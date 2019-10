Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd22ac85-f308-4c3d-a6f3-456d612b40ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész tagadja a vádakat. De a történetben van még egy csavar. ","shortLead":"A színész tagadja a vádakat. De a történetben van még egy csavar. ","id":"20191004_Robert_De_Niro_per_diszkriminacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd22ac85-f308-4c3d-a6f3-456d612b40ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b37759-e9af-45c8-8483-f8e7cf35b2da","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Robert_De_Niro_per_diszkriminacio","timestamp":"2019. október. 04. 11:36","title":"Robert De Nirót beperelték nemi diszkrimináció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e0c885-0235-4821-b499-b116065ab8ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd autómárka legújabb modelljeit lágyhibrid technológia segíti a fogyasztás és az emisszió csökkentésében.","shortLead":"A svéd autómárka legújabb modelljeit lágyhibrid technológia segíti a fogyasztás és az emisszió csökkentésében.","id":"20191003_uj_dizelhibrid_volvok_erkeztek_hazankba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5e0c885-0235-4821-b499-b116065ab8ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16db85b0-d5f7-4131-8c93-bd9420a0d8b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_uj_dizelhibrid_volvok_erkeztek_hazankba","timestamp":"2019. október. 03. 07:59","title":"Új dízelhibrid Volvók érkeztek hazánkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A síita ünnep miatt sokan érkezhetnek Irakba, ahol viszont egyre több városban törnek ki erőszakos tüntetések.","shortLead":"A síita ünnep miatt sokan érkezhetnek Irakba, ahol viszont egyre több városban törnek ki erőszakos tüntetések.","id":"20191003_Harommillioan_indulhatnak_Irakba_Iran_viszont_lezarta_ket_hataratkelojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf7f2ce-11c4-40b5-889f-0f4d5bd481b8","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Harommillioan_indulhatnak_Irakba_Iran_viszont_lezarta_ket_hataratkelojet","timestamp":"2019. október. 03. 12:28","title":"Milliók indulhatnak Irakba, Irán viszont lezárta két határátkelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78 900-an a következő hetekben megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat, a leendő önköltséges hallgatók száma így is megdöbbentően magas: 16 661. \r

","shortLead":"Plácido Domingo, az operavilág egyik legnagyobb sztárja távozott a Los Angeles-i operaháztól. Ezt maga...","id":"20191003_placido_domingo_operaenekes_los_angeles_szexualis_zaklatas_vad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5725dc-a344-4f4f-85ff-beb3ccd23630","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_placido_domingo_operaenekes_los_angeles_szexualis_zaklatas_vad","timestamp":"2019. október. 03. 05:48","title":"A zaklatással vádolt Plácido Domingo a Los Angeles-i operaházat is otthagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b14624-b431-4436-adeb-97b5298fcbb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 13 újabb bétaverziójában már megtalálható lesz a Depp Fusion nevű kamerás okosság, amely több fotó adatait elemezve készít egyetlen, jó minőségű képet.","shortLead":"Az iOS 13 újabb bétaverziójában már megtalálható lesz a Depp Fusion nevű kamerás okosság, amely több fotó adatait...","id":"20191002_iphone_11_deep_fusion_frissites_ios_13_2_beta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21b14624-b431-4436-adeb-97b5298fcbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b61bbf-abb2-4c64-84ce-941433cabe51","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_iphone_11_deep_fusion_frissites_ios_13_2_beta","timestamp":"2019. október. 02. 16:03","title":"Jön egy újítás, még jobbak lesznek az új iPhone-ok kamerái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9592bd-31a5-46e7-bd6d-0455626bea6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van, aki nem tanul.","shortLead":"Van, aki nem tanul.","id":"20191003_Boleny_oklelte_fel_annak_a_ferfinek_a_baratnojet_akit_korabban_feloklelt_egy_boleny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9592bd-31a5-46e7-bd6d-0455626bea6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e84d52-49f8-4ac0-8ecd-c48f3599d415","keywords":null,"link":"/elet/20191003_Boleny_oklelte_fel_annak_a_ferfinek_a_baratnojet_akit_korabban_feloklelt_egy_boleny","timestamp":"2019. október. 03. 07:32","title":"Bölény öklelte fel annak a férfinek a barátnőjét, akit korábban felöklelt egy bölény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]