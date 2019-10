Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b194ba1c-7ab8-4b49-a5e7-8a07941a955c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"London kész a kompromisszumra. Most láthatóan mindenki megállapodást szeretne, kérdés, mire lesz elég az október 31-ig levő négy hét.","shortLead":"London kész a kompromisszumra. Most láthatóan mindenki megállapodást szeretne, kérdés, mire lesz elég az október 31-ig...","id":"20191003_Brexit_Brusszel_nem_elegedett_de_kesz_targyalni_az_uj_brit_javaslatrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b194ba1c-7ab8-4b49-a5e7-8a07941a955c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb329a0-ac92-493d-a32d-4e8d3eb27263","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Brexit_Brusszel_nem_elegedett_de_kesz_targyalni_az_uj_brit_javaslatrol","timestamp":"2019. október. 03. 15:07","title":"Brexit: Brüsszel nem elégedett, de kész tárgyalni az új brit javaslatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d489fc63-b596-46d4-8f03-2d76da4b91a5","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"360","description":"A budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideója már több mint egy éve, Karácsony Gergely megvágott hangfelvétele pedig több mint egy hónapja készen állt már arra, hogy az ellenzéki politikusok ellen bevessék a kampányban. Mindkettő a múlt héten került végül nyilvánosságra, így Orbán Viktor már beleírhatta a vasárnapi kongresszusi beszédébe is, mint az ellenzék alkalmatlanságának példája. ","shortLead":"A budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideója már több mint egy éve, Karácsony Gergely megvágott hangfelvétele pedig több...","id":"20191003_Botranyok_a_kampanyhajraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d489fc63-b596-46d4-8f03-2d76da4b91a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab66885-b041-4d91-87e1-d84108249878","keywords":null,"link":"/360/20191003_Botranyok_a_kampanyhajraban","timestamp":"2019. október. 03. 07:00","title":"Szexvideó és lehallgatás: Kinek a megbízásából készültek a felvételek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyszavazatos polgármesterek, újabb Brexit-javaslat és magyar focisták BL-vereségei. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Egyszavazatos polgármesterek, újabb Brexit-javaslat és magyar focisták BL-vereségei. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20191003_Radar_360_A_TV2nel_tuntettek_Trump_bunteti_Europat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4a0d2c-8275-4518-a922-81ec22209d8d","keywords":null,"link":"/360/20191003_Radar_360_A_TV2nel_tuntettek_Trump_bunteti_Europat","timestamp":"2019. október. 03. 08:00","title":"Radar 360: Tüntettek a TV2-nél, Trump bünteti Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d0d8bc-2a17-410c-b63d-42e4af09591b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Négy év után új stúdiólemezzel jelentkezik Ákos. Az album címe Idősziget.","shortLead":"Négy év után új stúdiólemezzel jelentkezik Ákos. Az album címe Idősziget.","id":"20191002_Uj_albummal_jelentkezett_Akos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15d0d8bc-2a17-410c-b63d-42e4af09591b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3a76b2-cc25-4fd2-b904-38ca68a2ef1b","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Uj_albummal_jelentkezett_Akos","timestamp":"2019. október. 02. 17:03","title":"Új albummal és klippel jelentkezett Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üggyel foglalkozó bizottságok büntetés terhe melletti idézést küldenek a Fehér Háznak és bekérik a Trump-Zelenszkij beszélgetés összes dokumentumát.","shortLead":"Az üggyel foglalkozó bizottságok büntetés terhe melletti idézést küldenek a Fehér Háznak és bekérik a Trump-Zelenszkij...","id":"20191002_A_kepviselohaz_bekeri_a_Feher_Haztol_az_ukran_elnokkel_folytatott_beszelgetes_dokumentumait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3c119c-d1c2-4e14-93f6-5f2d535efe4d","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_A_kepviselohaz_bekeri_a_Feher_Haztol_az_ukran_elnokkel_folytatott_beszelgetes_dokumentumait","timestamp":"2019. október. 02. 20:49","title":"A képviselőház bekéri a Fehér Háztól az ukrán elnökkel folytatott beszélgetés dokumentumait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem hagyja annyiban a Facebook azt az európai bírósági döntést, amely szerint globálisan is törölniük kell azokat a bejegyzéseket, melyeket valamely uniós ország törvénysértőnek talált.","shortLead":"Nem hagyja annyiban a Facebook azt az európai bírósági döntést, amely szerint globálisan is törölniük kell azokat...","id":"20191004_facebook_mark_zuckerberg_europai_birosag_szolasszabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411532f0-038e-48c2-88ee-dd262267cb4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_facebook_mark_zuckerberg_europai_birosag_szolasszabadsag","timestamp":"2019. október. 04. 09:53","title":"Nem nyugszik bele a Facebook a globális törlésbe, szerintük ilyet nem kérhet az unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4338f18d-adce-4537-aaf5-65c5ec4f43f9","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Nagyinterjú az ellenzék közös főpolgármester-jelöltjével, aki szerint mindenre fel kell készülniük, mert az elmúlt harminc év legmocskosabb kampánya, bármi megtörténhet. Úgy látja, ha ő lesz Budapest elsőre embere, Orbán Viktor nem teheti meg, hogy nem áll szóba vele, a várost pedig nem fogja büntetni a kormány, mert Budapest-ellenes politikával elbuknák a 2022-es választást. Azt a választást, amire Karácsonynak már most van terve.","shortLead":"Nagyinterjú az ellenzék közös főpolgármester-jelöltjével, aki szerint mindenre fel kell készülniük, mert az elmúlt...","id":"20191004_Karacsony_Gergely_Nem_messiasra_van_szuksegunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4338f18d-adce-4537-aaf5-65c5ec4f43f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5834ac-ccb9-495e-9625-9955e2fd104c","keywords":null,"link":"/360/20191004_Karacsony_Gergely_Nem_messiasra_van_szuksegunk","timestamp":"2019. október. 04. 10:30","title":"Karácsony Gergely: Valaki pofára fog esni, ez biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ab8bb2-c7e1-4379-b06c-5468265785e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A víziközműcégknek évi 8-10 milliárd forint többletforrásra lenne szükségük, de ez is csak a bér- és a munkaerőhelyzet rendezéséhez lenne elég.","shortLead":"A víziközműcégknek évi 8-10 milliárd forint többletforrásra lenne szükségük, de ez is csak a bér- és a munkaerőhelyzet...","id":"20191002_Nagyon_nagy_bajok_vannak_az_ivovizellatasunkkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48ab8bb2-c7e1-4379-b06c-5468265785e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3734fa21-ba3e-41c1-84c9-07b2126b9e7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_Nagyon_nagy_bajok_vannak_az_ivovizellatasunkkal","timestamp":"2019. október. 02. 21:14","title":"Nagyon nagy bajok vannak az ivóvízellátásunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]