Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon köszönte meg a bizalmat a megválasztott ellenzéki polgármester. ","shortLead":"A Facebookon köszönte meg a bizalmat a megválasztott ellenzéki polgármester. ","id":"20191014_piko_andras_viii_kerulet_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b238558e-4304-4e80-b1f5-e6d011df7ba0","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_piko_andras_viii_kerulet_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 13:33","title":"Pikó: Ígérem, meg fogjuk szolgálni a bizalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehet fény az alagút végén, de sok a kérdés még.","shortLead":"Lehet fény az alagút végén, de sok a kérdés még.","id":"20191013_A_hetfo_kulcsfontossagu_lehet_a_Brexittargyalasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8584290c-1f96-488f-8073-7df4f1b7f4e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191013_A_hetfo_kulcsfontossagu_lehet_a_Brexittargyalasokon","timestamp":"2019. október. 13. 19:51","title":"A hétfő kulcsfontosságú lehet a Brexit-tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi főpolgármester-választásokkal összehasonlítva is nagy volt Karácsony Gergely győzelme.","shortLead":"A korábbi főpolgármester-választásokkal összehasonlítva is nagy volt Karácsony Gergely győzelme.","id":"20191014_Tarlos_soha_Demszky_csak_ketszer_szerzett_tobb_szavazatot_mint_Karacsony_most","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33c80e5-4e58-449d-9711-b702c03a389f","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tarlos_soha_Demszky_csak_ketszer_szerzett_tobb_szavazatot_mint_Karacsony_most","timestamp":"2019. október. 14. 07:19","title":"Tarlós soha, Demszky csak kétszer szerzett több szavazatot, mint Karácsony most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Puzsér Róberté 2018 novemberében készült, amikor politikai pályára lépett.","shortLead":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Puzsér Róberté...","id":"201847_puzser_robert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36889fe-b648-4873-94a3-187b10012052","keywords":null,"link":"/360/201847_puzser_robert","timestamp":"2019. október. 13. 08:00","title":"Puzsér Róbert: Ha nem választanak meg, visszalépek a kulturális térbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e87d4db4-96e4-4ae2-9607-a25684af92f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az apró városi autó lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatát nem veti szét az erő, de ez a történet nem is erről szól. ","shortLead":"Az apró városi autó lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatát nem veti szét az erő, de ez a történet nem is...","id":"20191014_olcso_villanyautokent_tamadt_fel_a_jo_oreg_suzuki_wagon_r","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e87d4db4-96e4-4ae2-9607-a25684af92f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a87c3b-23b8-4bfe-a3ce-99348c7382ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_olcso_villanyautokent_tamadt_fel_a_jo_oreg_suzuki_wagon_r","timestamp":"2019. október. 14. 06:41","title":"Olcsó villanyautóként támadt fel a jó öreg Suzuki Wagon R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97c37d3-4b5e-4724-9a27-5ade6e15014d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét gondok vannak az oldallal. ","shortLead":"Ismét gondok vannak az oldallal. ","id":"20191013_Leallt_a_Valasztashu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f97c37d3-4b5e-4724-9a27-5ade6e15014d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d24e15-7109-4866-85f5-dc1ab753fcb3","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Leallt_a_Valasztashu","timestamp":"2019. október. 13. 20:37","title":"Komoly gondok vannak a Választás.hu-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely újraválasztott polgármestere elmondta, hogy a kormánnyal való kapcsolatokat továbbra is kiemelten fogják kezelni, mert a város 44 ezer lakójának szüksége van az őket megillető támogatásokra. ","shortLead":"Hódmezővásárhely újraválasztott polgármestere elmondta, hogy a kormánnyal való kapcsolatokat továbbra is kiemelten...","id":"20191013_MarkiZay_A_hodmezovasarhelyieknek_eleguk_lett_a_korrupciobol_es_a_megfelemlitesbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc901495-fcc4-4107-afae-db2162c3b10c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_MarkiZay_A_hodmezovasarhelyieknek_eleguk_lett_a_korrupciobol_es_a_megfelemlitesbol","timestamp":"2019. október. 14. 00:31","title":"Márki-Zay: A hódmezővásárhelyieknek elegük lett a korrupcióból és a megfélemlítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a66e00-ced7-4b7d-bb33-fece5ec4d1ca","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A focista-pályafutást adta fel a színészi hivatásért kamaszként egy nyomasztó filmszerep miatt. Megtalálják a bonyolult színpadi karakterek, de lelkileg ő csak a tapsig marad a darab hatása alatt.","shortLead":"A focista-pályafutást adta fel a színészi hivatásért kamaszként egy nyomasztó filmszerep miatt. Megtalálják a bonyolult...","id":"201941__vilmanyi_benett_szinesz__tekintelyuralomrol_misztikarol__korlatlanul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0a66e00-ced7-4b7d-bb33-fece5ec4d1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bf747f-a167-4da6-b0b6-9bb476e63b52","keywords":null,"link":"/360/201941__vilmanyi_benett_szinesz__tekintelyuralomrol_misztikarol__korlatlanul","timestamp":"2019. október. 12. 16:00","title":"Vilmányi Benett: \"Nem viszem haza a figurát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]