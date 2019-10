Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92d7a4c1-b0a5-4764-a738-fe6c413bdff1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a fotó szerint a győri polgámester legalább nem hazaáruló. Kérdéseink elküldése után törölték a képet.","shortLead":"De a fotó szerint a győri polgámester legalább nem hazaáruló. Kérdéseink elküldése után törölték a képet.","id":"20191009_Kurvapecer_Borkai_Debrecen_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92d7a4c1-b0a5-4764-a738-fe6c413bdff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ef49d8-87b8-4237-993a-29eedc74b6a1","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Kurvapecer_Borkai_Debrecen_Fidesz","timestamp":"2019. október. 09. 12:42","title":"Kurvapecérnek nevezték Borkait egy fideszes képviselő Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddf18d6-8b92-4ba8-b2e7-04b221b5c6cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási energiakitörés hasított át a Tejútrendszeren 3,5 millió évvel ezelőtt, a galaxis közepén lévő nagyon nagy tömegű fekete lyuk közeléből indulhatott – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport. A felfedezés alapján a Tejútrendszer középpontja dinamikusabb lehetett, mint korábban vélték. ","shortLead":"Óriási energiakitörés hasított át a Tejútrendszeren 3,5 millió évvel ezelőtt, a galaxis közepén lévő nagyon nagy tömegű...","id":"20191010_tejutrendszer_35_millio_ev_energiakitores_energianyalab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eddf18d6-8b92-4ba8-b2e7-04b221b5c6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a055458e-735d-40cf-b915-8bc221f6ae42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_tejutrendszer_35_millio_ev_energiakitores_energianyalab","timestamp":"2019. október. 10. 09:03","title":"Hatalmas energiakitörés hasított át a Tejútrendszeren, csillagászati mércével mérve \"nem is olyan régen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b23bf-476e-4974-85cf-e39c9902901c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatási és kiszivárogtatási botrány miatt idén rögtön két nyertese is van a díjnak. ","shortLead":"A szexuális zaklatási és kiszivárogtatási botrány miatt idén rögtön két nyertese is van a díjnak. ","id":"20191010_Irodalmi_nobel_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b23bf-476e-4974-85cf-e39c9902901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bae012-579c-48aa-904c-bd1da63cb608","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Irodalmi_nobel_2019","timestamp":"2019. október. 10. 13:07","title":"Peter Handke és Olga Tokarczuk nyerte az irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ez több mint tízezerrel több annál, mint ahányan öt évvel ezelőtt voksoltak így.","shortLead":"Ez több mint tízezerrel több annál, mint ahányan öt évvel ezelőtt voksoltak így.","id":"20191010_Kozel_harmincezer_atjelentkezo_szavazhat_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347370af-cb36-4753-b8db-51b98e5192ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Kozel_harmincezer_atjelentkezo_szavazhat_vasarnap","timestamp":"2019. október. 10. 11:28","title":"Közel harmincezer átjelentkező szavazhat vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harminc százalékkal kerestek többet a vendégmunkások, mint egy évvel korábban. A munkaerőhiány mindeközben fokozódott, legalább 200 ezer betöltetlen állás van.","shortLead":"Harminc százalékkal kerestek többet a vendégmunkások, mint egy évvel korábban. A munkaerőhiány mindeközben fokozódott...","id":"20191010_280_milliard_forintot_kerestek_a_vendegmunkasok_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d2224e-133d-42f6-9d38-93dcf3a5182a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_280_milliard_forintot_kerestek_a_vendegmunkasok_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 10. 21:21","title":"280 milliárd forintot kerestek a vendégmunkások Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b922b80-9435-466b-a4ba-2fbaefe4f2b3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vida Máté először kap lehetőséget a magyar labdarúgó-válogatottban Marco Rossi szövetségi kapitány irányítása alatt.","shortLead":"Vida Máté először kap lehetőséget a magyar labdarúgó-válogatottban Marco Rossi szövetségi kapitány irányítása alatt.","id":"20191010_Horvatmagyar_Megvan_a_kezdocsapat_Vida_Mate_palyara_lep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b922b80-9435-466b-a4ba-2fbaefe4f2b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fb2b4d-ad6e-49b0-8cbb-6f92df801aee","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Horvatmagyar_Megvan_a_kezdocsapat_Vida_Mate_palyara_lep","timestamp":"2019. október. 10. 19:42","title":"Horvát-magyar: Megvan a kezdőcsapat, Vida Máté pályára lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Gulyás szerint erkölcstelen Borkai adriai hajóútja, Szijjártó beismerte a török vétót, egy osztrák és egy lengyel szerző kapta az irodalmi Nobel-díjat. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Gulyás szerint erkölcstelen Borkai adriai hajóútja, Szijjártó beismerte a török vétót, egy osztrák és egy lengyel...","id":"20191010_Radar_360_birosag_ele_kerulhet_a_menekulteheztetes_bukott_a_roman_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92295765-8d77-44d1-8fb1-8dd2a7dfd074","keywords":null,"link":"/360/20191010_Radar_360_birosag_ele_kerulhet_a_menekulteheztetes_bukott_a_roman_kormany","timestamp":"2019. október. 10. 17:30","title":"Radar 360: bíróság elé kerülhet a menekültéheztetés, bukott a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Enviromental Insights Explorer segítségével egyelőre hat európai városban nézhetjük meg, mennyi szén-dioxiddal terhelik a környezetüket, és mennyivel lehetne ezt az értéket csökkenteni.","shortLead":"Az Enviromental Insights Explorer segítségével egyelőre hat európai városban nézhetjük meg, mennyi szén-dioxiddal...","id":"20191010_google_enviromental_insights_explorer_kornyezetvedelem_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf983bc8-0686-4e63-8fe8-e1c572afc8da","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_google_enviromental_insights_explorer_kornyezetvedelem_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2019. október. 10. 18:03","title":"Európába is megérkezett a Google új térképe, amely segíthet csökkenteni a légszennyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]