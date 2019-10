Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4bf03e3-dc5d-49c3-83ea-937b17d76962","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előkészítést vállaló Visegrádi V4 Detektív Együttműködés nevű szervezet emellett a sport és oktatás területére is átmerészkedne.\r

\r

","shortLead":"Az előkészítést vállaló Visegrádi V4 Detektív Együttműködés nevű szervezet emellett a sport és oktatás területére is...","id":"20191008_Kozos_V4es_torvenyert_emelik_fel_hangukat_a_magannyomozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4bf03e3-dc5d-49c3-83ea-937b17d76962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4b29ce-11d5-4a24-ba20-2b45f5fe4dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_Kozos_V4es_torvenyert_emelik_fel_hangukat_a_magannyomozok","timestamp":"2019. október. 08. 05:18","title":"Közös V4-es törvényért emelik fel hangukat a magánnyomozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e538f1c6-af57-4e98-bef8-e50629e1287a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elárverezik Paul McCartney színesre festett egykori turnébuszát, amellyel 1972 nyarán szelte át Európát zenekarával, a Wingsszel.","shortLead":"Elárverezik Paul McCartney színesre festett egykori turnébuszát, amellyel 1972 nyarán szelte át Európát zenekarával...","id":"20191009_Pszichedelikus_szinekben_pompazott_Paul_McCartney_egykori_turnebusza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e538f1c6-af57-4e98-bef8-e50629e1287a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221bd1e4-a1ce-487f-956c-8f915ae18fb9","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_Pszichedelikus_szinekben_pompazott_Paul_McCartney_egykori_turnebusza","timestamp":"2019. október. 09. 11:30","title":"Egy tenerifei kávézó parkolójában rozsdásodott Paul McCartney varázsbusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76275140-9bb7-4712-89b7-7ca3f651a2b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglehetősen lassan mozdult rá a győri ellenzék az elmúlt évek legnagyobb botrányára. ","shortLead":"Meglehetősen lassan mozdult rá a győri ellenzék az elmúlt évek legnagyobb botrányára. ","id":"20191009_glazer_borkai_valasztas_ellenzek_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76275140-9bb7-4712-89b7-7ca3f651a2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ded509-1e5f-4e89-b02e-05bbec9180ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_glazer_borkai_valasztas_ellenzek_kampany","timestamp":"2019. október. 09. 14:55","title":"Ilyen ellenzékkel a szexvideó után is nehéz lesz Borkainak megbuknia Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05644916-2234-46d7-9404-344424feedfa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egereken végeztek kutatást a témában.","shortLead":"Egereken végeztek kutatást a témában.","id":"20191008_Tudorakot_okozott_az_ecigaretta_kilenc_egernel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05644916-2234-46d7-9404-344424feedfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ac61c3-eb27-4032-ae3d-7af3e2f594c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_Tudorakot_okozott_az_ecigaretta_kilenc_egernel","timestamp":"2019. október. 08. 12:39","title":"Tüdőrákot okozott az e-cigaretta kilenc egérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4cc6d35-d911-48fd-bf76-224b78fd03bf","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Máshogy kell hozzáállnia a munkához színészként és producerként. Alkata miatt nem épített hollywoodi karriert, közben szívesen szerepelne magyar filmekben, de mivel külföldön él, nem hívják. Portréinterjú Marozsán Erikával. ","shortLead":"Máshogy kell hozzáállnia a munkához színészként és producerként. Alkata miatt nem épített hollywoodi karriert, közben...","id":"201940_marozsan_erika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4cc6d35-d911-48fd-bf76-224b78fd03bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d0389d-959c-4647-b25d-a1e49bafa627","keywords":null,"link":"/360/201940_marozsan_erika","timestamp":"2019. október. 08. 15:30","title":"Marozsán Erika: \"Krokodilbőrt kell magamra húznom, meglátjuk elég-e\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út kereszteződésében karambolozott két személyautó.","shortLead":"A Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út kereszteződésében karambolozott két személyautó.","id":"20191008_Ket_auto_utkozott_Kobanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba2d043-c3f2-474d-be42-1f8e65195de4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_Ket_auto_utkozott_Kobanyan","timestamp":"2019. október. 08. 12:06","title":"Két autó ütközött, bedugult a Kőbányai út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg napközben akár 23 fokot is mérhetnek, addig estére beborul az ég és több helyen lehet eső.","shortLead":"Míg napközben akár 23 fokot is mérhetnek, addig estére beborul az ég és több helyen lehet eső.","id":"20191009_Napkozben_20_fok_is_lehet_estere_megjon_az_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b81ad5-7a9a-4c9e-b8d3-69f06d7b4956","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Napkozben_20_fok_is_lehet_estere_megjon_az_eso","timestamp":"2019. október. 09. 05:10","title":"Napközben 20 fok is lehet, estére megjön az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Sokan mondják, hogy a jegybank léphetne, ha ennyire gyenge a forint, de ritkán gondolunk bele, mit jelent pontosan ez az állítás. Hogyan tudja egy kis testület irányítani a forintárfolyamot, és egyáltalán, mi történik, amikor ők eldöntik, mi legyen a kamatokkal?","shortLead":"Sokan mondják, hogy a jegybank léphetne, ha ennyire gyenge a forint, de ritkán gondolunk bele, mit jelent pontosan...","id":"20191009_forint_arfolyam_mnb_monetaris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cde4f9-2821-49c2-a274-afbf78e80706","keywords":null,"link":"/360/20191009_forint_arfolyam_mnb_monetaris","timestamp":"2019. október. 09. 13:00","title":"Így mozgatja kilenc ember a forint árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]