[{"available":true,"c_guid":"b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Immár magyarul szól a magyarokhoz a Netflix, máris sok a szinkronos vagy feliratos film és sorozat, amik köre folyamatosan bővül. Év végére 50 magyar gyártású film fog bekerülni a katalógusba. Az előfizetési díjon nem emelnek.","shortLead":"Immár magyarul szól a magyarokhoz a Netflix, máris sok a szinkronos vagy feliratos film és sorozat, amik köre...","id":"20191004_netflix_streaming_szinkron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f82cbfc-61f6-477e-9e55-17031520df5c","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_netflix_streaming_szinkron","timestamp":"2019. október. 04. 00:01","title":"A Netflix kivetette a hálóját: elindult a magyar nyelvű szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76865e80-29f1-4308-80c8-50ae43df8df5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mészáros Lőrinc hirdetési cége papírt adott arról, hogy az ellenzékieknek akkor sem ad választásiplakát-helyet, ha százezreket bukik emiatt.","shortLead":"Mészáros Lőrinc hirdetési cége papírt adott arról, hogy az ellenzékieknek akkor sem ad választásiplakát-helyet...","id":"201940__valasztasi_plakatok__apublimont_es_afidesz__kerepesi_teszt__nincs_szamara_hely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76865e80-29f1-4308-80c8-50ae43df8df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6736d5c-ac28-4506-8154-e81b56081e46","keywords":null,"link":"/360/201940__valasztasi_plakatok__apublimont_es_afidesz__kerepesi_teszt__nincs_szamara_hely","timestamp":"2019. október. 04. 15:00","title":"Sunyi trükközés megy a kampányban a plakátpiacon is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ed2956-035b-42fe-85ce-15061539d7bb","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A nem épp önszántából távozott Havas Ágnes után valószínű, hogy a Filmalap döntőbizottságának munkájára sem tart igényt Káel Csaba, az új filmügyi kormánybiztos.","shortLead":"A nem épp önszántából távozott Havas Ágnes után valószínű, hogy a Filmalap döntőbizottságának munkájára sem tart igényt...","id":"20191003_Alakul_a_szakitas_Andy_Vajna_oroksegevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70ed2956-035b-42fe-85ce-15061539d7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9861d4-0da6-42e4-8ca2-22f048615451","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Alakul_a_szakitas_Andy_Vajna_oroksegevel","timestamp":"2019. október. 03. 15:32","title":"Alakul a szakítás Andy Vajna örökségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"900a5839-26aa-4e10-b5a1-3c9bae616fca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség állatkínzás gyanúja miatt vette őrizetbe.","shortLead":"A rendőrség állatkínzás gyanúja miatt vette őrizetbe.","id":"20191003_csakany_kutya_kotegyan_allatkinzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=900a5839-26aa-4e10-b5a1-3c9bae616fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a1f964-449c-4f51-b6a2-347dda16ab74","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_csakany_kutya_kotegyan_allatkinzas","timestamp":"2019. október. 03. 13:01","title":"Csákánnyal ütötte agyon a szomszéd kutyáját egy kötegyáni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76dd4f3b-c161-47c1-8fe7-39e9d407ef3c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Halász Bencétől nem vették el a helyezését, de egyik lengyel ellenfelét is bronzérmesnek mondták ki.","shortLead":"Halász Bencétől nem vették el a helyezését, de egyik lengyel ellenfelét is bronzérmesnek mondták ki.","id":"20191003_halasz_bence_kalapacsvetes_bronzerem_vilagbajnoksag_ovas_wojciech_nowicki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76dd4f3b-c161-47c1-8fe7-39e9d407ef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8094e9e-526b-4c3f-a0a9-b6b2079ec16d","keywords":null,"link":"/sport/20191003_halasz_bence_kalapacsvetes_bronzerem_vilagbajnoksag_ovas_wojciech_nowicki","timestamp":"2019. október. 03. 10:12","title":"Sikeresen óvtak a vb-bronzérmes magyar kalapácsvető ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a457dc-9a08-4239-9656-c639b5e3fb1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meghívón még az volt rajta, hogy elkészült.","shortLead":"A meghívón még az volt rajta, hogy elkészült.","id":"20191003_Lezaratta_az_erdi_onkormanyzat_a_felavatott_jatszoteret_ahol_gyerekeket_ert_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17a457dc-9a08-4239-9656-c639b5e3fb1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbe689b-d39d-4513-a390-6c40428df1e9","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Lezaratta_az_erdi_onkormanyzat_a_felavatott_jatszoteret_ahol_gyerekeket_ert_baleset","timestamp":"2019. október. 03. 20:55","title":"Lezáratta az érdi önkormányzat a felavatott játszóteret, ahol gyerekeket ért baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Salzburg magyar játékosa büszke és csalódott is egyszerre a Liverpool elleni meccs után.","shortLead":"A Salzburg magyar játékosa büszke és csalódott is egyszerre a Liverpool elleni meccs után.","id":"20191003_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_liverpool_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3092712d-91c4-4fa0-9f25-805387917ad6","keywords":null,"link":"/sport/20191003_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_liverpool_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. október. 03. 10:27","title":"Szoboszlai: Kikaptunk, de legalább tudjuk, mire vagyunk képesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6192a3-4700-4c2f-9c6e-7614971de755","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért két és fél napig nem tudták felvenni fulladó kislányát. ","shortLead":"Ezért két és fél napig nem tudták felvenni fulladó kislányát. ","id":"20191004_oxigen_egeszsegugy_gyermekklinika_leguti_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f6192a3-4700-4c2f-9c6e-7614971de755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9e7023-ae2f-4a53-999b-c254600ec2b3","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_oxigen_egeszsegugy_gyermekklinika_leguti_betegseg","timestamp":"2019. október. 04. 19:57","title":"Nem volt elég oxigén a pécsi gyermekklinika légúti osztályán - állítja egy édesapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]