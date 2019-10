Igazi South Park-os módon kért elnézést Trey Parker és Matt Stone, a két South Park-alkotó Kínától a Twitteren. Kínában a sorozatot nem lehet nézni, be van tiltva, és a Banda Kínában című epizód arról szól, hogyan adja fel autonómiáját Hollywood, és hogyan enged a kínai cenzoroknak, csak hogy jelen lehessen a hatalmas piacon.

Az epizódból egy rész látható a Youtube-on:

A Twitteres bocsánatkérés pedig igazi trollkodás:

Hivatalos bocsánatkérés Kínától Trey Parker és Matt Stone részéről

Az NBA-hez hasonlóan mi is üdvözöljük a kínai cenzorokat otthonainkban és szívünkben. Mi is imádjuk a pénzt, jobban, mint a demokráciát és a szabadságot. Hszi egyáltalán nem néz ki úgy, mint Micimackó. Nézzétek meg a 300. részt most szerdán 10 órakor! Éljen soká a Kínai Nagy Kommunista Párt! Legyen bőséges az őszi cirokszüret! Rendben vagyunk, Kína?