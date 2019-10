Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az első alkalom 2010 óta, amikor a Fidesz azt érezheti, hogy van más szereplő is a színpadon: a gondolkodó választó, aki a kormánypártok saját képére faragott választási rendszerében is hallatni tudta a hangját, és amely így a vasárnap legnagyobb nyertese lett.","shortLead":"Ez az első alkalom 2010 óta, amikor a Fidesz azt érezheti, hogy van más szereplő is a színpadon: a gondolkodó választó...","id":"20191014_Onkormanyzati_valasztas_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cd1547-fe86-40aa-aa8b-03fff0cc232b","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Onkormanyzati_valasztas_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 06:30","title":"Magyarország népe nem Orbán Viktor népe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2dc1d3-0a2c-43f1-8da3-50331dbac137","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török külügyminisztérium hétfőn elítélte és teljes egészében visszautasította az európai uniós tagországoknak azt a nyilatkozatát, amely többek között az Északkelet-Szíriában zajló török hadművelet azonnali hatályú leállítására szólította fel Ankarát.","shortLead":"A török külügyminisztérium hétfőn elítélte és teljes egészében visszautasította az európai uniós tagországoknak azt...","id":"20191014_Ankara_visszautasitotta_a_sziriai_hadmuvelet_leallitasara_felszolito_EUnyilatkozatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2dc1d3-0a2c-43f1-8da3-50331dbac137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d59e709-5f21-473c-b179-8ad1e3ac1477","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_Ankara_visszautasitotta_a_sziriai_hadmuvelet_leallitasara_felszolito_EUnyilatkozatot","timestamp":"2019. október. 14. 20:40","title":"Ankara visszautasította a szíriai hadművelet leállítására felszólító EU-nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30bbd2d-acaf-4260-b490-2dbb7b99144a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit és az amerikai sajtó is beszámol a magyar önkormányzati választásról.","shortLead":"A brit és az amerikai sajtó is beszámol a magyar önkormányzati választásról.","id":"20191014_ellenzek_fidesz_orban_viktor_karacsony_gergely_budapest_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a30bbd2d-acaf-4260-b490-2dbb7b99144a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2527cdb5-9bba-4333-9677-57731dadcc67","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_ellenzek_fidesz_orban_viktor_karacsony_gergely_budapest_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 08:20","title":"Az ellenzék győzelméről írnak az angolszász lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy motoros megcsúszott és egy betonfalnak ütközött.","shortLead":"Egy motoros megcsúszott és egy betonfalnak ütközött.","id":"20191015_Halalos_baleset_Piliscsaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b43ca97-75cd-4e7e-aef4-31e93168c2ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20191015_Halalos_baleset_Piliscsaban","timestamp":"2019. október. 15. 05:25","title":"Halálos baleset Piliscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda135fd-ca68-4036-a6e9-df3523ef1904","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az induló Pesti Hírlap a Fővárosi Önkormányzat engedélyére vár. ","shortLead":"Az induló Pesti Hírlap a Fővárosi Önkormányzat engedélyére vár. ","id":"20191014_Hamarosan_megjelenhet_Budapest_utcain_egy_uj_napilap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cda135fd-ca68-4036-a6e9-df3523ef1904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38a8196-c950-4652-a851-41c97aad6548","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Hamarosan_megjelenhet_Budapest_utcain_egy_uj_napilap","timestamp":"2019. október. 14. 10:50","title":"Hamarosan megjelenhet Budapest utcáin egy új napilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európa legnagyobb agrárgazdaságában sem tudják lassan felvenni a versenyt a lengyelekkel. ","shortLead":"Európa legnagyobb agrárgazdaságában sem tudják lassan felvenni a versenyt a lengyelekkel. ","id":"20191015_A_magyarok_utan_a_francia_gazdak_is_az_olcso_lengyel_alma_miatt_panaszkodnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1056b2-a261-4e2c-a960-2bc621ac2a8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_A_magyarok_utan_a_francia_gazdak_is_az_olcso_lengyel_alma_miatt_panaszkodnak","timestamp":"2019. október. 15. 05:31","title":"A magyarok után a francia gazdák is az olcsó lengyel alma miatt panaszkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b15426-bb46-4cc9-8a1d-5e55f8c6bc9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megválasztott polgármester hétfőn bement a hivatalba, nehogy kivihessenek onnan valamilyen dokumentumot. ","shortLead":"A megválasztott polgármester hétfőn bement a hivatalba, nehogy kivihessenek onnan valamilyen dokumentumot. ","id":"20191014_baranyi_krisztina_polgarmester_ferencvaros_iratok_eltuntetes_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22b15426-bb46-4cc9-8a1d-5e55f8c6bc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820ea297-37cd-4949-bb32-d9d8089ca32c","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_baranyi_krisztina_polgarmester_ferencvaros_iratok_eltuntetes_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 14. 13:41","title":"Baranyi Krisztina: Iratokat akarnak eltüntetni a ferencvárosi önkormányzatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balaicz Zoltán kezdheti az újabb ciklust.","shortLead":"Balaicz Zoltán kezdheti az újabb ciklust.","id":"20191014_zalaegerszeg_balaicz_zoltan_fidesz_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36bff7aa-6fab-4908-bb42-d2871cf59489","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_zalaegerszeg_balaicz_zoltan_fidesz_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 00:05","title":"Zalaegerszeg fideszes maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]