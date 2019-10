Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök humoros kedvében volt.","shortLead":"Az orosz elnök humoros kedvében volt.","id":"20191003_Putyin_meresz_viccel_provokalta_az_amerikaiakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c23b79a-e94d-4197-b857-52eaba7af77b","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Putyin_meresz_viccel_provokalta_az_amerikaiakat","timestamp":"2019. október. 03. 12:33","title":"Putyin merész viccel provokálta az amerikaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetők személyét nem ismerni, így eltiltani senkit nem tudnak, illetve feljelentés sem történt.","shortLead":"Az elkövetők személyét nem ismerni, így eltiltani senkit nem tudnak, illetve feljelentés sem történt.","id":"20191003_zahony_hazak_ingatlan_valasztasi_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8abdcd-f99b-46c9-a367-08276a540e81","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_zahony_hazak_ingatlan_valasztasi_bizottsag","timestamp":"2019. október. 03. 14:20","title":"Szemet szúrt a választási bizottságnak, hogy Záhonyban 9-10 ember él papíron a házakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347ff994-fbf5-4136-a246-4a99a3887395","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közvetlen összefüggést figyeltek meg brit fogászok a fogíny egyik súlyos betegsége és a magas vérnyomás között.","shortLead":"Közvetlen összefüggést figyeltek meg brit fogászok a fogíny egyik súlyos betegsége és a magas vérnyomás között.","id":"20191004_foginy_problema_magas_vernyomas_osszefugges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=347ff994-fbf5-4136-a246-4a99a3887395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a0148d-83c8-423c-b180-5f7e08b63c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_foginy_problema_magas_vernyomas_osszefugges","timestamp":"2019. október. 04. 14:03","title":"Mérje sűrűbben a vérnyomását, ha fogínyproblémája van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ab8bb2-c7e1-4379-b06c-5468265785e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A víziközműcégknek évi 8-10 milliárd forint többletforrásra lenne szükségük, de ez is csak a bér- és a munkaerőhelyzet rendezéséhez lenne elég.","shortLead":"A víziközműcégknek évi 8-10 milliárd forint többletforrásra lenne szükségük, de ez is csak a bér- és a munkaerőhelyzet...","id":"20191002_Nagyon_nagy_bajok_vannak_az_ivovizellatasunkkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48ab8bb2-c7e1-4379-b06c-5468265785e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3734fa21-ba3e-41c1-84c9-07b2126b9e7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_Nagyon_nagy_bajok_vannak_az_ivovizellatasunkkal","timestamp":"2019. október. 02. 21:14","title":"Nagyon nagy bajok vannak az ivóvízellátásunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d37937-4f01-45b5-bc9a-c6df72800e4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tiborcz István erősít az ingatlaniparban és parkoltatni is fog.","shortLead":"Tiborcz István erősít az ingatlaniparban és parkoltatni is fog.","id":"201940_lonyay_29_projekt_tiborcz_ujabb_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d37937-4f01-45b5-bc9a-c6df72800e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970ade65-0d23-4b5e-b0b1-6825972ef56a","keywords":null,"link":"/360/201940_lonyay_29_projekt_tiborcz_ujabb_cege","timestamp":"2019. október. 03. 13:30","title":"Tovább épül Orbán Viktor vejének cégbirodalma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint azt a korábbi megállapodás kell érvényben tartani, ami a Brexit formájától függetlenül kölcsönösen garantálja az állampolgárok jogosultságait, függetlenül attól, hogy az Európai Unióban vagy az Egyesült Királyságban élnek.

","shortLead":"A külügyminiszter szerint azt a korábbi megállapodás kell érvényben tartani, ami a Brexit formájától függetlenül...","id":"20191003_Szijjarto_a_magyarok_jogai_nem_serulhetnek_a_Brexit_utan_sem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4cc17d-61c1-41b1-a812-f29926a7577a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Szijjarto_a_magyarok_jogai_nem_serulhetnek_a_Brexit_utan_sem","timestamp":"2019. október. 03. 16:13","title":"Szijjártó: A magyarok jogai nem sérülhetnek a Brexit után sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f9d74a-1f9e-43bf-9630-dd944c39285c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanári tekintélyét felhasználva törekedett arra, hogy kiskorú fiúkkal szexuális kapcsolatot létesítsen.","shortLead":"A tanári tekintélyét felhasználva törekedett arra, hogy kiskorú fiúkkal szexuális kapcsolatot létesítsen.","id":"20191003_Negy_ev_bortont_kapott_egy_budapesti_igazgatohelyettes_szexualis_kenyszerites_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7f9d74a-1f9e-43bf-9630-dd944c39285c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61f5b33-5b91-4303-b5c3-0a204935207a","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Negy_ev_bortont_kapott_egy_budapesti_igazgatohelyettes_szexualis_kenyszerites_miatt","timestamp":"2019. október. 03. 17:36","title":"Négy év börtönt kapott egy budapesti igazgatóhelyettes szexuális kényszerítés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfő szerint az „iskolai klímasztrájkok” mozgalmát elindító 16 éves svéd klímaaktivista, Greta Thunberg egy kedves, ám rosszul tájékozott tizenéves. Az orosz államfő véleménye kísértetiesen hasonló ahhoz, amit az orosz államfő budapesti barátai is gondolnak.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfő szerint az „iskolai klímasztrájkok” mozgalmát elindító 16 éves svéd klímaaktivista...","id":"20191002_Putyin_jol_kiosztotta_Greta_Thunberget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0401114-ebc3-42f4-a406-807c106ca208","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Putyin_jol_kiosztotta_Greta_Thunberget","timestamp":"2019. október. 02. 16:22","title":"Putyin jól kiosztotta Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]