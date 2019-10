Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Greta Thunberg egy tüntetéshez csatlakozott Iowában, a tanár erről kommentelt.","shortLead":"Greta Thunberg egy tüntetéshez csatlakozott Iowában, a tanár erről kommentelt.","id":"20191009_Felfuggesztettek_egy_iowai_tanart_miutan_fenyegetoen_kommentelt_Greta_Thunbergrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d95f1d5-8280-4724-8dad-eb7391d5b825","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Felfuggesztettek_egy_iowai_tanart_miutan_fenyegetoen_kommentelt_Greta_Thunbergrol","timestamp":"2019. október. 09. 12:21","title":"Felfüggesztettek egy iowai tanárt, miután fenyegetően kommentelt Greta Thunbergről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16584855-bb34-4bcd-b95a-905c977a98c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szöveges üzeneteket és a mobilra érkező értesítéséket már eddig is kezelhettük a windowsos számítógépről, a Your Phone újdonságával viszont hívásokat is fogadhatunk a számítógéppel.","shortLead":"A szöveges üzeneteket és a mobilra érkező értesítéséket már eddig is kezelhettük a windowsos számítógépről, a Your...","id":"20191009_microsoft_windows_10_your_phone_okostelefon_hivasok_kezelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16584855-bb34-4bcd-b95a-905c977a98c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbd5fe6-88f0-4c85-8c5f-a017b9651512","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_microsoft_windows_10_your_phone_okostelefon_hivasok_kezelese","timestamp":"2019. október. 09. 10:03","title":"Fontos frissítést készített a Microsoft, tényleg windowsos telefont csinálnak az androidos mobilokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9110da6f-3e78-437e-9738-d870d6e2503d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlan módon kérték számon egy polgármesteren, miért nem lett semmi az útfelújításból.","shortLead":"Szokatlan módon kérték számon egy polgármesteren, miért nem lett semmi az útfelújításból.","id":"20191009_Nem_teljesitette_az_igereteit_a_mexikoi_polgarmester_teherautohoz_kotve_huztak_vegig_a_varoson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9110da6f-3e78-437e-9738-d870d6e2503d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9326ae5c-adb3-4151-93a8-1e6e91e95dac","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Nem_teljesitette_az_igereteit_a_mexikoi_polgarmester_teherautohoz_kotve_huztak_vegig_a_varoson","timestamp":"2019. október. 09. 15:53","title":"Nem teljesítette az ígéreteit a mexikói polgármester, teherautóhoz kötve húzták végig a városon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bafc5d-5122-496b-98e0-fed476a5f37c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Harminc kilométerre Hallétól fogták el a 27 éves férfit, aki két embert megölt.","shortLead":"Harminc kilométerre Hallétól fogták el a 27 éves férfit, aki két embert megölt.","id":"20191009_Egy_nemet_neonacit_gyanusitanak_a_hallei_lovoldozessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57bafc5d-5122-496b-98e0-fed476a5f37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e541fe-01b9-4dc1-8749-6caae4d871b4","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_Egy_nemet_neonacit_gyanusitanak_a_hallei_lovoldozessel","timestamp":"2019. október. 09. 21:14","title":"Egy német neonácit gyanúsítanak a hallei lövöldözéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ec23d1-b211-49a6-9bfc-3e1ce81b4f3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem teljesített túl jól a barkácsrendszám.","shortLead":"Nem teljesített túl jól a barkácsrendszám.","id":"20191009_Tobb_rendszambol_legozott_ossze_egy_ujat_egy_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15ec23d1-b211-49a6-9bfc-3e1ce81b4f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469cb109-6402-4129-99ad-e89b8d15783f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Tobb_rendszambol_legozott_ossze_egy_ujat_egy_autos","timestamp":"2019. október. 09. 14:58","title":"Több rendszámból legózott össze egy újat egy nyimi sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f8dfd9-8b80-4a93-80fd-640d3393c5c1","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Idén nyáron az érdeklődők több olyan rendezvényen is részt vehettek, ahol az emberiség egyik legrégebben ismert és kedvelt nemesféme, az ezüst került a középpontba. Az ezüstbányászat éves termelése a XX. század első felében – a gazdasági helyzettel összefüggésben – 6200 és 8400 tonna között váltakozott. Az 1960-as évek közepén azonban jelentős változás történt, ami főként a kitermelés egyharmadát adó Mexikót érintette érzékenyen. Az elektromos és fotóipar igénye az 1953. évinek több mint kétszeresére nőtt, ami a kibányászott mennyiség 1,7-szeres emelkedését hozta. ","shortLead":"Idén nyáron az érdeklődők több olyan rendezvényen is részt vehettek, ahol az emberiség egyik legrégebben ismert és...","id":"20191009_Az_ipar_alkonya__a_gyujtes_aranykora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20f8dfd9-8b80-4a93-80fd-640d3393c5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90465efa-e1fb-4f60-92c3-351228fd1cff","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191009_Az_ipar_alkonya__a_gyujtes_aranykora","timestamp":"2019. október. 09. 11:05","title":"Az ipar alkonya – a gyűjtés aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg napközben akár 23 fokot is mérhetnek, addig estére beborul az ég és több helyen lehet eső.","shortLead":"Míg napközben akár 23 fokot is mérhetnek, addig estére beborul az ég és több helyen lehet eső.","id":"20191009_Napkozben_20_fok_is_lehet_estere_megjon_az_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b81ad5-7a9a-4c9e-b8d3-69f06d7b4956","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Napkozben_20_fok_is_lehet_estere_megjon_az_eso","timestamp":"2019. október. 09. 05:10","title":"Napközben 20 fok is lehet, estére megjön az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c1385-926e-45c4-bec0-0995ae7698f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A végső kárérték akár több száz millió forint is lehet.","shortLead":"A végső kárérték akár több száz millió forint is lehet.","id":"20191010_Szekszardi_gazrobbanas_25_millios_kareloleget_utal_a_biztosito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e16c1385-926e-45c4-bec0-0995ae7698f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42644fea-3f0a-4946-8c2f-651a1dca30fe","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Szekszardi_gazrobbanas_25_millios_kareloleget_utal_a_biztosito","timestamp":"2019. október. 10. 13:46","title":"Szekszárdi gázrobbanás: 25 milliós kárelőleget utal a biztosító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]