbázist készített, hogy segítsen a kutatóknak megtalálni a deepfake-videók terjedésének ellenszerét.","shortLead":"A Google egy 3000 videóból álló adatbázist készített, hogy segítsen a kutatóknak megtalálni a deepfake-videók...","id":"20190925_google_deepfake_video_technologia_deepfake_felismerese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d262aa8-4283-457b-9098-8b2381f6c3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2977af77-1618-4933-966c-1c7f74ca9993","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_google_deepfake_video_technologia_deepfake_felismerese","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:03","title":"3000 kamuvideót készített a Google, de ezért még hálásak leszünk egyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayerUnknown's Battlegrounds (röviden: PUBG) egy rendkívül sikeres online játék. Bár a programnak nincs havidíja, a letöltése nem ingyenes. Ez azonban a jövőben megváltozik.","shortLead":"A PlayerUnknown's Battlegrounds (röviden: PUBG) egy rendkívül sikeres online játék. Bár a programnak nincs havidíja...","id":"20190927_playerunknowns_battlegrounds_pubg_lite_ingyenes_online_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99be90e2-171a-4740-82e1-db94803bc00c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_playerunknowns_battlegrounds_pubg_lite_ingyenes_online_jatek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:13","title":"Ingyenes verzió készül az utóbbi idők egyik legjobb játékából, bárki letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]