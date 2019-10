Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6a33a20-8643-43d6-bbc3-3e060e495757","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Medián ügyvezetője nem akart tippelni, de szerinte akár 10 megyei jogú várost is elvihet az ellenzék. Az önkormányzati választás előtt jelent meg a kutatócég friss felmérése a HVG-ben, ennek apropóján Hann Endrével beszélgetett Gergely Márton a hvg360 hírháttér műsorában. ","shortLead":"A Medián ügyvezetője nem akart tippelni, de szerinte akár 10 megyei jogú várost is elvihet az ellenzék...","id":"20191002_Hann_Endre_Median","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6a33a20-8643-43d6-bbc3-3e060e495757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe11da1-ccc7-4ab2-88f3-673e6192452f","keywords":null,"link":"/360/20191002_Hann_Endre_Median","timestamp":"2019. október. 02. 16:05","title":"Hann Endre: A Fidesz nem tudja teljes támogatottságát polgármesteri székekre váltani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két év két hónapot kapott.","shortLead":"Két év két hónapot kapott.","id":"20191003_Okollel_utotte_es_rugdosta_elettarsat_egy_nagyatadi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78401794-22fe-4979-b0ae-6067ce9a3b7e","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Okollel_utotte_es_rugdosta_elettarsat_egy_nagyatadi_ferfi","timestamp":"2019. október. 03. 10:18","title":"Ököllel ütötte és rugdosta élettársát egy nagyatádi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzetben megjelent fotó alapján tett feljelentést a Helyi Választási Iroda, a rendőrök órákon át tartottak házkutatást. ","shortLead":"A Magyar Nemzetben megjelent fotó alapján tett feljelentést a Helyi Választási Iroda, a rendőrök órákon át tartottak...","id":"20191003_piko_andras_jozsefvaros_brfk_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf9248b-6ad1-4473-ae16-8b81e320647e","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_piko_andras_jozsefvaros_brfk_nyomozas","timestamp":"2019. október. 03. 14:57","title":"Megszüntették a nyomozást Pikó András kampánycsapata ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közutak mellett vasúton is szállítanak majd harci járműveket.","shortLead":"A közutak mellett vasúton is szállítanak majd harci járműveket.","id":"20191002_Csutortoktol_ismet_katonai_konvojokra_kell_szamitani_az_utakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876e82ea-e35f-48f2-bc87-8cf3d2415b80","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Csutortoktol_ismet_katonai_konvojokra_kell_szamitani_az_utakon","timestamp":"2019. október. 02. 22:03","title":"Csütörtöktől ismét katonai konvojokra kell számítani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakóknak 4-6 millió forintos kártalanítási összeget kínálnak. ","shortLead":"A lakóknak 4-6 millió forintos kártalanítási összeget kínálnak. ","id":"20191003_Felporgettek_a_Hos_utcai_lakasok_kisajatitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffdb8ab-b5f6-42f0-8424-ea8881a3e951","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Felporgettek_a_Hos_utcai_lakasok_kisajatitasat","timestamp":"2019. október. 03. 08:28","title":"Felpörgették a Hős utcai lakások kisajátítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503226f3-d217-4ac4-9b5a-810afeda0875","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vannak azok a napok, amikor a legenergikusabbak sem képesek összeszedni magukat, hogy felálljanak a kanapéról. Ezek a pillanatok inspiráltak két amerikai férfit Salt Lake Cityben, hogy a kanapéjukból utazóalkalmatosságot eszkábáljanak.","shortLead":"Vannak azok a napok, amikor a legenergikusabbak sem képesek összeszedni magukat, hogy felálljanak a kanapéról. Ezek...","id":"20191002_Kanapen_hajtott_a_McDonaldsba_ket_amerikai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=503226f3-d217-4ac4-9b5a-810afeda0875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64690b95-1c3f-4e42-b99e-a02b3cab1f2b","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Kanapen_hajtott_a_McDonaldsba_ket_amerikai_ferfi","timestamp":"2019. október. 02. 14:17","title":"Kanapén hajtott a McDonald’sba két amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Csaba szerint megaláztatás Orbán számára Várhelyi Olivér jelölése. EP-képviselőket kérdeztünk Brüsszelben a biztosjelöltekről.","shortLead":"Molnár Csaba szerint megaláztatás Orbán számára Várhelyi Olivér jelölése. EP-képviselőket kérdeztünk Brüsszelben...","id":"20191002_Cseh_Katalin_molnar_csaba_ep_trocsanyi_varhelyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc2503d-ac53-4c6a-8e54-adbac5fe41d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Cseh_Katalin_molnar_csaba_ep_trocsanyi_varhelyi","timestamp":"2019. október. 02. 12:59","title":"Cseh Katalin: Trócsányi egyszer kilép a NER-ből, és máris pofára esik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0bc37f-a20e-44cd-a8d0-4bf5596375cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most fejezték be a kémsoroztat huszonötödik filmjét, és mint látható, egy kis nem hivatalos előzetest már most is kaphatunk belőle.","shortLead":"Most fejezték be a kémsoroztat huszonötödik filmjét, és mint látható, egy kis nem hivatalos előzetest már most is...","id":"20191002_Egy_ilyen_latvanyos_autosuldozes_mar_biztos_lesz_az_uj_James_Bond_filmben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be0bc37f-a20e-44cd-a8d0-4bf5596375cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d434f53-a33a-45ce-8e14-e9a055c9febe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Egy_ilyen_latvanyos_autosuldozes_mar_biztos_lesz_az_uj_James_Bond_filmben__video","timestamp":"2019. október. 02. 14:34","title":"Az olasz városka lakói simán levideózták az új James Bond-film autósüldözését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]