[{"available":true,"c_guid":"bf336d4f-eacf-4146-af51-d98fa58da1ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hotelhajón 160 vendég volt, 7 embert kellett kórházba szállítani.","shortLead":"A hotelhajón 160 vendég volt, 7 embert kellett kórházba szállítani.","id":"20191002_Osszeutkozott_egy_tankhajo_egy_hotelhajoval_a_Rajnan_tobben_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf336d4f-eacf-4146-af51-d98fa58da1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ff4aa5-c769-4cc7-8bcc-c46df99fe141","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Osszeutkozott_egy_tankhajo_egy_hotelhajoval_a_Rajnan_tobben_megserultek","timestamp":"2019. október. 02. 17:26","title":"Összeütközött egy tankhajó egy hotelhajóval a Rajnán, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"900a5839-26aa-4e10-b5a1-3c9bae616fca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség állatkínzás gyanúja miatt vette őrizetbe.","shortLead":"A rendőrség állatkínzás gyanúja miatt vette őrizetbe.","id":"20191003_csakany_kutya_kotegyan_allatkinzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=900a5839-26aa-4e10-b5a1-3c9bae616fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a1f964-449c-4f51-b6a2-347dda16ab74","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_csakany_kutya_kotegyan_allatkinzas","timestamp":"2019. október. 03. 13:01","title":"Csákánnyal ütötte agyon a szomszéd kutyáját egy kötegyáni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed85e42-c10d-4899-90c9-dcd410ffd678","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az 1993-ban visszavonult egykori középpályás 57 éves volt.","shortLead":"Az 1993-ban visszavonult egykori középpályás 57 éves volt.","id":"20191003_Elhunyt_Csik_Ferenc_volt_valogatott_labdarugo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eed85e42-c10d-4899-90c9-dcd410ffd678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebf96ee-2adb-4494-b31a-ff55be9dffc7","keywords":null,"link":"/sport/20191003_Elhunyt_Csik_Ferenc_volt_valogatott_labdarugo","timestamp":"2019. október. 03. 14:06","title":"Meghalt Csík Ferenc volt válogatott labdarúgó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703ce6e6-1d1e-484f-9222-e54c32a1857c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egyre valószínűbb, hogy a demokrata többségű képviselőház alkotmányos vádat emel az ukrán elnöktől kért politikai segítségét botcsinálta módon eltitkolni próbáló Donald Trump ellen, aki még bízhat abban, hogy a republikánusok a szenátusban pajzsot vonnak elé.","shortLead":"Egyre valószínűbb, hogy a demokrata többségű képviselőház alkotmányos vádat emel az ukrán elnöktől kért politikai...","id":"201940__donald_trump__alkotmanyos_vademeles__republikanus_vedvonal__teljes_fegyverzetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=703ce6e6-1d1e-484f-9222-e54c32a1857c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5370cd4-5a9e-4a42-b0e6-f73bebc02d6a","keywords":null,"link":"/360/201940__donald_trump__alkotmanyos_vademeles__republikanus_vedvonal__teljes_fegyverzetben","timestamp":"2019. október. 03. 13:00","title":"Kezdik sarokba szorítani a világ legnagyobb hatalmú vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737360c3-3fa3-4382-9e6f-0d26545268bc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétvégi FINA úszó-világkupára készülő versenyzőinek tartott edzést a Duna Arénában.","shortLead":"A hétvégi FINA úszó-világkupára készülő versenyzőinek tartott edzést a Duna Arénában.","id":"20191003_shane_tusup_fina_vilagkupa_duna_arena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=737360c3-3fa3-4382-9e6f-0d26545268bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151e6ec7-1a35-40a9-aac1-cf155933df7b","keywords":null,"link":"/sport/20191003_shane_tusup_fina_vilagkupa_duna_arena","timestamp":"2019. október. 03. 12:53","title":"Úgy volt, hogy nem jön, aztán Shane Tusup mégis megjelent Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A regionális busztársaságok összevonása után a kormány központosítja az új autóbuszok beszerzését, de a legújabb - immár harmadik - nemzeti buszstratégia már azzal is számol, hogy a jövő év végéig a helyközi járatok piacát a magántársaságok előtt is megnyitják.","shortLead":"A regionális busztársaságok összevonása után a kormány központosítja az új autóbuszok beszerzését, de a legújabb...","id":"201940__volanosszevonas__ujabb_buszstrategia__ebuszok__se_strategia_se_koncepcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6903a1-4ee8-4ddb-93d3-6718cbe74751","keywords":null,"link":"/360/201940__volanosszevonas__ujabb_buszstrategia__ebuszok__se_strategia_se_koncepcio","timestamp":"2019. október. 04. 07:00","title":"Kormányközeli vállalkozók már alig várják a buszos szolgáltatások liberalizációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda esti sajtóeseményén nem csak vadonatúj eszközöket, a Windows 10 egy újfajta változatát is bemutatta a Microsoft.","shortLead":"Szerda esti sajtóeseményén nem csak vadonatúj eszközöket, a Windows 10 egy újfajta változatát is bemutatta a Microsoft.","id":"20191003_microsoft_windows_10x_osszehajthato_kijelzo_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e365722-4cea-4f5d-a6bf-205b11409044","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_microsoft_windows_10x_osszehajthato_kijelzo_operacios_rendszer","timestamp":"2019. október. 03. 12:17","title":"Itt a Microsoft legújabb oprendszere, a Windows 10X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35be2a16-22cf-4094-8987-3f5454523a17","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mivel is kezdődhetne az új Duma Aktuál szezon, ha nem Tarlós István főpolgármester választási programjának elemzésével. A videóból kiderül, miként lesz érvényes a 20 perc ingyenes parkolás és mit csinál tulajdonképpen a favédelmi biztos.","shortLead":"Mivel is kezdődhetne az új Duma Aktuál szezon, ha nem Tarlós István főpolgármester választási programjának elemzésével...","id":"20191002_Duma_Aktual_Tarlos_programja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35be2a16-22cf-4094-8987-3f5454523a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecee1b63-21ab-4e64-b10e-193450b1356a","keywords":null,"link":"/360/20191002_Duma_Aktual_Tarlos_programja","timestamp":"2019. október. 02. 19:00","title":"Exkluzív: A Duma Aktuál szakérti Tarlós programját - ha nincs BKK, nincs késés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]