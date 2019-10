Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azért, mert nem született megállapodás a még elégséges szolgáltatásokról, mert a kormány azt megakadályozta - írták. Az új időpont: november 13.","shortLead":"Azért, mert nem született megállapodás a még elégséges szolgáltatásokról, mert a kormány azt megakadályozta - írták...","id":"20191008_kozszolgalati_dolgozo_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35272445-56e9-4956-9341-52b15749a997","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_kozszolgalati_dolgozo_sztrajk","timestamp":"2019. október. 08. 21:18","title":"Későbbre halasztják a közszolgálati sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5cd34d-1a9b-4bd4-a567-b36395578e07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy idős férfi szeretett volna átkelni az úton, az ittas sofőr azonban nem állt meg.","shortLead":"Egy idős férfi szeretett volna átkelni az úton, az ittas sofőr azonban nem állt meg.","id":"20191009_Nem_adta_meg_az_elsobbseget_egybol_elvettek_a_jogositvanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b5cd34d-1a9b-4bd4-a567-b36395578e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e99089-6890-4f07-8ee3-7ab4c0677950","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Nem_adta_meg_az_elsobbseget_egybol_elvettek_a_jogositvanyat","timestamp":"2019. október. 09. 14:37","title":"Nem adta meg az elsőbbséget, egyből elvették a jogosítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69197424-bfb7-4cce-92ef-c2dc2fd47e83","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egyszerre dicsérik és támadják a Joker című filmet, miután a címszereplő szörnyeteggé alakulását hidegrázóan hitelesen adja elő Joaquin Phoenix. Batman ellenfelét képregényszereplőként eredetileg rövid életűnek szánták, de végül az elmúlt évtizedekben számos feldolgozást élt meg papíron és filmvásznon is.","shortLead":"Egyszerre dicsérik és támadják a Joker című filmet, miután a címszereplő szörnyeteggé alakulását hidegrázóan hitelesen...","id":"201941__joker__kepregenybol_filmvaszonra__abun_bohoc_hercege__verfagyaszto_vigyor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69197424-bfb7-4cce-92ef-c2dc2fd47e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b06548-ce93-41e9-a01c-6177883bdde2","keywords":null,"link":"/360/201941__joker__kepregenybol_filmvaszonra__abun_bohoc_hercege__verfagyaszto_vigyor","timestamp":"2019. október. 09. 19:00","title":"Gyilkos tréfa: 80 éves múltja van a mozikban taroló Jokernek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad7e728-7741-4035-8f3d-15d89a276eba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SOTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján vagy a Heim Pál Gyermekkórháznál is súlyos értékeket mért a Greenpeace.","shortLead":"A SOTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján vagy a Heim Pál Gyermekkórháznál is súlyos értékeket mért a Greenpeace.","id":"20191009_Kritikus_merteku_a_legszennyezettseg_tobb_fovarosi_korhaz_kornyeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aad7e728-7741-4035-8f3d-15d89a276eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5986b689-8743-469a-a944-da8947607424","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_Kritikus_merteku_a_legszennyezettseg_tobb_fovarosi_korhaz_kornyeken","timestamp":"2019. október. 09. 11:32","title":"Greenpeace: kritikus mértékű a légszennyezettség több fővárosi kórház környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Elhunyt Vekerdy Tamás, elfogyóban az ENSZ pénze és radikális blogger inzultálta Alföldit. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Vekerdy Tamás, elfogyóban az ENSZ pénze és radikális blogger inzultálta Alföldit. A hvg360 esti...","id":"20191009_Radar_360_Orban_utmutatasa_Godollon_es_lovoldozes_egy_nemet_zsinagoganal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3c179a-1d96-4106-a540-52d3c419b5f2","keywords":null,"link":"/360/20191009_Radar_360_Orban_utmutatasa_Godollon_es_lovoldozes_egy_nemet_zsinagoganal","timestamp":"2019. október. 09. 17:30","title":"Radar 360: Orbán útmutatása Gödöllőn és lövöldözés egy német zsinagógánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d226cf34-8217-419f-b2a3-e45c4d7c3eeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A támadó fellökte, de a nő rákiabált, és el tudott menekülni. A támadót elfogták. ","shortLead":"A támadó fellökte, de a nő rákiabált, és el tudott menekülni. A támadót elfogták. ","id":"20191009_Futas_kozben_tamadtak_meg_egy_szekszardi_tanarnot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d226cf34-8217-419f-b2a3-e45c4d7c3eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bd34cc-d640-4940-839f-ad197d281ace","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Futas_kozben_tamadtak_meg_egy_szekszardi_tanarnot","timestamp":"2019. október. 09. 12:27","title":"Futás közben támadtak meg egy szekszárdi tanárnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Call of Duty: Mobile a megjelenése hetében olyan riválisokat győzött le, mint a Fortnite és a PUBG Mobile.","shortLead":"A Call of Duty: Mobile a megjelenése hetében olyan riválisokat győzött le, mint a Fortnite és a PUBG Mobile.","id":"20191009_call_of_duty_mobile_letoltesek_szama_elso_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379c94b5-f947-48df-8090-57858d0a5d96","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_call_of_duty_mobile_letoltesek_szama_elso_het","timestamp":"2019. október. 09. 11:03","title":"Minden mást kenterbe vert a mobilos Call of Duty, ömlik a pénz a fejlesztőkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5680477e-178d-4785-b0c0-8995b22fab72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek szerint még ételért is alig jár ki.","shortLead":"A helyiek szerint még ételért is alig jár ki.","id":"20191009_Remetekent_el_birtokan_a_kiskutyajat_megkinzo_balotaszallasi_asszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5680477e-178d-4785-b0c0-8995b22fab72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e317f097-aa44-4b23-9df9-410aaf8d2b06","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Remetekent_el_birtokan_a_kiskutyajat_megkinzo_balotaszallasi_asszony","timestamp":"2019. október. 09. 09:29","title":"Remeteként él birtokán a kiskutyáját megkínzó balotaszállási asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]