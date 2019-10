Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f1dc9fa-d722-4d4d-ab6f-0660cfe020f6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint az egyházak asszisztálnak az Orbán-rendszerhez, amit számításból tesznek: ha szállítják a szavazatokat, hozzájuk is több pénz érkezik. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint az egyházak asszisztálnak az Orbán-rendszerhez, amit számításból tesznek: ha szállítják...","id":"201939_politikai_pedofilia_es_mas_kereszteny_ertekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f1dc9fa-d722-4d4d-ab6f-0660cfe020f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c478e99c-1202-4376-8ea8-a8f42aa7b198","keywords":null,"link":"/360/201939_politikai_pedofilia_es_mas_kereszteny_ertekek","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:20","title":"Balavány: politikai pedofília és más keresztény értékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2b11af-6052-4d8e-8aae-297d67d36050","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen lenne a nemrégiben debütált Ferrari F8 Spider legolcsóbb változata.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen lenne a nemrégiben debütált Ferrari F8 Spider legolcsóbb változata.","id":"20190930_ilyen_a_legujabb_nyitott_tetos_ferrari_abszolut_fapados_kivitele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2b11af-6052-4d8e-8aae-297d67d36050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfe2a11-d989-4890-b2e3-1bd189579733","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_ilyen_a_legujabb_nyitott_tetos_ferrari_abszolut_fapados_kivitele","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:25","title":"Ilyen a legújabb nyitott tetős Ferrari abszolút fapados kivitele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd képviselője szerint a felvételen, amelyen Karácsony Gergely hallható, nem egyetlen elnökségi ülés részletei hallhatók.","shortLead":"A Párbeszéd képviselője szerint a felvételen, amelyen Karácsony Gergely hallható, nem egyetlen elnökségi ülés részletei...","id":"20190930_parbeszed_fidesz_karacsony_gergely_hangfelvetel_szabo_timea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8e24e1-b15c-4ed5-aa0c-04010c9cdc1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_parbeszed_fidesz_karacsony_gergely_hangfelvetel_szabo_timea","timestamp":"2019. szeptember. 30. 20:41","title":"Szabó Tímea: A Fidesz érdeke, hogy ellenzéki képviselőket hallgassanak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a finn kormányfővel tartott sajtótájékoztatón mondta el, miért éppen a Magyarország brüsszeli Állandó Képviseletét vezető diplomatára esett a választása.","shortLead":"A miniszterelnök a finn kormányfővel tartott sajtótájékoztatón mondta el, miért éppen a Magyarország brüsszeli Állandó...","id":"20190930_varhelyi_oliver_orban_viktor_unios_biztosjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af64d6c5-835c-44f8-9354-71c7a8b4d9ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_varhelyi_oliver_orban_viktor_unios_biztosjelolt","timestamp":"2019. szeptember. 30. 21:39","title":"Megerősítette Orbán: Várhelyi Olivér az új magyar biztosjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce0f93c-2076-4574-9eda-01c2f02ca553","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármestert 2006-ban, közvetlenül a megválasztása után egyszer már elítélték, akkor 10 hónapot ült börtönben közokirat-hamisításért. ","shortLead":"A polgármestert 2006-ban, közvetlenül a megválasztása után egyszer már elítélték, akkor 10 hónapot ült börtönben...","id":"20190930_siklosnagyfalu_polgarmester_letoltendo_koltsegvetesi_csalas_sikkasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bce0f93c-2076-4574-9eda-01c2f02ca553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2075ce6b-6632-4156-9448-0dfb6e426784","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_siklosnagyfalu_polgarmester_letoltendo_koltsegvetesi_csalas_sikkasztas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 21:58","title":"Másfél év letöltendőre ítélték Siklósnagyfalu polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több felhasználó is arra panaszkodott, hogy használhatatlanul lassú volt a CIB online felülete. A bank szerint leállás nem volt, és már mindent megjavítottak.","shortLead":"Több felhasználó is arra panaszkodott, hogy használhatatlanul lassú volt a CIB online felülete. A bank szerint leállás...","id":"20190930_Alig_mukodo_netbankra_es_mobilalkalmazasra_panaszkodtak_a_CIBesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec67be5-e543-4827-a421-a1470f9c499b","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Alig_mukodo_netbankra_es_mobilalkalmazasra_panaszkodtak_a_CIBesek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:09","title":"Alig működő netbankra és mobilalkalmazásra panaszkodtak a CIB-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a2b5e8-ae0a-4d66-9866-bd5a06a6a207","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét egy nagyon erős jelenet, amelyből könnyen lehetett volna súlyos baleset. ","shortLead":"Ismét egy nagyon erős jelenet, amelyből könnyen lehetett volna súlyos baleset. ","id":"20190930_budapest_kozlekedes_zebra_zarovonal_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74a2b5e8-ae0a-4d66-9866-bd5a06a6a207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8811ffe1-2e35-4b3d-8667-239bcae100c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_budapest_kozlekedes_zebra_zarovonal_video","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:16","title":"Záróvonal, zebra és hajszálnyira egy gyalogosgázolástól Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Líbiában megsérült magyar fotós, Szabó Gergely a Népszavának idézte fel, hogy miként élte át a bombázás borzalmait.","shortLead":"A Líbiában megsérült magyar fotós, Szabó Gergely a Népszavának idézte fel, hogy miként élte át a bombázás borzalmait.","id":"20191001_Felbe_szakadt_holttestet_kellett_leloknom_magamrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a461163a-4d14-4cbc-9d83-f299b3faf71c","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Felbe_szakadt_holttestet_kellett_leloknom_magamrol","timestamp":"2019. október. 01. 11:29","title":"„Félbe szakadt holttestet kellett lelöknöm magamról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]