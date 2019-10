Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43e5c18d-ba69-4cab-8f22-1cfa51686b5f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Eltűnnek a boltokból a kasszások? És nemsokára mindenki online vesz kenyeret? Túl lehet élni a diszkontok között egy kisboltokból álló hálózatnak? A Coop Rallyn beszélgettünk Tóth Gézával, a Co-op Hungary igazgatóságának elnökével a kiskereskedelem jövőjéről.","shortLead":"Eltűnnek a boltokból a kasszások? És nemsokára mindenki online vesz kenyeret? Túl lehet élni a diszkontok között...","id":"20191002_toth_geza_coop_rally","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e5c18d-ba69-4cab-8f22-1cfa51686b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a36dc3-086d-4cbe-a980-9de06502174e","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_toth_geza_coop_rally","timestamp":"2019. október. 02. 08:40","title":"Tóth Géza: Ha nincs ember, kénytelenek vagyunk automatizálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0b27c-79a4-42c5-b0e4-6ec0551d01e7","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, Antti Rinne szociáldemokrata miniszterelnök pedig Magyarországra érkezett hétfőn, ahol megbeszélései mellett interjút adott a hvg.hu-nak. Rinne és a finn elnökség egyik legfontosabb célkitűzése, hogy jogállami kritériumokhoz kössék az EU-s pénzeket, ugyanis szerinte az a legfontosabb, hogy megőrizzék az unió közös értékeit. „Ha valamelyik tagállamban sorozatosan megsértenék a közösség alapértékekeit, akkor mód nyílna arra, hogy megvágják az uniós támogatásokat” – mondta az interjúban.","shortLead":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, Antti Rinne szociáldemokrata miniszterelnök pedig Magyarországra érkezett...","id":"20191001_Finn_miniszterelnok_Senki_nem_tamadja_Orbant_csak_az_orszagert_aggodunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0b27c-79a4-42c5-b0e4-6ec0551d01e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64a353f-3827-4b71-8519-57440365d74d","keywords":null,"link":"/360/20191001_Finn_miniszterelnok_Senki_nem_tamadja_Orbant_csak_az_orszagert_aggodunk","timestamp":"2019. október. 01. 07:00","title":"Finn miniszterelnök: Senki nem támadja Orbánt, csak az országért aggódunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1857d367-f445-4e4a-b7d8-bb2e45c43f6b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a jogállamiság Magyarországon becsületbeli kérdés.","shortLead":"A miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a jogállamiság Magyarországon becsületbeli kérdés.","id":"20191001_orban_viktor_brody_janos_jogallamisag_becsuletbeli_ugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1857d367-f445-4e4a-b7d8-bb2e45c43f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacd0f81-9ecd-44d7-a8e0-43b2b03466b7","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_orban_viktor_brody_janos_jogallamisag_becsuletbeli_ugy","timestamp":"2019. október. 01. 15:15","title":"Bródy reagált Orbán kijelentésére a jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06045056-db45-4b27-b33b-e88cc0d3d2b7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az operavilág amerikai sztárját ötször tüntették ki Grammy-díjjal. 74 éves volt. ","shortLead":"Az operavilág amerikai sztárját ötször tüntették ki Grammy-díjjal. 74 éves volt. ","id":"20191001_Meghalt_Jessye_Norman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06045056-db45-4b27-b33b-e88cc0d3d2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1193d37-d467-4d79-907f-527855201a99","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Meghalt_Jessye_Norman","timestamp":"2019. október. 01. 09:40","title":"Meghalt Jessye Norman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pusztaszabolcsi vonalon közlekedők bosszankodhatnak.","shortLead":"A pusztaszabolcsi vonalon közlekedők bosszankodhatnak.","id":"20191001_mav_vasut_pusztaszabolcs_keses_zarlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd43e9ad-0705-450e-a1fd-8cb42210cffd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_mav_vasut_pusztaszabolcs_keses_zarlat","timestamp":"2019. október. 01. 11:51","title":"Két órás késést jelentett a MÁV egy zárlat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70796aa2-8298-49e0-8a86-5b5dd8f3a128","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly még a Magyar Posta is be akart lépni a román piacra.","shortLead":"Tavaly még a Magyar Posta is be akart lépni a román piacra.","id":"20191001_Eloszor_elvesztette_piacvezeto_poziciojat_a_Roman_Posta_egy_futarceg_elozte_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70796aa2-8298-49e0-8a86-5b5dd8f3a128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4532941-5343-4f54-825e-6a5787a074b1","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Eloszor_elvesztette_piacvezeto_poziciojat_a_Roman_Posta_egy_futarceg_elozte_meg","timestamp":"2019. október. 01. 19:19","title":"Először nem piacvezető a Román Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2240fc-f7a3-4d64-a21e-ed6f56c066d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik oldal - a Párbeszéd elnöksége - készpénznek veszi, hogy kormánypárti közreműködéssel lehallgatták őket, a másik oldal, a kormánypárti sajtó viszont azt, hogy szivárogtat és konspirál a párt Karácsony Gergely mögött. De hol lehet az igazság, és kit kell, illetve nem kell keresni az ellenzék főpolgármester-jelöltjéről múlt héten nyilvánosságra került hangfelvétel mögött?","shortLead":"Az egyik oldal - a Párbeszéd elnöksége - készpénznek veszi, hogy kormánypárti közreműködéssel lehallgatták őket...","id":"20191001_Parbeszed_Karacsony_Gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_oktober_13_lehallgatasi_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d2240fc-f7a3-4d64-a21e-ed6f56c066d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed1cf3e-34f7-4e92-adde-6c442e5952ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Parbeszed_Karacsony_Gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_oktober_13_lehallgatasi_botrany","timestamp":"2019. október. 01. 06:30","title":"\"A Fidesz nem végez ilyen pancser munkát\" - Ki hallgathatta le Karácsonyékat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas, több mint százmilliárdos adósságot görget maga előtt Budapest, holott itt keletkezik a magyar GDP 40 százaléka. Tarlós István szerint az új hitelek a fejlesztések miatt kellenek, nem a város működéséhez.\r

\r

","shortLead":"Hatalmas, több mint százmilliárdos adósságot görget maga előtt Budapest, holott itt keletkezik a magyar GDP 40...","id":"20191001_A_fovaros_naponta_fordult_juliusban_milliardos_hitelekert_az_OTPhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340e0cfe-09dc-416b-a4d2-22f069481c54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_A_fovaros_naponta_fordult_juliusban_milliardos_hitelekert_az_OTPhez","timestamp":"2019. október. 01. 11:45","title":"A főváros hetente kért milliárdos OTP-hiteleket júliusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]