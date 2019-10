Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1aa2042-154e-4fed-afcb-0b1fd3e73d78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopter vitte a kórházba a szerencsétlenül járt férfiakat.","shortLead":"Mentőhelikopter vitte a kórházba a szerencsétlenül járt férfiakat.","id":"20191004_elszabadult_teherauto_szerelo_baleset_mentohelikopter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1aa2042-154e-4fed-afcb-0b1fd3e73d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db7c03f-726b-4d33-aef6-4e4779273d28","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_elszabadult_teherauto_szerelo_baleset_mentohelikopter","timestamp":"2019. október. 04. 10:15","title":"Elszabadult egy vezető nélküli teherautó Kisbágyon, elütötte a két szerelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főutat teljes szélességében lezárták.","shortLead":"A főutat teljes szélességében lezárták.","id":"20191004_Kamion_karambolozott_egy_szemelyautoval_Tiszazugnal_ketten_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1dfbef-3861-495e-85d4-0baaa19cc4a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_Kamion_karambolozott_egy_szemelyautoval_Tiszazugnal_ketten_meghaltak","timestamp":"2019. október. 04. 16:30","title":"Kamion karambolozott személyautóval Tiszazugnál, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d47272a-a967-4bad-95a6-0ca3b1385c4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A digitalizáció már minden területen átalakítja az életünket, akár akarjuk, akár nem. A magyar cégek úgy tűnik, hogy egyelőre nem tartják a lépést a vetélytársaikkal, de talán még nem késő lépni. A technológiai fejlődés mindezen felül ahhoz is hozzásegíthet, hogy mi lehessünk a legmenőbb szülők – derült ki az IDC CIO Summit 2019 konferencián. ","shortLead":"A digitalizáció már minden területen átalakítja az életünket, akár akarjuk, akár nem. A magyar cégek úgy tűnik...","id":"20191004_idc_digitalizacio_informatika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d47272a-a967-4bad-95a6-0ca3b1385c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b30a13-e90f-446f-9e4e-e454176e30f4","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_idc_digitalizacio_informatika","timestamp":"2019. október. 04. 09:57","title":"Annyira felgyorsult a világunk, hogy elfelejthetünk mindent, amit eddig tanultuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a89905-00ca-4af4-a74e-cce2eb38c82e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A CX-Ray hálózatelemző szoftvere megállapítja az egyes cégek dolgozói körében az elköteleződés vagy a csapathangulat aktuális mutatóit, és azonosítja azokat a kulcsembereket, akiken mindez múlhat.","shortLead":"A CX-Ray hálózatelemző szoftvere megállapítja az egyes cégek dolgozói körében az elköteleződés vagy a csapathangulat...","id":"20191003_Szoftver_mutatja_meg_kikre_erdemes_figyelnie_egy_cegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14a89905-00ca-4af4-a74e-cce2eb38c82e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882d5bfb-bc8b-469e-b072-12f8d3981a6b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191003_Szoftver_mutatja_meg_kikre_erdemes_figyelnie_egy_cegnek","timestamp":"2019. október. 03. 14:15","title":"Szoftver mutatja meg, kikre érdemes figyelnie egy cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzetben megjelent fotó alapján tett feljelentést a Helyi Választási Iroda, a rendőrök órákon át tartottak házkutatást. ","shortLead":"A Magyar Nemzetben megjelent fotó alapján tett feljelentést a Helyi Választási Iroda, a rendőrök órákon át tartottak...","id":"20191003_piko_andras_jozsefvaros_brfk_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf9248b-6ad1-4473-ae16-8b81e320647e","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_piko_andras_jozsefvaros_brfk_nyomozas","timestamp":"2019. október. 03. 14:57","title":"Megszüntették a nyomozást Pikó András kampánycsapata ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha gondolkodni még nem is képes, de tudományos felfedezéseket már meg tud jósolni a mesterséges intelligencia. Legalábbis ezt állítják a Berkeley Egyetem kutatói, akik a gépi tanulás és a nyelv kapcsolatát vizsgálják.","shortLead":"Ha gondolkodni még nem is képes, de tudományos felfedezéseket már meg tud jósolni a mesterséges intelligencia...","id":"201940_josolo_mesterseges_intelligencia_elorelato_elemzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5437c25-3840-40c3-8cf2-353081c3d903","keywords":null,"link":"/360/201940_josolo_mesterseges_intelligencia_elorelato_elemzes","timestamp":"2019. október. 03. 14:00","title":"A mesterséges intelligencia képes megjósolni, mit találhatunk fel legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Tusk azt írta, nem meggyőzőek a brit tervek, Juncker részletesebben fejtegette, mi mindent nem oldana meg Johnson javaslata.","shortLead":"Donald Tusk azt írta, nem meggyőzőek a brit tervek, Juncker részletesebben fejtegette, mi mindent nem oldana meg...","id":"20191003_Tusk_es_Juncker_szerint_sincs_rendben_Boris_Johnson_uj_Brexitjavaslata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c660a45-5932-448a-b780-6999eead9dee","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Tusk_es_Juncker_szerint_sincs_rendben_Boris_Johnson_uj_Brexitjavaslata","timestamp":"2019. október. 03. 21:31","title":"Tusk és Juncker szerint sincs rendben Boris Johnson új Brexit-javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő életében sokasodnak a veszteségek, meghalt az édesanyja, számos zenészbarátja, ezért is fájdalmas számára az az ellenséges közeg, amiben élnünk kell.","shortLead":"Az énekesnő életében sokasodnak a veszteségek, meghalt az édesanyja, számos zenészbarátja, ezért is fájdalmas számára...","id":"20191003_Koncz_Zsuzsa_Menekulni_vagynak_az_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97ac43c-98bc-4e78-b36d-61c4463de7dc","keywords":null,"link":"/elet/20191003_Koncz_Zsuzsa_Menekulni_vagynak_az_emberek","timestamp":"2019. október. 03. 09:49","title":"Koncz Zsuzsa: „Menekülni vágynak az emberek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]